Filistin'de Ahed et-Temimi iÃ§in okullarda kampanya baÅŸlatÄ±ldÄ±

Filistin EÄŸitim ve Ã–ÄŸretim BakanlÄ±ÄŸÄ±, Ä°srail tarafÄ±ndan gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan "Hanzala Cesaret Ã–dÃ¼lÃ¼" sahibi Filistinli Ahed et-Temimi'ye (16)Â destekÂ iÃ§in bir kampanya baÅŸlattÄ±.
"Ahed, ahdimizdir. Filistinli Ã§ocuklara Ã¶zgÃ¼rlÃ¼k" temalÄ± kampanya kapsamÄ±nda, Filistin'deki okullarda dÃ¼zenlenecek bir takÄ±m etkinliklerle, Ä°srail tarafÄ±ndan gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan Ã§ocuklarÄ±n sorunlarÄ±na Ä±ÅŸÄ±k tutulmasÄ± hedefleniyor.
Milli EÄŸitim BakanlÄ±ÄŸÄ± ve bazÄ± kurumlarÄ±nÄ±n bÃ¼nyesinde dÃ¼zenlenen kampanyanÄ±n ilk duraÄŸÄ± olarak, Temimi'nin gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nmadan Ã¶nce eÄŸitim gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼ Ramallah'taki El-Bire KÄ±z Lisesi seÃ§ildi.
EÄŸitim ve Ã–ÄŸretim BakanÄ± Sabri Saydam, lisedeki konuÅŸmasÄ±nda, bu etkinliÄŸin, iÅŸgal gÃ¼Ã§lerinin yaÅŸam ve eÄŸitim hayatÄ±ndan mahrum bÄ±raktÄ±ÄŸÄ± Filistinli Ã§ocuklara destek olan okullar adÄ±na dÃ¼zenlendiÄŸini ifade etti.
Bakan Saydam, Ä°srail askerleri tarafÄ±ndan gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan Ahed, annesi Neriman (40) ve kuzeni Nur'a (21) selam gÃ¶nderdiÄŸi konuÅŸmasÄ±nda, "Kampanya ile Filistinli Ã§ocuklarÄ±n yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± zor ÅŸartlarÄ± gÃ¶zler Ã¶nÃ¼ne sermeyi hedefliyoruz. AyrÄ±ca hapishanelerindeki Filistinli Ã§ocuklarÄ±n serbest bÄ±rakÄ±lmasÄ± iÃ§in Ä°srail'e baskÄ± yapÄ±lmasÄ±nÄ± istiyoruz." diye konuÅŸtu.
"BugÃ¼n adÄ± Ahed olan bir direniÅŸ destanÄ±na ÅŸahit oluyoruz." diyen Saydam, sÃ¶zlerine ÅŸunlarÄ± ekledi:
"Sesimizin, dÃ¼nya tarafÄ±ndan iÅŸitilmesini istiyoruz. Hayatta kalma mÃ¼cadelesi ve aramÄ±zdan ayrÄ±lanlara karÅŸÄ± vefamÄ±zÄ±; ilim, umut ve kalemle sÃ¼rdÃ¼rÃ¼yoruz."
Saydam, ayrÄ±ca Ã¶ÄŸrencilerin yerinin, sorgu merkezleri ya da iÅŸgal mahkemeleri deÄŸil okul olduÄŸunu vurguladÄ±.
Ä°srail askerleri, Temimi'yi, 19 AralÄ±k'ta Ramallah'ta ailesiyle yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± eve baskÄ±n dÃ¼zenledikten sonra gÃ¶zaltÄ±na almÄ±ÅŸtÄ±.
Temimi'nin annesi Neriman'Ä±n ise kÄ±zÄ±yla ilgili bilgi almak Ã¼zere gittiÄŸi Ramallah'Ä±n doÄŸusundaki gÃ¶zaltÄ± biriminde Ä°srail askerleri tarafÄ±ndan gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± kaydedilmiÅŸti. Ofer Askeri Mahkemesi'nde 15 gÃ¼ndÃ¼r dÃ¼zenlenen duruÅŸmalarda Temimi ailesinin gÃ¶zaltÄ± sÃ¼resinin uzatÄ±lmasÄ± yÃ¶nÃ¼nde karar alÄ±nÄ±yor.
"Filistinli cesur kÄ±z" olarak da bilinen Ahed, 2012 yÄ±lÄ±nda aÄŸabeyi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nda Ä°srail askerlerine karÅŸÄ± gÃ¶sterdiÄŸi tavÄ±r nedeniyle Ä°stanbul'da "Hanzala Cesaret Ã–dÃ¼lÃ¼"ne layÄ±k gÃ¶rÃ¼lmÃ¼ÅŸtÃ¼.
