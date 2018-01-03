Filistin hÃ¼kÃ¼meti, Gazze'ye uyguladÄ±ÄŸÄ± elektrik kesintisinden geri adÄ±m attÄ±

Filistin hÃ¼kÃ¼metinin,Â GazzeÂ Åžeridi'ne verilen elektriÄŸin azaltÄ±lmasÄ± uygulamasÄ±ndan geri adÄ±m atarak, bÃ¶lgeyeÂ 50 megavat elektrik saÄŸlanmasÄ±Â yÃ¶nÃ¼nde karar aldÄ±ÄŸÄ± bildirildi.
Filistin BaÅŸbakanÄ± Rami el-Hamdallah, yaptÄ±ÄŸÄ± yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, "Karar, Filistin Devlet BaÅŸkanÄ± Mahmud Abbas'Ä±n talimatlarÄ±yla alÄ±ndÄ±. SayÄ±n Abbas, vatanÄ±n birliÄŸine verdiÄŸi Ã¶nem Ã§erÃ§evesinde ve gÃ¼ney illerdeki (Gazze) vatandaÅŸlarÄ±n sÄ±kÄ±ntÄ±larÄ±nÄ±n hafifletilmesi arzusuyla bu kararÄ± aldÄ±." ifadelerini kullandÄ±.
Filistin Devlet BaÅŸkanÄ± Abbas, Hamas'Ä±n bakanlÄ±klarÄ± denetleme amaÃ§lÄ± "Ä°dari Komite" kurmasÄ±na karÅŸÄ±lÄ±k geÃ§en yÄ±l nisan ayÄ±nda Gazze Åžeridi'ne yÃ¶nelik bir dizi uygulama baÅŸlatmÄ±ÅŸtÄ±. Gazze'deki memurlarÄ±n maaÅŸÄ±ndan yÃ¼zde 30 kesinti yapÄ±lmasÄ±, bazÄ±larÄ±nÄ±n emekliye sevk edilmesi ve bÃ¶lgeye verilen elektriÄŸin azaltÄ±lmasÄ± bu uygulamalar arasÄ±nda yer alÄ±yordu.
Filistin yÃ¶netiminin Ä°srail'den alÄ±nan elektrik iÃ§in tahsis edilen aylÄ±k Ã¶denekte yÃ¼zde 30 kesintiye gitmesi Ã¼zerine Ä°srail, Gazze Åžeridi'ne saÄŸladÄ±ÄŸÄ± elektrik arzÄ±nÄ± aÅŸamalÄ± olarak 32 megavata dÃ¼ÅŸÃ¼rmÃ¼ÅŸtÃ¼.
Ä°srail ve Abbas liderliÄŸindeki Filistin yÃ¶netiminin ambargosuna maruz kalan Gazze'de yaÅŸanan elektrik krizi nedeniyle bÃ¶lgeye gÃ¼nde sadece 4 saat elektrik verilir hale gelinmiÅŸti.
Abbas, sÃ¶z konusu uygulamalarÄ±n Hamas'Ä± mevcut ayrÄ±lÄ±ÄŸÄ± sonlandÄ±rmaya, Ä°dari Komite'yi laÄŸvetmeye ve Gazze Åžeridi'nin yÃ¶netimini Ulusal UzlaÅŸÄ± HÃ¼kÃ¼meti'ne teslim etmeye zorlamayÄ± amaÃ§ladÄ±ÄŸÄ±nÄ± savunmuÅŸtu.
Hamas ve Fetih heyetleri MÄ±sÄ±r'Ä±n baÅŸkenti Kahire'deki mÃ¼zakereler kapsamÄ±nda 12 Ekim 2017'de, Filistin'deki bÃ¶lÃ¼nmÃ¼ÅŸlÃ¼ÄŸÃ¼ bitiren "uzlaÅŸÄ± anlaÅŸmasÄ±nÄ±" imzalamÄ±ÅŸtÄ±. AnlaÅŸma kapsamÄ±nda Hamas, Gazze'deki sÄ±nÄ±r kapÄ±larÄ±nÄ± 1 KasÄ±m'da Filistin yÃ¶netimine devretmiÅŸti.
ABD'nin Ã¶zellikle doÄŸu kÄ±yÄ±larÄ± ile kuzeydoÄŸu bÃ¶lgesinde etkisini gÃ¶steren aÅŸÄ±rÄ± soÄŸuk hava nedeniyle 16 kiÅŸinin Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼ bildirildi
ABD'de gÃ¶rÃ¼len davada Halkbank eski Genel MÃ¼dÃ¼r YardÄ±mcÄ±sÄ± Mehmet Hakan Atilla hakkÄ±ndaki kararÄ±nÄ± aÃ§Ä±klayan jÃ¼ri, 5 suÃ§tan suÃ§lu bulduÄŸu Atilla'yÄ± "kara para aklama" suÃ§lamasÄ±ndan suÃ§suz buldu.
