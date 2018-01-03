GÃ¼ncelleme: 18:56, 03 Ocak 2018 Ã‡arÅŸamba

BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m'Ä±n acÄ± gÃ¼nÃ¼

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m'Ä±n vefat edenÂ dayÄ±sÄ±nÄ±n oÄŸluÂ Abdullah YaÄŸÄ±z, son yolculuÄŸuna uÄŸurlandÄ±.

YÄ±ldÄ±rÄ±m, solunum yetmezliÄŸi nedeniyle bir sÃ¼redir tedavi gÃ¶ren ve bugÃ¼n 75 yaÅŸÄ±nda hayatÄ±nÄ± kaybeden YaÄŸÄ±z iÃ§in OkmeydanÄ±'ndaki Halil RÄ±fat PaÅŸa Camisi'nde ikindi vakti dÃ¼zenlenen cenaze tÃ¶renine katÄ±ldÄ±.

YaÄŸÄ±z'Ä±n Ã§ocuklarÄ± Metin ve Ã‡etin YaÄŸÄ±z ile yakÄ±nlarÄ±nÄ±n taziyeleri kabul ettiÄŸi tÃ¶rene, UlaÅŸtÄ±rma, Denizcilik ve HaberleÅŸme BakanÄ± Ahmet Arslan, Aile ve Sosyal Politikalar BakanÄ± Fatma BetÃ¼l Sayan Kaya, Ä°stanbul Valisi Vasip Åžahin, Ä°stanbul BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediye BaÅŸkanÄ± MevlÃ¼t Uysal, Ä°stanbul Emniyet MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Mustafa Ã‡alÄ±ÅŸkan, ÅžiÅŸli Belediye BaÅŸkanÄ± Hayri Ä°nÃ¶nÃ¼, Sancaktepe Belediye BaÅŸkanÄ± Ä°smail Erdem, Sultanbeyli Belediye BaÅŸkanÄ± HÃ¼seyin Keskin, KaÄŸÄ±thane Belediye BaÅŸkanÄ± FazlÄ± KÄ±lÄ±Ã§, TÃ¼rk KÄ±zÄ±layÄ± Ä°stanbul Åžube BaÅŸkanÄ± Ä°lhami YÄ±ldÄ±rÄ±m, Ã‡ekmekÃ¶y Belediye BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± EyÃ¼p YÄ±ldÄ±rÄ±m, BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m'Ä±n Ã§ocuklarÄ± Erkam ve BÃ¼lent YÄ±ldÄ±rÄ±m ile Ã§ok sayÄ±da vatandaÅŸ katÄ±ldÄ±.

YILDIRIM, YAÄžIZ'IN TABUTUNA OMUZ VEREREK, CENAZE ARACINA KADAR TAÅžIDI

Cenaze namazÄ±nÄ±, ÅžiÅŸli MÃ¼ftÃ¼sÃ¼ Mustafa BilgiÃ§ kÄ±ldÄ±rdÄ±. BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, Abdullah YaÄŸÄ±z'Ä±n tabutuna omuz vererek, cenaze aracÄ±na kadar taÅŸÄ±dÄ±.Â

YaÄŸÄ±z'Ä±n cenazesi, Hasdal MezarlÄ±ÄŸÄ±nda topraÄŸa verildi.

BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m, dayÄ±sÄ±nÄ±n oÄŸlu HacÄ± Abdullah YaÄŸÄ±z'Ä± bugÃ¼n Hakk'a uÄŸurladÄ±klarÄ±nÄ± belirterek, ÅŸunlarÄ± kaydetti:

"Allah taksiratÄ±nÄ± affeylesin ve mekanÄ±nÄ± cennet eylesin. Uzaktan, yakÄ±ndan bu cenaze namazÄ±na iÅŸtirak eden, acÄ±mÄ±zÄ± paylaÅŸan bÃ¼tÃ¼n dost, akraba, kardeÅŸlerimden de Allah razÄ± olsun. AyrÄ±ca hepinizin ahirete irtihal eden bÃ¼tÃ¼n meftalarÄ±na da rahmet diliyoruz, mekanlarÄ± cennet olsun. Ãœlkemizin, milletimizin birliÄŸi, dirliÄŸi iÃ§in hayatÄ±nÄ± seve seve veren ÅŸehitlerimize de Allah'tan rahmet diliyoruz, gazilerimize hayÄ±rlÄ± Ã¶mÃ¼rler diliyoruz. HocamÄ±z iÃ§eride Ã§ok gÃ¼zel nasihatlarda bulundu. Bu dÃ¼nya geÃ§ici, akÄ±bet baki. DÃ¼nyada Ã§alÄ±ÅŸacaÄŸÄ±z, Ã§abalayacaÄŸÄ±z ama ahireti de ihmal etmeyeceÄŸiz. Ä°ÅŸte hepimizin bÃ¶yle bir gÃ¼nÃ¼ olacak. Allah bu gÃ¼nÃ¼mÃ¼zde yardÄ±m etsin, bugÃ¼ne hazÄ±rlÄ±klÄ± olmayÄ± da bizlere nasip eylesin. Ben hepinize ailemiz adÄ±na ÅŸÃ¼kranlarÄ±mÄ± sunuyorum. Allah hepinizden razÄ± olsun."

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