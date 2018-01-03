PKK'ya finans saÄŸlayan 14 kiÅŸi tutuklandÄ±

DiyarbakÄ±r'da PKK'nÄ±n finans kaynaklarÄ±na yÃ¶nelik 23 KasÄ±m 2016 ile 1 AralÄ±k 2017 tarihleri arasÄ±nda dÃ¼zenlenen operasyonlarda gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan 54 zanlÄ±dan 14'Ã¼ tutuklandÄ±.
Valilikten yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, jandarmanÄ±n 23 KasÄ±m 2016 ile 1 AralÄ±k 2017 tarihleri arasÄ±nda Lice ilÃ§esinin YolÃ§atÄ±, Dibek ve Åženlik kÃ¶yÃ¼ ile Kulp'un Demirli kÃ¶yÃ¼ KeÃ§iveren mezrasÄ±nda gerÃ§ekleÅŸtirilen operasyonlarda etkisiz hale getirilen terÃ¶ristlerin Ã¼zerinde, sÄ±ÄŸÄ±nak ve barÄ±naklarda ele geÃ§irilen dÃ¶kÃ¼manlarÄ±n incelenmesi sonucu PKK terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼nÃ¼n finans kaynaklarÄ± ile ilgili delillere ulaÅŸÄ±ldÄ±.
Bu delillerle ilgiliÂ DiyarbakÄ±r Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nca 23 AralÄ±k 2016'dan itibaren yÃ¼rÃ¼tÃ¼len soruÅŸturma kapsamÄ±nda, "terÃ¶rizmin finansmanÄ±" baÄŸlamÄ±nda, insan gÃ¼cÃ¼, silah, mÃ¼himmat, yaÅŸam ve giyim malzemelerinin temini ile saldÄ±rlarÄ± gerÃ§ekleÅŸtirilebilmesi amacÄ±yla, bazÄ± ÅŸahÄ±s ve ÅŸirketlerden 9 milyon 124 bin lira, 474 bin 900 dolar ile 50 bin Avro para alÄ±nmasÄ±, kiÅŸi ve ÅŸirketlerce terÃ¶ristlere yardÄ±mda bulunulmasÄ±yla ilgili elde edilen delillere istinaden Ã§aÄŸrÄ±lan 53 ÅŸÃ¼pheliden 13'Ã¼ tutuklandÄ±, 5'i adli kontrol ÅŸartÄ±yla olmak Ã¼zere 40 kiÅŸi serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±.
AyrÄ±ca, DiyarbakÄ±r MÄ°T BÃ¶lge BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± ile yÃ¼rÃ¼tÃ¼len Ã§alÄ±ÅŸmalar ve 28 KasÄ±m ile 1 AralÄ±k 2017 tarihleri arasÄ±nda gerÃ§ekleÅŸtirilen operasyonunda etkisiz hale getirilen 3 terÃ¶ristin Ã¼zerinden elde edilen Ã¶rgÃ¼tsel dokÃ¼manlarÄ±n incelenmesi sonucu da terÃ¶ristlere maddi yardÄ±mda bulunduÄŸu tespit edilen ve DiyarbakÄ±r'da gÃ¼venlik gÃ¼Ã§lerine ait zÄ±rhlÄ± araÃ§larÄ±n bakÄ±m ve onarÄ±mlarÄ±nÄ±n yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± ÅŸirketin bayisi olan ÅŸÃ¼pheli, "TerÃ¶rizmin FinansmanÄ±nÄ±n Ã–nlenmesi HakkÄ±ndaki Kanun'a muhalefet etmek" suÃ§lamasÄ±yla 11 AralÄ±k 2017 gÃ¼nÃ¼ Ã§Ä±karÄ±ldÄ±ÄŸÄ± mahkemece tutuklandÄ±.
TerÃ¶ristlerin uyuÅŸturucu ticareti, yerel yÃ¶netimlerden aktarÄ±lan kaynaklar ve bir kÄ±sÄ±m iÅŸ adamlarÄ±nÄ±n saÄŸlamÄ±ÅŸ olduÄŸu gelirin engellenmesi amacÄ±yla yÃ¼rÃ¼tÃ¼len soruÅŸturma kapsamÄ±nda, suÃ§un bir ÅŸirketin faaliyeti Ã§erÃ§evesinde iÅŸlenmekte olduÄŸu yÃ¶nÃ¼nde elde edilen delillere istinaden, CMK'nÄ±n 133'Ã¼ncÃ¼ maddesi uyarÄ±nca, bazÄ± iÅŸ adamlarÄ±nÄ±n mal varlÄ±klarÄ± ile ÅŸirket yÃ¶netimlerine denetim kayyumu atanmasÄ±Â sonrasÄ±nda "TerÃ¶rizmin finansmanÄ±nÄ±n Ã¶nlenmesi" konusunda etkili ve baÅŸarÄ±lÄ± sonuÃ§lar elde edilmiÅŸti.
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, FETÃ– ile mÃ¼cadele konusunda, "Bir olacaÄŸÄ±z, iri olacaÄŸÄ±z, diri olacaÄŸÄ±z, kardeÅŸ olacaÄŸÄ±z, hep birlikte TÃ¼rkiye olacaÄŸÄ±z. Åžimdi Ã¶nÃ¼mÃ¼zde 14 ay var. 14 ay sonra biliyorsunuz Mart 2019 yerel seÃ§imleri var. Ama mart yerel seÃ§imleri biliniz ki KasÄ±m 2019'un iÅŸaret fiÅŸeÄŸidir." dedi.
