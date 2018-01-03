10 hakim ve savcÄ± gÃ¶reve dÃ¶ndÃ¼

Maliye BakanlÄ±ÄŸÄ±'ndan zamlÄ± memur maaÅŸÄ± aÃ§Ä±klamasÄ±

Maliye BakanlÄ±ÄŸÄ±, "En dÃ¼ÅŸÃ¼k memur emekli aylÄ±ÄŸÄ± bin 871 liradan bin 978 liraya yÃ¼kselmiÅŸtir. En dÃ¼ÅŸÃ¼k SSK emekli aylÄ±ÄŸÄ± bin 485 liradan bin 570 liraya, en dÃ¼ÅŸÃ¼k esnaf BaÄŸ-Kur emekli aylÄ±ÄŸÄ± ise bin 330 liradan bin 405 liraya Ã§Ä±ktÄ±" aÃ§Ä±klamasÄ± yaptÄ±