Kiev Ä°dare Mahkemesi, eski GÃ¼rcistan CumhurbaÅŸkanÄ± SaakaÅŸvili'ye iltica verilmemesini haklÄ± buldu.
ABD BaÅŸkanÄ± Trump, Ä°ran'daki protestoculara verdiÄŸi desteÄŸi yineleyerek, "YozlaÅŸmÄ±ÅŸ olan hÃ¼kÃ¼metlerini geri almak iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸan Ä°ran halkÄ±na saygÄ± duyuyorum. ZamanÄ± geldiÄŸinde ABD'den bÃ¼yÃ¼k destek gÃ¶receksiniz." dedi.
MÄ±sÄ±râ€™da mahkeme, darbe karÅŸÄ±tÄ± 10 sanÄ±k hakkÄ±nda 10 ila 15 yÄ±l arasÄ±nda deÄŸiÅŸen hapis cezasÄ± verdi
Filistin hÃ¼kÃ¼meti, Gazze Åžeridi'ne verilen elektriÄŸin azaltÄ±lmasÄ± uygulamasÄ±ndan geri adÄ±m atarak, bÃ¶lgeye 50 megavat elektrik saÄŸlanmasÄ± yÃ¶nÃ¼nde karar aldÄ±
Filistin EÄŸitim ve Ã–ÄŸretim BakanlÄ±ÄŸÄ±, Ä°srail tarafÄ±ndan gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan "Hanzala Cesaret Ã–dÃ¼lÃ¼" sahibi 16 yaÅŸÄ±ndaki Filistinli Ahed et-Temimi'ye destek iÃ§in kampanya baÅŸlattÄ±
Åžiddeti savunan mesajlarÄ± nedeniyle Trump'Ä±n hesabÄ±nÄ±n kapatÄ±lmasÄ±nÄ± savunan protestocular, Twitter'Ä±n San Francisco'daki merkezine projeksiyonla "@jack suÃ§ ortaÄŸÄ±" mesajÄ±nÄ± yansÄ±ttÄ±
Ä°ran Devrim MuhafÄ±zlarÄ± KomutanÄ± Caferi, "rejim karÅŸÄ±tÄ±" gÃ¶sterilerin sonlandÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± Ã¶ne sÃ¼rdÃ¼
Irak KÃ¼rt BÃ¶lgesel YÃ¶netimi'nin kontrolÃ¼nde bulunan havalimanlarÄ± ve sÄ±nÄ±r kapÄ±larÄ±nÄ±n yÃ¶netimini henÃ¼z merkezi hÃ¼kÃ¼mete devretmediÄŸi belirtildi
CÃ¼zcan kentine baÄŸlÄ± Derzab ilÃ§esinde dÃ¼zenlenen operasyonda terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ DEAÅž Ã¼yesi 26 kiÅŸinin Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼
Ramallah kentinde Ä°srail askerlerinin mÃ¼dahalesi sÄ±rasÄ±nda aÃ§Ä±lan ateÅŸ sonucu aÄŸÄ±r yaralanan Filistinli gencin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi bildirildi.
Sudan CumhurbaÅŸkanÄ± YardÄ±mcÄ±sÄ± Abdurahman, "Darfur'da silahlarÄ±n ortadan kaldÄ±rÄ±lmasÄ±yla sosyal ve ekonomik geliÅŸim saÄŸlanacaktÄ±r" aÃ§Ä±klamasÄ±nda bulundu
Ukrayna DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±, MÄ±sÄ±râ€™da olaÄŸanÃ¼stÃ¼ hal uygulamasÄ±nÄ±n uzatÄ±ldÄ±ÄŸÄ±ndan dolayÄ± vatandaÅŸlarÄ±nÄ± Ã¼lkeye gitme konusunda uyardÄ±
Etiyopya BaÅŸbakanÄ± Hailemariam Desalegn, Ã¼lkedeki tÃ¼m siyasi tutuklularÄ±n serbest bÄ±rakÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±.
Fransa'da yaÅŸanan "Eleanor" kasÄ±rgasÄ± sebebiyle yaklaÅŸÄ±k 200 bin eve elektrik verilemiyor. Åžiddetli rÃ¼zgar nedeniyle Eyfel Kulesi ziyarete kapatÄ±ldÄ±