"Ä°srail askerine kafa tutan Filistinli kÄ±z" olarak dÃ¼nya gÃ¼ndemine gelen Ahed, BaÅŸbakan olduÄŸu dÃ¶nemde CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan'la da buluÅŸmuÅŸtu.
ABD'nin Ã¶zellikle doÄŸu kÄ±yÄ±larÄ± ile kuzeydoÄŸu bÃ¶lgesinde etkisini gÃ¶steren aÅŸÄ±rÄ± soÄŸuk hava nedeniyle 16 kiÅŸinin Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼ bildirildi
ABD'de gÃ¶rÃ¼len davada Halkbank eski Genel MÃ¼dÃ¼r YardÄ±mcÄ±sÄ± Mehmet Hakan Atilla hakkÄ±ndaki kararÄ±nÄ± aÃ§Ä±klayan jÃ¼ri, 5 suÃ§tan suÃ§lu bulduÄŸu Atilla'yÄ± "kara para aklama" suÃ§lamasÄ±ndan suÃ§suz buldu.
Kiev Ä°dare Mahkemesi, eski GÃ¼rcistan CumhurbaÅŸkanÄ± SaakaÅŸvili'ye iltica verilmemesini haklÄ± buldu.
ABD BaÅŸkanÄ± Trump, Ä°ran'daki protestoculara verdiÄŸi desteÄŸi yineleyerek, "YozlaÅŸmÄ±ÅŸ olan hÃ¼kÃ¼metlerini geri almak iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸan Ä°ran halkÄ±na saygÄ± duyuyorum. ZamanÄ± geldiÄŸinde ABD'den bÃ¼yÃ¼k destek gÃ¶receksiniz." dedi.
MÄ±sÄ±râ€™da mahkeme, darbe karÅŸÄ±tÄ± 10 sanÄ±k hakkÄ±nda 10 ila 15 yÄ±l arasÄ±nda deÄŸiÅŸen hapis cezasÄ± verdi
Filistin hÃ¼kÃ¼meti, Gazze Åžeridi'ne verilen elektriÄŸin azaltÄ±lmasÄ± uygulamasÄ±ndan geri adÄ±m atarak, bÃ¶lgeye 50 megavat elektrik saÄŸlanmasÄ± yÃ¶nÃ¼nde karar aldÄ±
Filistin EÄŸitim ve Ã–ÄŸretim BakanlÄ±ÄŸÄ±, Ä°srail tarafÄ±ndan gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan "Hanzala Cesaret Ã–dÃ¼lÃ¼" sahibi 16 yaÅŸÄ±ndaki Filistinli Ahed et-Temimi'ye destek iÃ§in kampanya baÅŸlattÄ±
Åžiddeti savunan mesajlarÄ± nedeniyle Trump'Ä±n hesabÄ±nÄ±n kapatÄ±lmasÄ±nÄ± savunan protestocular, Twitter'Ä±n San Francisco'daki merkezine projeksiyonla "@jack suÃ§ ortaÄŸÄ±" mesajÄ±nÄ± yansÄ±ttÄ±
Ä°ran Devrim MuhafÄ±zlarÄ± KomutanÄ± Caferi, "rejim karÅŸÄ±tÄ±" gÃ¶sterilerin sonlandÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± Ã¶ne sÃ¼rdÃ¼
Irak KÃ¼rt BÃ¶lgesel YÃ¶netimi'nin kontrolÃ¼nde bulunan havalimanlarÄ± ve sÄ±nÄ±r kapÄ±larÄ±nÄ±n yÃ¶netimini henÃ¼z merkezi hÃ¼kÃ¼mete devretmediÄŸi belirtildi
CÃ¼zcan kentine baÄŸlÄ± Derzab ilÃ§esinde dÃ¼zenlenen operasyonda terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ DEAÅž Ã¼yesi 26 kiÅŸinin Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼
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Etiyopya BaÅŸbakanÄ± Hailemariam Desalegn, Ã¼lkedeki tÃ¼m siyasi tutuklularÄ±n serbest bÄ±rakÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±.
Fransa'da yaÅŸanan "Eleanor" kasÄ±rgasÄ± sebebiyle yaklaÅŸÄ±k 200 bin eve elektrik verilemiyor. Åžiddetli rÃ¼zgar nedeniyle Eyfel Kulesi ziyarete kapatÄ±ldÄ±