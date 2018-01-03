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GÃ¼ncelleme: 18:28, 03 Ocak 2018 Ã‡arÅŸamba

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10 hakim ve savcÄ± gÃ¶reve dÃ¶ndÃ¼
10 hakim ve savcÄ± gÃ¶reve dÃ¶ndÃ¼
Foto: ArÅŸiv

HSK, 8'i aÃ§Ä±ÄŸa alÄ±nan, 2'si meslekten ihraÃ§ edilen 10 hakim ve savcÄ±yÄ± mesleÄŸe geri kabul etti.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

AlÄ±nan bilgeye gÃ¶re, aÃ§Ä±ÄŸa alÄ±nan veya meslekten ihraÃ§ edilen bazÄ± hakim ve savcÄ±lar, "Mor beyin yazÄ±lÄ±mÄ±yla telefonlarÄ±nÄ±nÂ ByLock'a yÃ¶nlendirilerek maÄŸdur edildikleri" gerekÃ§esiyle, mesleÄŸe dÃ¶nmek iÃ§inÂ Hakimler ve SavcÄ±lar Kuruluna (HSK) baÅŸvuruda bulundu.

SÃ¶z konusu baÅŸvuruyu deÄŸerlendiren HSK, 8'i aÃ§Ä±ÄŸa alÄ±nan, 2'si meslekten ihraÃ§ edilen 10 hakim ve savcÄ±yÄ±Â mesleklerine iadeÂ etti.



Ä°lgili Konular HSK Hakimler ve SavcÄ±lar Kurulu
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