BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m'Ä±n acÄ± gÃ¼nÃ¼

BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m'Ä±n vefat edenÂ dayÄ±sÄ±nÄ±n oÄŸluÂ Abdullah YaÄŸÄ±z, son yolculuÄŸuna uÄŸurlandÄ±.
YÄ±ldÄ±rÄ±m, solunum yetmezliÄŸi nedeniyle bir sÃ¼redir tedavi gÃ¶ren ve bugÃ¼n 75 yaÅŸÄ±nda hayatÄ±nÄ± kaybeden YaÄŸÄ±z iÃ§in OkmeydanÄ±'ndaki Halil RÄ±fat PaÅŸa Camisi'nde ikindi vakti dÃ¼zenlenen cenaze tÃ¶renine katÄ±ldÄ±.
YaÄŸÄ±z'Ä±n Ã§ocuklarÄ± Metin ve Ã‡etin YaÄŸÄ±z ile yakÄ±nlarÄ±nÄ±n taziyeleri kabul ettiÄŸi tÃ¶rene, UlaÅŸtÄ±rma, Denizcilik ve HaberleÅŸme BakanÄ± Ahmet Arslan, Aile ve Sosyal Politikalar BakanÄ± Fatma BetÃ¼l Sayan Kaya, Ä°stanbul Valisi Vasip Åžahin, Ä°stanbul BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediye BaÅŸkanÄ± MevlÃ¼t Uysal, Ä°stanbul Emniyet MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Mustafa Ã‡alÄ±ÅŸkan, ÅžiÅŸli Belediye BaÅŸkanÄ± Hayri Ä°nÃ¶nÃ¼, Sancaktepe Belediye BaÅŸkanÄ± Ä°smail Erdem, Sultanbeyli Belediye BaÅŸkanÄ± HÃ¼seyin Keskin, KaÄŸÄ±thane Belediye BaÅŸkanÄ± FazlÄ± KÄ±lÄ±Ã§, TÃ¼rk KÄ±zÄ±layÄ± Ä°stanbul Åžube BaÅŸkanÄ± Ä°lhami YÄ±ldÄ±rÄ±m, Ã‡ekmekÃ¶y Belediye BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± EyÃ¼p YÄ±ldÄ±rÄ±m, BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m'Ä±n Ã§ocuklarÄ± Erkam ve BÃ¼lent YÄ±ldÄ±rÄ±m ile Ã§ok sayÄ±da vatandaÅŸ katÄ±ldÄ±.
Cenaze namazÄ±nÄ±, ÅžiÅŸli MÃ¼ftÃ¼sÃ¼ Mustafa BilgiÃ§ kÄ±ldÄ±rdÄ±. BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, Abdullah YaÄŸÄ±z'Ä±n tabutuna omuz vererek, cenaze aracÄ±na kadar taÅŸÄ±dÄ±.Â
YaÄŸÄ±z'Ä±n cenazesi, Hasdal MezarlÄ±ÄŸÄ±nda topraÄŸa verildi.
BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m, dayÄ±sÄ±nÄ±n oÄŸlu HacÄ± Abdullah YaÄŸÄ±z'Ä± bugÃ¼n Hakk'a uÄŸurladÄ±klarÄ±nÄ± belirterek, ÅŸunlarÄ± kaydetti:
"Allah taksiratÄ±nÄ± affeylesin ve mekanÄ±nÄ± cennet eylesin. Uzaktan, yakÄ±ndan bu cenaze namazÄ±na iÅŸtirak eden, acÄ±mÄ±zÄ± paylaÅŸan bÃ¼tÃ¼n dost, akraba, kardeÅŸlerimden de Allah razÄ± olsun. AyrÄ±ca hepinizin ahirete irtihal eden bÃ¼tÃ¼n meftalarÄ±na da rahmet diliyoruz, mekanlarÄ± cennet olsun. Ãœlkemizin, milletimizin birliÄŸi, dirliÄŸi iÃ§in hayatÄ±nÄ± seve seve veren ÅŸehitlerimize de Allah'tan rahmet diliyoruz, gazilerimize hayÄ±rlÄ± Ã¶mÃ¼rler diliyoruz. HocamÄ±z iÃ§eride Ã§ok gÃ¼zel nasihatlarda bulundu. Bu dÃ¼nya geÃ§ici, akÄ±bet baki. DÃ¼nyada Ã§alÄ±ÅŸacaÄŸÄ±z, Ã§abalayacaÄŸÄ±z ama ahireti de ihmal etmeyeceÄŸiz. Ä°ÅŸte hepimizin bÃ¶yle bir gÃ¼nÃ¼ olacak. Allah bu gÃ¼nÃ¼mÃ¼zde yardÄ±m etsin, bugÃ¼ne hazÄ±rlÄ±klÄ± olmayÄ± da bizlere nasip eylesin. Ben hepinize ailemiz adÄ±na ÅŸÃ¼kranlarÄ±mÄ± sunuyorum. Allah hepinizden razÄ± olsun."
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CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, FETÃ– ile mÃ¼cadele konusunda, "Bir olacaÄŸÄ±z, iri olacaÄŸÄ±z, diri olacaÄŸÄ±z, kardeÅŸ olacaÄŸÄ±z, hep birlikte TÃ¼rkiye olacaÄŸÄ±z. Åžimdi Ã¶nÃ¼mÃ¼zde 14 ay var. 14 ay sonra biliyorsunuz Mart 2019 yerel seÃ§imleri var. Ama mart yerel seÃ§imleri biliniz ki KasÄ±m 2019'un iÅŸaret fiÅŸeÄŸidir." dedi.
