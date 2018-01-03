DÃ¼nya BÃ¼lteni Haber PortalÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni Haber PortalÄ± DÃ¼nya BÃ¼lteni Haber PortalÄ±


  •  
  • RSS 
  • Twitter 
  • Facebook 
GÃ¼nÃ¼n Haberleri
19:06, 03 Ocak 2018 Ã‡arÅŸamba
GÃ¼ncel
17:38, 03 Ocak 2018 Ã‡arÅŸamba

  • PaylaÅŸ
BBP Genel Merkezi'nde yangÄ±n
BBP Genel Merkezi'nde yangÄ±n

BÃ¼yÃ¼k Birlik Partisi Genel Merkezi'nin baÅŸkanlÄ±k katÄ±nda Ã§Ä±kan yangÄ±nda iki kiÅŸi dumandan etkilendi. YangÄ±n, itfaiye ekiplerince kÄ±sa sÃ¼rede sÃ¶ndÃ¼rÃ¼ldÃ¼

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

BÃ¼yÃ¼k Birlik Partisi (BBP) Genel Merkez binasÄ±nÄ±n baÅŸkanlÄ±k katÄ±nda Ã§Ä±kan yangÄ±nda iki kiÅŸi dumandan etkilendi.

AlÄ±nan bilgiye gÃ¶re, Yenimahalle Gazi Mahallesi Silahtar Caddesi'nde bulunan 4 katlÄ± BBP Genel Merkezi'nin, baÅŸkanlÄ±k makamÄ±nÄ±n bulunduÄŸu 4. katÄ±nda yangÄ±n Ã§Ä±ktÄ±.

Ä°hbar Ã¼zerine olay yerine itfaiye, saÄŸlÄ±k ve polis ekipleri sevk edildi.

Polis, genel merkez binasÄ±nÄ±n Ã§evresinde gÃ¼venlik Ã¶nlemi alÄ±rken itfaiye ekiplerinin mÃ¼dahale ettiÄŸi yangÄ±n kÄ±sa sÃ¼rede sÃ¶ndÃ¼rÃ¼ldÃ¼.

YangÄ±nda dumandan etkilenen iki kiÅŸiye saÄŸlÄ±k gÃ¶revlilerince mÃ¼dahale edildi.

Parti gÃ¶revlileri, binanÄ±n 3. katÄ±ndaki salonda Genel BaÅŸkan Mustafa Destici'nin baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nda toplantÄ± yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± sÄ±rada bir patlama sesinin duyulduÄŸunu, yangÄ±nÄ±n da patlamanÄ±n ardÄ±ndan Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti.

Maddi hasarÄ±n meydana geldiÄŸi binada, itfaiye ekiplerinin Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± devam ediyor.



Ä°lgili Konular BBP
Yasal UyarÄ±: YayÄ±nlanan yazÄ± ve haberin tÃ¼m haklarÄ± DÃ¼nya BÃ¼lteni'ne aittir. Ã–zel izin alÄ±nmadan yazÄ± ve haber hiÃ§bir ÅŸekilde kullanÄ±lamaz. Ancak yazÄ± ve haberin bir kÄ±smÄ± aktif link verilerek alÄ±ntÄ±lanabilir.

  • PaylaÅŸ

Bu habere henÃ¼z yorum eklenmedi. Yorum Eklemek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z.

GÃ¼ncel Haberleri
10 hakim ve savcÄ± gÃ¶reve dÃ¶ndÃ¼
10 hakim ve savcÄ± gÃ¶reve dÃ¶ndÃ¼

HSK, 8'i aÃ§Ä±ÄŸa alÄ±nan, 2'si meslekten ihraÃ§ edilen 10 hakim ve savcÄ±yÄ± mesleÄŸe geri kabul etti.
BBP Genel Merkezi'nde yangÄ±n
BBP Genel Merkezi'nde yangÄ±n

BÃ¼yÃ¼k Birlik Partisi Genel Merkezi'nin baÅŸkanlÄ±k katÄ±nda Ã§Ä±kan yangÄ±nda iki kiÅŸi dumandan etkilendi. YangÄ±n, itfaiye ekiplerince kÄ±sa sÃ¼rede sÃ¶ndÃ¼rÃ¼ldÃ¼
Murat Ãœlker dev satÄ±ÅŸÄ±n nedenini aÃ§Ä±kladÄ±
Murat Ãœlker dev satÄ±ÅŸÄ±n nedenini aÃ§Ä±kladÄ±

YÄ±ldÄ±z Holdingâ€™in Ãœlker BiskÃ¼vi'nin sermayesinin yÃ¼zde 30â€™una denk gelen hisseyi 2 milyar liraya yine kendi ÅŸirketi olan Pladis'e satmasÄ±nÄ±n nedenini Murat Ãœlker aÃ§Ä±kladÄ±
DoÄŸu Akdeniz'de fÄ±rtÄ±na uyarÄ±sÄ±
DoÄŸu Akdeniz'de fÄ±rtÄ±na uyarÄ±sÄ±

