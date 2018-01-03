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GÃ¼nÃ¼n Haberleri
07:04, 04 Ocak 2018 PerÅŸembe
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GÃ¼ncelleme: 18:42, 03 Ocak 2018 Ã‡arÅŸamba

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Ä°ran'da 'rejim karÅŸÄ±tÄ± gÃ¶steriler sonlandÄ±rÄ±ldÄ±' iddiasÄ±
Ä°ran'da 'rejim karÅŸÄ±tÄ± gÃ¶steriler sonlandÄ±rÄ±ldÄ±' iddiasÄ±

Ä°ran Devrim MuhafÄ±zlarÄ± KomutanÄ± Caferi, "rejim karÅŸÄ±tÄ±" gÃ¶sterilerin sonlandÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± Ã¶ne sÃ¼rdÃ¼

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Ä°ran Devrim MuhafÄ±zlarÄ± KomutanÄ± Muhammed Ali Caferi,Â Ã¼lkesinde son gÃ¼nlerde gerÃ§ekleÅŸenÂ "rejim karÅŸÄ±tÄ±" gÃ¶sterilerin sona erdirildiÄŸiniÂ iddia etti.

Ä°ran devlet televizyonuna konuÅŸan Caferi, "BugÃ¼n fitnenin sona erdiÄŸi gÃ¼ndÃ¼r." ifadesini kullandÄ±.

Ekonomik sebeplerle geÃ§en hafta perÅŸembe gÃ¼nÃ¼ baÅŸlayan eylemlerin, cuma gÃ¼nÃ¼ ve sonrasÄ±nda rejim karÅŸÄ±tlÄ±ÄŸÄ±na dÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ vurgulayan Caferi, "Cuma gÃ¼nÃ¼ ve sonrasÄ± gÃ¶steriler fitne merkezli olmaya baÅŸladÄ±. Bunlara katÄ±lan devrim karÅŸÄ±tlarÄ± ve mÃ¼nafÄ±klar gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±." dedi.

Caferi olaylardan ABD, Ä°srail ve Suudi Arabistan'Ä± sorumlu tuttu.

Ä°ran yÃ¶netiminin Ã§aÄŸrÄ±sÄ±yla, rejim yanlÄ±larÄ± bugÃ¼n Ahvaz, Abadan, Gorgan, Ä°ylam, Erak, Hurrem Abad, KirmanÅŸah, BuÅŸehr gibi kentlerde "rejime destek" mitingi dÃ¼zenlemiÅŸti.

Ä°ran'daki olaylar, 28 AralÄ±k'ta MeÅŸhed'de bir grup gÃ¶stericinin, Ã¼lkedeki hayat pahalÄ±lÄ±ÄŸÄ±, iÅŸsizlik, yolsuzluk gibi sorunlarÄ± protesto etmesiyle baÅŸlamÄ±ÅŸtÄ±. KÄ±sa sÃ¼rede rejim karÅŸÄ±tÄ± gÃ¶sterilere dÃ¶nÃ¼ÅŸen protestolar, Tahran, KirmanÅŸah, SenendeÃ§, Zencan, Åžiraz, Kum, Åžiraz, Ahvaz, Zahidan, Erak, Hurrem Abad gibi pek Ã§ok kente yayÄ±ldÄ±.

Ãœlke genelindeki olaylarda ÅŸu ana kadar en az 24 kiÅŸinin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi, binden fazla gÃ¶stericinin gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± bildirildi.

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