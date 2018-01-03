GÃ¼ncelleme: 17:54, 03 Ocak 2018 Ã‡arÅŸamba

Afganistan'da 26 DEAÅž Ã¼yesi Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼



arÅŸiv

CÃ¼zcan kentine baÄŸlÄ± Derzab ilÃ§esinde dÃ¼zenlenen operasyonda terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ DEAÅž Ã¼yesi 26 kiÅŸinin Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Afganistan'Ä±n kuzeyindeki CÃ¼zcan kentine baÄŸlÄ± Derzab ilÃ§esinde dÃ¼zenlenen operasyonda terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ DEAÅž Ã¼yesi 26 kiÅŸinin Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ bildirildi. CÃ¼zcan Emniyet MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Fakir Muhammad CÃ¼zcani, AA muhabirine yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, gÃ¼venlik gÃ¼Ã§lerinin, ilÃ§enin Serdere ve Alkani bÃ¶lgesinde Ã¶rgÃ¼te yÃ¶nelik havadan ve karadan operasyon gerÃ§ekleÅŸtirdiÄŸini belirtti. Operasyonda 26 DEAÅž mensubunun Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ ifade eden CÃ¼zcani, Ã¶ldÃ¼rÃ¼lenlerden 3'Ã¼nÃ¼n Fransa, 4'Ã¼nÃ¼n de Ã–zbekistan vatandaÅŸÄ± olduÄŸunu kaydetti. CÃ¼zcani, hava saldÄ±rÄ±sÄ±nda ayrÄ±ca iki sivilin yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdiÄŸini, bazÄ± sivillerin de yaralandÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi. DEAÅž yaklaÅŸÄ±k bir yÄ±ldÄ±r CÃ¼zcan'Ä±n Derzab ve KuÅŸ Tepe ilÃ§elerinde terÃ¶r faaliyetleri yÃ¼rÃ¼tÃ¼yor.

Ä°lgili Konular afganistan deaÅŸ

Yasal UyarÄ±: YayÄ±nlanan yazÄ± ve haberin tÃ¼m haklarÄ± DÃ¼nya BÃ¼lteni'ne aittir. Ã–zel izin alÄ±nmadan yazÄ± ve haber hiÃ§bir ÅŸekilde kullanÄ±lamaz. Ancak yazÄ± ve haberin bir kÄ±smÄ± aktif link verilerek alÄ±ntÄ±lanabilir.