YÃ¼ksek SeÃ§im Kurulu, 30 AralÄ±k 2017'de dÃ¼zenlenen CHP AdÄ±yaman OlaÄŸan Ä°l Kongresini, partiye Ã¼yeliÄŸi bulunmayan adaylarÄ±n oy kullandÄ±ÄŸÄ±nÄ±n tespit edilmesi Ã¼zerine iptal etti
23 KasÄ±m 2016 ile 1 AralÄ±k 2017 tarihleri arasÄ±nda PKK terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ne finans saÄŸlayan kiÅŸi ve ÅŸirketlere yÃ¶nelik operasyonlarÄ±nda gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan 54 ÅŸÃ¼pheliden 14'Ã¼ tutuklandÄ±.
BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m'Ä±n bugÃ¼n vefat eden dayÄ±sÄ±nÄ±n oÄŸlu Abdullah YaÄŸÄ±z son yolculuÄŸuna uÄŸurlandÄ±
HSK, 8'i aÃ§Ä±ÄŸa alÄ±nan, 2'si meslekten ihraÃ§ edilen 10 hakim ve savcÄ±yÄ± mesleÄŸe geri kabul etti.
BÃ¼yÃ¼k Birlik Partisi Genel Merkezi'nin baÅŸkanlÄ±k katÄ±nda Ã§Ä±kan yangÄ±nda iki kiÅŸi dumandan etkilendi. YangÄ±n, itfaiye ekiplerince kÄ±sa sÃ¼rede sÃ¶ndÃ¼rÃ¼ldÃ¼
YÄ±ldÄ±z Holdingâ€™in Ãœlker BiskÃ¼vi'nin sermayesinin yÃ¼zde 30â€™una denk gelen hisseyi 2 milyar liraya yine kendi ÅŸirketi olan Pladis'e satmasÄ±nÄ±n nedenini Murat Ãœlker aÃ§Ä±kladÄ±
DoÄŸu Akdeniz'de gece saatlerinden itibaren fÄ±rtÄ±na beklendiÄŸi bildirildi.
Ã‡anakkale'de yasa dÄ±ÅŸÄ± gÃ¶Ã§ ile ilgili organizatÃ¶rlÃ¼k yaptÄ±klarÄ± iddiasÄ±yla 3 kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±
Birlik, Milli Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ± ile GÄ±da, TarÄ±m ve HayvancÄ±lÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ± arasÄ±nda imzalanan gÄ±da maddeleri tedariki protokolÃ¼ kapsamÄ±nda, TSK'ya sofralÄ±k siyah zeytin, yeÅŸil zeytin, zeytin ezmesi ve zeytinyaÄŸÄ± temin edecek
Maliye BakanlÄ±ÄŸÄ±, "En dÃ¼ÅŸÃ¼k memur emekli aylÄ±ÄŸÄ± bin 871 liradan bin 978 liraya yÃ¼kselmiÅŸtir. En dÃ¼ÅŸÃ¼k SSK emekli aylÄ±ÄŸÄ± bin 485 liradan bin 570 liraya, en dÃ¼ÅŸÃ¼k esnaf BaÄŸ-Kur emekli aylÄ±ÄŸÄ± ise bin 330 liradan bin 405 liraya Ã§Ä±ktÄ±" aÃ§Ä±klamasÄ± yaptÄ±
Devlet TiyatrolarÄ± Genel MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Nejat Birecik, gÃ¶revinden alÄ±ndÄ±. Birecik'in yerine, 2014'te DT Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ gÃ¶revinden istifa eden Mustafa Kurt getirildi
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, Ä°ran CumhurbaÅŸkanÄ± Ruhani ile telefon gÃ¶rÃ¼ÅŸmesinde, Ä°ran'Ä±n toplumsal huzur ve istikrarÄ±nÄ±n korunmasÄ±na Ã¶nem verdiklerini vurguladÄ±.
BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± BozdaÄŸ, Ä°ran'daki protestolarla ilgili, "TÃ¼rkiye, dÄ±ÅŸ mÃ¼dahalelerle veya ÅŸiddet kullanarak zorla ya da anayasa ve yasalarÄ±n Ã§izdiÄŸi meÅŸru yol dÄ±ÅŸÄ±nda baÅŸka bir yÃ¶ntemle iktidara gelmeye de iktidarÄ± deÄŸiÅŸtirmeye de karÅŸÄ±dÄ±r." dedi.
TÃ¼rkiyeâ€™nin Pekin BÃ¼yÃ¼kelÃ§isi Ã–nen, "TÃ¼rk vatandaÅŸlarÄ±nÄ±n Ã‡in vizesi baÅŸvurularÄ±nda internetten randevu sistemine geÃ§iliyor, iÅŸ ve ticari amaÃ§lÄ± seyahatlerde resmi makamlardan davetiye alma zorunluluÄŸu kalkÄ±yor." dedi.
Bakan Nurettin Canikli'den kÄ±ÅŸladaki zehirlenmelere iliÅŸkin aÃ§Ä±klama: Etler, 510 milyon TL'ye Et ve SÃ¼t Kurumu'ndan alÄ±nacak