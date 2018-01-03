GÃ¼ncelleme: 19:44, 03 Ocak 2018 Ã‡arÅŸamba

Filistin'de Ahed et-Temimi iÃ§in okullarda kampanya baÅŸlatÄ±ldÄ±





Filistin EÄŸitim ve Ã–ÄŸretim BakanlÄ±ÄŸÄ±, Ä°srail tarafÄ±ndan gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan "Hanzala Cesaret Ã–dÃ¼lÃ¼" sahibi 16 yaÅŸÄ±ndaki Filistinli Ahed et-Temimi'ye destek iÃ§in kampanya baÅŸlattÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Filistin EÄŸitim ve Ã–ÄŸretim BakanlÄ±ÄŸÄ±, Ä°srail tarafÄ±ndan gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan "Hanzala Cesaret Ã–dÃ¼lÃ¼" sahibi Filistinli Ahed et-Temimi'ye (16)Â destekÂ iÃ§in bir kampanya baÅŸlattÄ±. "Ahed, ahdimizdir. Filistinli Ã§ocuklara Ã¶zgÃ¼rlÃ¼k" temalÄ± kampanya kapsamÄ±nda, Filistin'deki okullarda dÃ¼zenlenecek bir takÄ±m etkinliklerle, Ä°srail tarafÄ±ndan gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan Ã§ocuklarÄ±n sorunlarÄ±na Ä±ÅŸÄ±k tutulmasÄ± hedefleniyor. Milli EÄŸitim BakanlÄ±ÄŸÄ± ve bazÄ± kurumlarÄ±nÄ±n bÃ¼nyesinde dÃ¼zenlenen kampanyanÄ±n ilk duraÄŸÄ± olarak, Temimi'nin gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nmadan Ã¶nce eÄŸitim gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼ Ramallah'taki El-Bire KÄ±z Lisesi seÃ§ildi. EÄŸitim ve Ã–ÄŸretim BakanÄ± Sabri Saydam, lisedeki konuÅŸmasÄ±nda, bu etkinliÄŸin, iÅŸgal gÃ¼Ã§lerinin yaÅŸam ve eÄŸitim hayatÄ±ndan mahrum bÄ±raktÄ±ÄŸÄ± Filistinli Ã§ocuklara destek olan okullar adÄ±na dÃ¼zenlendiÄŸini ifade etti. Bakan Saydam, Ä°srail askerleri tarafÄ±ndan gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan Ahed, annesi Neriman (40) ve kuzeni Nur'a (21) selam gÃ¶nderdiÄŸi konuÅŸmasÄ±nda, "Kampanya ile Filistinli Ã§ocuklarÄ±n yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± zor ÅŸartlarÄ± gÃ¶zler Ã¶nÃ¼ne sermeyi hedefliyoruz. AyrÄ±ca hapishanelerindeki Filistinli Ã§ocuklarÄ±n serbest bÄ±rakÄ±lmasÄ± iÃ§in Ä°srail'e baskÄ± yapÄ±lmasÄ±nÄ± istiyoruz." diye konuÅŸtu. "BugÃ¼n adÄ± Ahed olan bir direniÅŸ destanÄ±na ÅŸahit oluyoruz." diyen Saydam, sÃ¶zlerine ÅŸunlarÄ± ekledi: "Sesimizin, dÃ¼nya tarafÄ±ndan iÅŸitilmesini istiyoruz. Hayatta kalma mÃ¼cadelesi ve aramÄ±zdan ayrÄ±lanlara karÅŸÄ± vefamÄ±zÄ±; ilim, umut ve kalemle sÃ¼rdÃ¼rÃ¼yoruz." Saydam, ayrÄ±ca Ã¶ÄŸrencilerin yerinin, sorgu merkezleri ya da iÅŸgal mahkemeleri deÄŸil okul olduÄŸunu vurguladÄ±. Ä°srail askerleri, Temimi'yi, 19 AralÄ±k'ta Ramallah'ta ailesiyle yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± eve baskÄ±n dÃ¼zenledikten sonra gÃ¶zaltÄ±na almÄ±ÅŸtÄ±. Temimi'nin annesi Neriman'Ä±n ise kÄ±zÄ±yla ilgili bilgi almak Ã¼zere gittiÄŸi Ramallah'Ä±n doÄŸusundaki gÃ¶zaltÄ± biriminde Ä°srail askerleri tarafÄ±ndan gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± kaydedilmiÅŸti. Ofer Askeri Mahkemesi'nde 15 gÃ¼ndÃ¼r dÃ¼zenlenen duruÅŸmalarda Temimi ailesinin gÃ¶zaltÄ± sÃ¼resinin uzatÄ±lmasÄ± yÃ¶nÃ¼nde karar alÄ±nÄ±yor. "Filistinli cesur kÄ±z" olarak da bilinen Ahed, 2012 yÄ±lÄ±nda aÄŸabeyi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nda Ä°srail askerlerine karÅŸÄ± gÃ¶sterdiÄŸi tavÄ±r nedeniyle Ä°stanbul'da "Hanzala Cesaret Ã–dÃ¼lÃ¼"ne layÄ±k gÃ¶rÃ¼lmÃ¼ÅŸtÃ¼. "Ä°srail askerine kafa tutan Filistinli kÄ±z" olarak dÃ¼nya gÃ¼ndemine gelen Ahed, BaÅŸbakan olduÄŸu dÃ¶nemde CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan'la da buluÅŸmuÅŸtu.

Yasal UyarÄ±: YayÄ±nlanan yazÄ± ve haberin tÃ¼m haklarÄ± DÃ¼nya BÃ¼lteni'ne aittir. Ã–zel izin alÄ±nmadan yazÄ± ve haber hiÃ§bir ÅŸekilde kullanÄ±lamaz. Ancak yazÄ± ve haberin bir kÄ±smÄ± aktif link verilerek alÄ±ntÄ±lanabilir.