DoÄŸu Akdeniz'de gece saatlerinden itibaren fÄ±rtÄ±na beklendiÄŸi bildirildi.
Ã‡anakkale'de 39 yabancÄ± uyruklu yakalandÄ±
Ã‡anakkale'de 39 yabancÄ± uyruklu yakalandÄ±

Ã‡anakkale'de yasa dÄ±ÅŸÄ± gÃ¶Ã§ ile ilgili organizatÃ¶rlÃ¼k yaptÄ±klarÄ± iddiasÄ±yla 3 kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±
Marmarabirlik'ten TSK'ya 44 milyon liralÄ±k zeytin
Marmarabirlik'ten TSK'ya 44 milyon liralÄ±k zeytin

Birlik, Milli Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ± ile GÄ±da, TarÄ±m ve HayvancÄ±lÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ± arasÄ±nda imzalanan gÄ±da maddeleri tedariki protokolÃ¼ kapsamÄ±nda, TSK'ya sofralÄ±k siyah zeytin, yeÅŸil zeytin, zeytin ezmesi ve zeytinyaÄŸÄ± temin edecek
Maliye BakanlÄ±ÄŸÄ±'ndan zamlÄ± memur maaÅŸÄ± aÃ§Ä±klamasÄ±
Maliye BakanlÄ±ÄŸÄ±'ndan zamlÄ± memur maaÅŸÄ± aÃ§Ä±klamasÄ±

Maliye BakanlÄ±ÄŸÄ±, "En dÃ¼ÅŸÃ¼k memur emekli aylÄ±ÄŸÄ± bin 871 liradan bin 978 liraya yÃ¼kselmiÅŸtir. En dÃ¼ÅŸÃ¼k SSK emekli aylÄ±ÄŸÄ± bin 485 liradan bin 570 liraya, en dÃ¼ÅŸÃ¼k esnaf BaÄŸ-Kur emekli aylÄ±ÄŸÄ± ise bin 330 liradan bin 405 liraya Ã§Ä±ktÄ±" aÃ§Ä±klamasÄ± yaptÄ±
Devlet TiyatrolarÄ±'nda gÃ¶rev deÄŸiÅŸimi
Devlet TiyatrolarÄ±'nda gÃ¶rev deÄŸiÅŸimi

Devlet TiyatrolarÄ± Genel MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Nejat Birecik, gÃ¶revinden alÄ±ndÄ±. Birecik'in yerine, 2014'te DT Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ gÃ¶revinden istifa eden Mustafa Kurt getirildi
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan Ruhani ile gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, Ruhani ile gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, Ä°ran CumhurbaÅŸkanÄ± Ruhani ile telefon gÃ¶rÃ¼ÅŸmesinde, Ä°ran'Ä±n toplumsal huzur ve istikrarÄ±nÄ±n korunmasÄ±na Ã¶nem verdiklerini vurguladÄ±.
BozdaÄŸ TÃ¼rkiye dÄ±ÅŸ mÃ¼dahalelerle iktidara gelmeye karÅŸÄ±dÄ±r
BozdaÄŸ: TÃ¼rkiye dÄ±ÅŸ mÃ¼dahalelerle iktidara gelmeye karÅŸÄ±dÄ±r

BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± BozdaÄŸ, Ä°ran'daki protestolarla ilgili, "TÃ¼rkiye, dÄ±ÅŸ mÃ¼dahalelerle veya ÅŸiddet kullanarak zorla ya da anayasa ve yasalarÄ±n Ã§izdiÄŸi meÅŸru yol dÄ±ÅŸÄ±nda baÅŸka bir yÃ¶ntemle iktidara gelmeye de iktidarÄ± deÄŸiÅŸtirmeye de karÅŸÄ±dÄ±r." dedi.
TÃ¼rk vatandaÅŸlarÄ±nÄ±n Ã‡in vizesi baÅŸvurularÄ±nda yeni dÃ¶nem
TÃ¼rk vatandaÅŸlarÄ±nÄ±n Ã‡in vizesi baÅŸvurularÄ±nda yeni dÃ¶nem

TÃ¼rkiyeâ€™nin Pekin BÃ¼yÃ¼kelÃ§isi Ã–nen, "TÃ¼rk vatandaÅŸlarÄ±nÄ±n Ã‡in vizesi baÅŸvurularÄ±nda internetten randevu sistemine geÃ§iliyor, iÅŸ ve ticari amaÃ§lÄ± seyahatlerde resmi makamlardan davetiye alma zorunluluÄŸu kalkÄ±yor." dedi.
Askerleri Et ve SÃ¼t Kurumu besleyecek
Askerleri Et ve SÃ¼t Kurumu besleyecek

