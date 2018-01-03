16:38, 03 Ocak 2018 Ã‡arÅŸamba

Ramallah'ta bir Filistinli ÅŸehit oldu





Ramallah kentinde Ä°srail askerlerinin mÃ¼dahalesi sÄ±rasÄ±nda aÃ§Ä±lan ateÅŸ sonucu aÄŸÄ±r yaralanan Filistinli gencin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi bildirildi.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi BatÄ± Åžeria'da yer alan Ramallah kentinde Ä°srail askerlerinin mÃ¼dahalesi sÄ±rasÄ±nda aÃ§Ä±lan ateÅŸ sonucu aÄŸÄ±r yaralanan Filistinli gencin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi bildirildi. Filistin SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ±ndan yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, Ä°srail askerlerinin, Filistinlileri gÃ¶zaltÄ±na almak iÃ§in Ramallah'Ä±n kuzeybatÄ±sÄ±ndaki Deyr Nizam kÃ¶yÃ¼ne baskÄ±n dÃ¼zenlediÄŸi belirtildi. AÃ§Ä±klamada, Ä°srail askerlerinin gerÃ§ek ve plastik mermi kullandÄ±ÄŸÄ± baskÄ±n sÄ±rasÄ±nda baÅŸÄ±ndan yaralanan Musab Firas et-Temimi (17) isimli Filistinli gencin kaldÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± hastanede ÅŸehit olduÄŸu kaydedildi. Ä°srail askerlerinin, daha Ã¶nce kÃ¶y sakinlerini, askeri araÃ§lar ve Yahudi yerleÅŸimcilerin araÃ§larÄ±na taÅŸ atarak zarar verdikleri iddiasÄ±yla, kÃ¶yÃ¼n giriÅŸini kapatmak ve sakinlerini de gÃ¶zaltÄ±na almakla tehdit ettiÄŸi belirtiliyor.

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