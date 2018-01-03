MÄ±sÄ±r'da darbe karÅŸÄ±tÄ± 10 sanÄ±ÄŸa hapis cezasÄ±

MÄ±sÄ±râ€™da mahkemenin darbe karÅŸÄ±tÄ± 10 sanÄ±k hakkÄ±nda 10 ila 15 yÄ±l arasÄ±nda deÄŸiÅŸen hapis cezasÄ± verdiÄŸi belirtildi.
YargÄ± kaynaklarÄ±ndan edinilen bilgiye gÃ¶re, Giza Ceza Mahkemesi, Kentin batÄ±sÄ±nda yer alan Kirdase bÃ¶lgesinde 2014 yÄ±lÄ± sonunda yapÄ±lan eylemlere katÄ±lmak ve polise direnmekleÂ suÃ§lanan firari Ä°brahim Muhammed Abdulhamid 15 yÄ±l, tutuklu yargÄ±lanan diÄŸer 9 sanÄ±ÄŸÄ±n 10'ar yÄ±l hapis cezasÄ±na Ã§arptÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bildirildi.
Mahkeme aynÄ± davada tutuklu yargÄ±lanan bir sanÄ±k hakkÄ±nda ise beraat kararÄ± verdi.Â
MÄ±sÄ±rÂ yasalarÄ±na gÃ¶re sanÄ±klar 60 gÃ¼n iÃ§erisinde Mahkeme kararÄ±na itiraz edebiliyor. Ä°tirazÄ±n kabul edilmesi durumunda temyiz sÃ¼reci baÅŸlÄ±yor.Â
SavcÄ±lÄ±k sanÄ±klarÄ±n dosyasÄ±nÄ± Mart 2015â€™te mahkemeye sevk etmiÅŸti.
ABD'nin Ã¶zellikle doÄŸu kÄ±yÄ±larÄ± ile kuzeydoÄŸu bÃ¶lgesinde etkisini gÃ¶steren aÅŸÄ±rÄ± soÄŸuk hava nedeniyle 16 kiÅŸinin Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼ bildirildi
ABD'de gÃ¶rÃ¼len davada Halkbank eski Genel MÃ¼dÃ¼r YardÄ±mcÄ±sÄ± Mehmet Hakan Atilla hakkÄ±ndaki kararÄ±nÄ± aÃ§Ä±klayan jÃ¼ri, 5 suÃ§tan suÃ§lu bulduÄŸu Atilla'yÄ± "kara para aklama" suÃ§lamasÄ±ndan suÃ§suz buldu.
Kiev Ä°dare Mahkemesi, eski GÃ¼rcistan CumhurbaÅŸkanÄ± SaakaÅŸvili'ye iltica verilmemesini haklÄ± buldu.
ABD BaÅŸkanÄ± Trump, Ä°ran'daki protestoculara verdiÄŸi desteÄŸi yineleyerek, "YozlaÅŸmÄ±ÅŸ olan hÃ¼kÃ¼metlerini geri almak iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸan Ä°ran halkÄ±na saygÄ± duyuyorum. ZamanÄ± geldiÄŸinde ABD'den bÃ¼yÃ¼k destek gÃ¶receksiniz." dedi.
MÄ±sÄ±râ€™da mahkeme, darbe karÅŸÄ±tÄ± 10 sanÄ±k hakkÄ±nda 10 ila 15 yÄ±l arasÄ±nda deÄŸiÅŸen hapis cezasÄ± verdi
Filistin hÃ¼kÃ¼meti, Gazze Åžeridi'ne verilen elektriÄŸin azaltÄ±lmasÄ± uygulamasÄ±ndan geri adÄ±m atarak, bÃ¶lgeye 50 megavat elektrik saÄŸlanmasÄ± yÃ¶nÃ¼nde karar aldÄ±
Filistin EÄŸitim ve Ã–ÄŸretim BakanlÄ±ÄŸÄ±, Ä°srail tarafÄ±ndan gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan "Hanzala Cesaret Ã–dÃ¼lÃ¼" sahibi 16 yaÅŸÄ±ndaki Filistinli Ahed et-Temimi'ye destek iÃ§in kampanya baÅŸlattÄ±
Åžiddeti savunan mesajlarÄ± nedeniyle Trump'Ä±n hesabÄ±nÄ±n kapatÄ±lmasÄ±nÄ± savunan protestocular, Twitter'Ä±n San Francisco'daki merkezine projeksiyonla "@jack suÃ§ ortaÄŸÄ±" mesajÄ±nÄ± yansÄ±ttÄ±
Ä°ran Devrim MuhafÄ±zlarÄ± KomutanÄ± Caferi, "rejim karÅŸÄ±tÄ±" gÃ¶sterilerin sonlandÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± Ã¶ne sÃ¼rdÃ¼
Irak KÃ¼rt BÃ¶lgesel YÃ¶netimi'nin kontrolÃ¼nde bulunan havalimanlarÄ± ve sÄ±nÄ±r kapÄ±larÄ±nÄ±n yÃ¶netimini henÃ¼z merkezi hÃ¼kÃ¼mete devretmediÄŸi belirtildi
CÃ¼zcan kentine baÄŸlÄ± Derzab ilÃ§esinde dÃ¼zenlenen operasyonda terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ DEAÅž Ã¼yesi 26 kiÅŸinin Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼
Ramallah kentinde Ä°srail askerlerinin mÃ¼dahalesi sÄ±rasÄ±nda aÃ§Ä±lan ateÅŸ sonucu aÄŸÄ±r yaralanan Filistinli gencin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi bildirildi.
Sudan CumhurbaÅŸkanÄ± YardÄ±mcÄ±sÄ± Abdurahman, "Darfur'da silahlarÄ±n ortadan kaldÄ±rÄ±lmasÄ±yla sosyal ve ekonomik geliÅŸim saÄŸlanacaktÄ±r" aÃ§Ä±klamasÄ±nda bulundu
Ukrayna DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±, MÄ±sÄ±râ€™da olaÄŸanÃ¼stÃ¼ hal uygulamasÄ±nÄ±n uzatÄ±ldÄ±ÄŸÄ±ndan dolayÄ± vatandaÅŸlarÄ±nÄ± Ã¼lkeye gitme konusunda uyardÄ±
Etiyopya BaÅŸbakanÄ± Hailemariam Desalegn, Ã¼lkedeki tÃ¼m siyasi tutuklularÄ±n serbest bÄ±rakÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±.
Fransa'da yaÅŸanan "Eleanor" kasÄ±rgasÄ± sebebiyle yaklaÅŸÄ±k 200 bin eve elektrik verilemiyor. Åžiddetli rÃ¼zgar nedeniyle Eyfel Kulesi ziyarete kapatÄ±ldÄ±