Bakan Nurettin Canikli'den kÄ±ÅŸladaki zehirlenmelere iliÅŸkin aÃ§Ä±klama: Etler, 510 milyon TL'ye Et ve SÃ¼t Kurumu'ndan alÄ±nacak
Memur ve emeklinin alacaÄŸÄ± zam oranÄ± belli oldu
Memur ve emeklinin alacaÄŸÄ± zam oranÄ± belli oldu

Memur ve memur emeklilerinin yeni yÄ±lda alacaÄŸÄ± enflasyon farkÄ± zammÄ± ile iÅŸÃ§i emeklilerinin alacaÄŸÄ± zam, AralÄ±k enflasyonunun aÃ§Ä±klanmasÄ± ile belli oldu
PKK'ya finans saÄŸlayan iÅŸadamlarÄ±ndan 14'Ã¼ tutuklandÄ±
PKK'ya finans saÄŸlayan iÅŸadamlarÄ±ndan 14'Ã¼ tutuklandÄ±

DiyarbakÄ±r Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ±n talimatÄ± doÄŸrultusunda jandarmanÄ±n 23 KasÄ±m 2016 ile 1 AralÄ±k 2017 tarihleri arasÄ±nda PKK terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ne finans saÄŸlayan kiÅŸi ve ÅŸirketlere yÃ¶nelik operasyonlarÄ±nda gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan 54 ÅŸÃ¼pheliden 14'Ã¼ tutuklandÄ±
2017'nin enflasyonu belli oldu
2017'nin enflasyonu belli oldu

Enflasyon, AralÄ±k 2017'de yÃ¼zde 0,69 artarken, yÄ±llÄ±k bazda yÃ¼zde 11,92 oldu.
Bank Asya A Grubu hissedarlarÄ±na operasyonda 49 gÃ¶zaltÄ±
Bank Asya A Grubu hissedarlarÄ±na operasyonda 49 gÃ¶zaltÄ±

Asya KatÄ±lÄ±m BankasÄ± AÅžâ€™nin A Grubu 68 hissedarÄ±n yakalanmasÄ± iÃ§in Ä°stanbul merkezli 9 ilde baÅŸlatÄ±lan operasyonlarda 49 ÅŸÃ¼pheli gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±.

Haberler

Afgan heyetinden BBP'ye ziyaret
Afgan heyetinden BBP'ye ziyaret

Ankara'da yarÄ±n bazÄ± yollar trafiÄŸe kapatÄ±lacak
Ankara'da yarÄ±n bazÄ± yollar trafiÄŸe kapatÄ±lacak

Destici: Ä°srail'e en Ã¼st dÃ¼zeyde tepkimizi gÃ¶stereceÄŸiz
Destici Ä°srail'e en Ã¼st dÃ¼zeyde tepkimizi gÃ¶stereceÄŸiz

BBP Genel BaÅŸkanÄ± Destici'den 'KerkÃ¼k' uyarÄ±sÄ±
BBP Genel BaÅŸkanÄ± Destici'den 'KerkÃ¼k' uyarÄ±sÄ±

BBP'den Gazze'de "Muhsin YazÄ±cÄ±oÄŸlu'na vefa" iftarÄ±
BBP'den Gazze'de quot Muhsin YazÄ±cÄ±oÄŸlu'na vefa quot iftarÄ±

Destici'den CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'a 'Trump' tebriÄŸi
Destici'den CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'a 'Trump' tebriÄŸi

BBP Genel BaÅŸkanÄ± Destici'den Barzani'ye tepki
BBP Genel BaÅŸkanÄ± Destici'den Barzani'ye tepki

BBP'de olaÄŸan kurultay sÃ¼reci baÅŸladÄ±
BBP'de olaÄŸan kurultay sÃ¼reci baÅŸladÄ±






TÃ¼rkiye
DÃ¼nya
Dubam
Haber Analiz
RÃ¶portaj
KÃ¼ltÃ¼r Sanat
Tarih DosyasÄ±

Aile-SaÄŸlÄ±k-EÄŸitim
HayatÄ±n Ä°Ã§inden
TÃ¼rkiye ve DÃ¼nya gÃ¼ndemi


Ekonomi
Bilim Teknoloji
Hac
GÃ¼nÃ¼n Haberleri
Foto Galeri
Video Galeri
Yazarlar


e-kitaplÄ±k
Makale-Yorum
Dosya
Ã‡evre ve Ä°klim
Bize ulaÅŸÄ±n
Sitene Ekle
KÃ¼nye
RSS
iPhone Uygulama
Android Uygulama


 