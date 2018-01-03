GÃ¼ncelleme: 19:28, 03 Ocak 2018 Ã‡arÅŸamba

PKK'ya finans saÄŸlayan 14 kiÅŸi tutuklandÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

DiyarbakÄ±r'da PKK'nÄ±n finans kaynaklarÄ±na yÃ¶nelik 23 KasÄ±m 2016 ile 1 AralÄ±k 2017 tarihleri arasÄ±nda dÃ¼zenlenen operasyonlarda gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan 54 zanlÄ±dan 14'Ã¼ tutuklandÄ±.

Valilikten yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, jandarmanÄ±n 23 KasÄ±m 2016 ile 1 AralÄ±k 2017 tarihleri arasÄ±nda Lice ilÃ§esinin YolÃ§atÄ±, Dibek ve Åženlik kÃ¶yÃ¼ ile Kulp'un Demirli kÃ¶yÃ¼ KeÃ§iveren mezrasÄ±nda gerÃ§ekleÅŸtirilen operasyonlarda etkisiz hale getirilen terÃ¶ristlerin Ã¼zerinde, sÄ±ÄŸÄ±nak ve barÄ±naklarda ele geÃ§irilen dÃ¶kÃ¼manlarÄ±n incelenmesi sonucu PKK terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼nÃ¼n finans kaynaklarÄ± ile ilgili delillere ulaÅŸÄ±ldÄ±.

Bu delillerle ilgiliÂ DiyarbakÄ±r Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nca 23 AralÄ±k 2016'dan itibaren yÃ¼rÃ¼tÃ¼len soruÅŸturma kapsamÄ±nda, "terÃ¶rizmin finansmanÄ±" baÄŸlamÄ±nda, insan gÃ¼cÃ¼, silah, mÃ¼himmat, yaÅŸam ve giyim malzemelerinin temini ile saldÄ±rlarÄ± gerÃ§ekleÅŸtirilebilmesi amacÄ±yla, bazÄ± ÅŸahÄ±s ve ÅŸirketlerden 9 milyon 124 bin lira, 474 bin 900 dolar ile 50 bin Avro para alÄ±nmasÄ±, kiÅŸi ve ÅŸirketlerce terÃ¶ristlere yardÄ±mda bulunulmasÄ±yla ilgili elde edilen delillere istinaden Ã§aÄŸrÄ±lan 53 ÅŸÃ¼pheliden 13'Ã¼ tutuklandÄ±, 5'i adli kontrol ÅŸartÄ±yla olmak Ã¼zere 40 kiÅŸi serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±.

ZIRHLI ARAÃ‡LARIN BAKIM VE ONARIMINI YAPAN BAYÄ° DE TUTUKLANDI

AyrÄ±ca, DiyarbakÄ±r MÄ°T BÃ¶lge BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± ile yÃ¼rÃ¼tÃ¼len Ã§alÄ±ÅŸmalar ve 28 KasÄ±m ile 1 AralÄ±k 2017 tarihleri arasÄ±nda gerÃ§ekleÅŸtirilen operasyonunda etkisiz hale getirilen 3 terÃ¶ristin Ã¼zerinden elde edilen Ã¶rgÃ¼tsel dokÃ¼manlarÄ±n incelenmesi sonucu da terÃ¶ristlere maddi yardÄ±mda bulunduÄŸu tespit edilen ve DiyarbakÄ±r'da gÃ¼venlik gÃ¼Ã§lerine ait zÄ±rhlÄ± araÃ§larÄ±n bakÄ±m ve onarÄ±mlarÄ±nÄ±n yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± ÅŸirketin bayisi olan ÅŸÃ¼pheli, "TerÃ¶rizmin FinansmanÄ±nÄ±n Ã–nlenmesi HakkÄ±ndaki Kanun'a muhalefet etmek" suÃ§lamasÄ±yla 11 AralÄ±k 2017 gÃ¼nÃ¼ Ã§Ä±karÄ±ldÄ±ÄŸÄ± mahkemece tutuklandÄ±.

TERÃ–RÃœN FÄ°NANSMANININ Ã–NLENMESÄ°NDE ETKÄ°LÄ° OLDU

TerÃ¶ristlerin uyuÅŸturucu ticareti, yerel yÃ¶netimlerden aktarÄ±lan kaynaklar ve bir kÄ±sÄ±m iÅŸ adamlarÄ±nÄ±n saÄŸlamÄ±ÅŸ olduÄŸu gelirin engellenmesi amacÄ±yla yÃ¼rÃ¼tÃ¼len soruÅŸturma kapsamÄ±nda, suÃ§un bir ÅŸirketin faaliyeti Ã§erÃ§evesinde iÅŸlenmekte olduÄŸu yÃ¶nÃ¼nde elde edilen delillere istinaden, CMK'nÄ±n 133'Ã¼ncÃ¼ maddesi uyarÄ±nca, bazÄ± iÅŸ adamlarÄ±nÄ±n mal varlÄ±klarÄ± ile ÅŸirket yÃ¶netimlerine denetim kayyumu atanmasÄ±Â sonrasÄ±nda "TerÃ¶rizmin finansmanÄ±nÄ±n Ã¶nlenmesi" konusunda etkili ve baÅŸarÄ±lÄ± sonuÃ§lar elde edilmiÅŸti.