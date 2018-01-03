GÃ¼ncelleme: 18:14, 03 Ocak 2018 Ã‡arÅŸamba

IKBY sÄ±nÄ±r kapÄ±larÄ±nÄ± henÃ¼z BaÄŸdat'a devretmedi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

IrakÂ meclisindenÂ TÃ¼rkmen milletvekili CasÄ±m Muhammed Cafer, yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, "BaÄŸdat ileÂ ErbilÂ arasÄ±ndaÂ sÄ±nÄ±rÂ ve havalimanlarÄ±nÄ±n BaÄŸdat'a teslimi,Â PeÅŸmerge'nin 2003 Ã¶ncesi sÄ±nÄ±rÄ±na geri Ã§ekilmesi ve IKBY'deki kurumlara BaÄŸdat'tan mali denetim komitesinin gitmesini iÃ§eren 26 Ekim 2017 tarihli anlaÅŸma belgesi mevcut. Ancak KÃ¼rtlerin bunlarÄ± onayladÄ±ÄŸÄ± haberleri doÄŸru deÄŸil." dedi.

BaÄŸdat ile Erbil arasÄ±ndaki anlaÅŸmanÄ±n Mesut Barzani tarafÄ±ndan reddedildiÄŸini dile getiren Cafer, "IKBY'nin kontrolÃ¼ndeki havalimanlarÄ± ve sÄ±nÄ±r kapÄ±larÄ±nÄ± BaÄŸdat'a teslim ettiÄŸi haberleri asÄ±lsÄ±zdÄ±r." ifadesini kullandÄ±.

"Ä°BADÄ°'NÄ°N TUTUMU NET"

Irak BaÅŸbakanÄ± Haydar el-Ä°badi'ye yakÄ±nlÄ±ÄŸÄ±yla bilinen Cafer, "CumhurbaÅŸkanÄ± Fuad Masum orta yol bulmaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±yor. Ancak BaÅŸbakan Ä°badi'nin bu ulusal meseleden hiÃ§bir taviz vermeden IKBY'nin belirtilen ÅŸartlarÄ± yerine getirmesi gerektiÄŸi yÃ¶nÃ¼ndeki tutumu net." diye konuÅŸtu.

Cafer, merkezi yÃ¶netim ile Erbil arasÄ±nda IKBY memurlarÄ±nÄ±n maaÅŸlarÄ±nÄ±n Ã¶denmesi konusunda da mÃ¼zakerelerin sÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ne dikkati Ã§ekerek ÅŸunlarÄ± sÃ¶yledi:

"HÃ¼kÃ¼met, maaÅŸlarÄ±n Ã¶denmesi sorumluluÄŸunu Ã¼stÃ¼ne aldÄ±, ancak burada da memur sayÄ±sÄ±na iliÅŸkin verilerle alakalÄ± Ã§etrefilli birÃ§ok durum sÃ¶z konusu. Maliye BakanlÄ±ÄŸÄ± ve diÄŸer ilgili birimler de konuyla yakÄ±ndan ilgileniyor."

TÃ¼rkmen milletvekili Cafer, krizin tek Ã§Ã¶zÃ¼m yolunun Erbil'in anlaÅŸma metnini kabul etmesine baÄŸlÄ± olduÄŸunu kaydetti.

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