YÃ¼ksek SeÃ§im Kurulu, 30 AralÄ±k 2017'de dÃ¼zenlenen CHP AdÄ±yaman OlaÄŸan Ä°l Kongresini, partiye Ã¼yeliÄŸi bulunmayan adaylarÄ±n oy kullandÄ±ÄŸÄ±nÄ±n tespit edilmesi Ã¼zerine iptal etti
23 KasÄ±m 2016 ile 1 AralÄ±k 2017 tarihleri arasÄ±nda PKK terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ne finans saÄŸlayan kiÅŸi ve ÅŸirketlere yÃ¶nelik operasyonlarÄ±nda gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan 54 ÅŸÃ¼pheliden 14'Ã¼ tutuklandÄ±.
BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m'Ä±n bugÃ¼n vefat eden dayÄ±sÄ±nÄ±n oÄŸlu Abdullah YaÄŸÄ±z son yolculuÄŸuna uÄŸurlandÄ±
HSK, 8'i aÃ§Ä±ÄŸa alÄ±nan, 2'si meslekten ihraÃ§ edilen 10 hakim ve savcÄ±yÄ± mesleÄŸe geri kabul etti.
BÃ¼yÃ¼k Birlik Partisi Genel Merkezi'nin baÅŸkanlÄ±k katÄ±nda Ã§Ä±kan yangÄ±nda iki kiÅŸi dumandan etkilendi. YangÄ±n, itfaiye ekiplerince kÄ±sa sÃ¼rede sÃ¶ndÃ¼rÃ¼ldÃ¼
YÄ±ldÄ±z Holdingâ€™in Ãœlker BiskÃ¼vi'nin sermayesinin yÃ¼zde 30â€™una denk gelen hisseyi 2 milyar liraya yine kendi ÅŸirketi olan Pladis'e satmasÄ±nÄ±n nedenini Murat Ãœlker aÃ§Ä±kladÄ±
DoÄŸu Akdeniz'de gece saatlerinden itibaren fÄ±rtÄ±na beklendiÄŸi bildirildi.
Ã‡anakkale'de yasa dÄ±ÅŸÄ± gÃ¶Ã§ ile ilgili organizatÃ¶rlÃ¼k yaptÄ±klarÄ± iddiasÄ±yla 3 kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±
Birlik, Milli Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ± ile GÄ±da, TarÄ±m ve HayvancÄ±lÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ± arasÄ±nda imzalanan gÄ±da maddeleri tedariki protokolÃ¼ kapsamÄ±nda, TSK'ya sofralÄ±k siyah zeytin, yeÅŸil zeytin, zeytin ezmesi ve zeytinyaÄŸÄ± temin edecek
Maliye BakanlÄ±ÄŸÄ±, "En dÃ¼ÅŸÃ¼k memur emekli aylÄ±ÄŸÄ± bin 871 liradan bin 978 liraya yÃ¼kselmiÅŸtir. En dÃ¼ÅŸÃ¼k SSK emekli aylÄ±ÄŸÄ± bin 485 liradan bin 570 liraya, en dÃ¼ÅŸÃ¼k esnaf BaÄŸ-Kur emekli aylÄ±ÄŸÄ± ise bin 330 liradan bin 405 liraya Ã§Ä±ktÄ±" aÃ§Ä±klamasÄ± yaptÄ±
Devlet TiyatrolarÄ± Genel MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Nejat Birecik, gÃ¶revinden alÄ±ndÄ±. Birecik'in yerine, 2014'te DT Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ gÃ¶revinden istifa eden Mustafa Kurt getirildi
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, Ä°ran CumhurbaÅŸkanÄ± Ruhani ile telefon gÃ¶rÃ¼ÅŸmesinde, Ä°ran'Ä±n toplumsal huzur ve istikrarÄ±nÄ±n korunmasÄ±na Ã¶nem verdiklerini vurguladÄ±.
BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± BozdaÄŸ, Ä°ran'daki protestolarla ilgili, "TÃ¼rkiye, dÄ±ÅŸ mÃ¼dahalelerle veya ÅŸiddet kullanarak zorla ya da anayasa ve yasalarÄ±n Ã§izdiÄŸi meÅŸru yol dÄ±ÅŸÄ±nda baÅŸka bir yÃ¶ntemle iktidara gelmeye de iktidarÄ± deÄŸiÅŸtirmeye de karÅŸÄ±dÄ±r." dedi.
TÃ¼rkiyeâ€™nin Pekin BÃ¼yÃ¼kelÃ§isi Ã–nen, "TÃ¼rk vatandaÅŸlarÄ±nÄ±n Ã‡in vizesi baÅŸvurularÄ±nda internetten randevu sistemine geÃ§iliyor, iÅŸ ve ticari amaÃ§lÄ± seyahatlerde resmi makamlardan davetiye alma zorunluluÄŸu kalkÄ±yor." dedi.
Bakan Nurettin Canikli'den kÄ±ÅŸladaki zehirlenmelere iliÅŸkin aÃ§Ä±klama: Etler, 510 milyon TL'ye Et ve SÃ¼t Kurumu'ndan alÄ±nacak