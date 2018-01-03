GÃ¼ncelleme: 21:34, 03 Ocak 2018 Ã‡arÅŸamba

Filistin hÃ¼kÃ¼meti, Gazze'ye uyguladÄ±ÄŸÄ± elektrik kesintisinden geri adÄ±m attÄ±





Filistin hÃ¼kÃ¼meti, Gazze Åžeridi'ne verilen elektriÄŸin azaltÄ±lmasÄ± uygulamasÄ±ndan geri adÄ±m atarak, bÃ¶lgeye 50 megavat elektrik saÄŸlanmasÄ± yÃ¶nÃ¼nde karar aldÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Filistin hÃ¼kÃ¼metinin,Â GazzeÂ Åžeridi'ne verilen elektriÄŸin azaltÄ±lmasÄ± uygulamasÄ±ndan geri adÄ±m atarak, bÃ¶lgeyeÂ 50 megavat elektrik saÄŸlanmasÄ±Â yÃ¶nÃ¼nde karar aldÄ±ÄŸÄ± bildirildi. Filistin BaÅŸbakanÄ± Rami el-Hamdallah, yaptÄ±ÄŸÄ± yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, "Karar, Filistin Devlet BaÅŸkanÄ± Mahmud Abbas'Ä±n talimatlarÄ±yla alÄ±ndÄ±. SayÄ±n Abbas, vatanÄ±n birliÄŸine verdiÄŸi Ã¶nem Ã§erÃ§evesinde ve gÃ¼ney illerdeki (Gazze) vatandaÅŸlarÄ±n sÄ±kÄ±ntÄ±larÄ±nÄ±n hafifletilmesi arzusuyla bu kararÄ± aldÄ±." ifadelerini kullandÄ±. Filistin Devlet BaÅŸkanÄ± Abbas, Hamas'Ä±n bakanlÄ±klarÄ± denetleme amaÃ§lÄ± "Ä°dari Komite" kurmasÄ±na karÅŸÄ±lÄ±k geÃ§en yÄ±l nisan ayÄ±nda Gazze Åžeridi'ne yÃ¶nelik bir dizi uygulama baÅŸlatmÄ±ÅŸtÄ±. Gazze'deki memurlarÄ±n maaÅŸÄ±ndan yÃ¼zde 30 kesinti yapÄ±lmasÄ±, bazÄ±larÄ±nÄ±n emekliye sevk edilmesi ve bÃ¶lgeye verilen elektriÄŸin azaltÄ±lmasÄ± bu uygulamalar arasÄ±nda yer alÄ±yordu. Filistin yÃ¶netiminin Ä°srail'den alÄ±nan elektrik iÃ§in tahsis edilen aylÄ±k Ã¶denekte yÃ¼zde 30 kesintiye gitmesi Ã¼zerine Ä°srail, Gazze Åžeridi'ne saÄŸladÄ±ÄŸÄ± elektrik arzÄ±nÄ± aÅŸamalÄ± olarak 32 megavata dÃ¼ÅŸÃ¼rmÃ¼ÅŸtÃ¼. Ä°srail ve Abbas liderliÄŸindeki Filistin yÃ¶netiminin ambargosuna maruz kalan Gazze'de yaÅŸanan elektrik krizi nedeniyle bÃ¶lgeye gÃ¼nde sadece 4 saat elektrik verilir hale gelinmiÅŸti. Abbas, sÃ¶z konusu uygulamalarÄ±n Hamas'Ä± mevcut ayrÄ±lÄ±ÄŸÄ± sonlandÄ±rmaya, Ä°dari Komite'yi laÄŸvetmeye ve Gazze Åžeridi'nin yÃ¶netimini Ulusal UzlaÅŸÄ± HÃ¼kÃ¼meti'ne teslim etmeye zorlamayÄ± amaÃ§ladÄ±ÄŸÄ±nÄ± savunmuÅŸtu. Hamas ve Fetih heyetleri MÄ±sÄ±r'Ä±n baÅŸkenti Kahire'deki mÃ¼zakereler kapsamÄ±nda 12 Ekim 2017'de, Filistin'deki bÃ¶lÃ¼nmÃ¼ÅŸlÃ¼ÄŸÃ¼ bitiren "uzlaÅŸÄ± anlaÅŸmasÄ±nÄ±" imzalamÄ±ÅŸtÄ±. AnlaÅŸma kapsamÄ±nda Hamas, Gazze'deki sÄ±nÄ±r kapÄ±larÄ±nÄ± 1 KasÄ±m'da Filistin yÃ¶netimine devretmiÅŸti.

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