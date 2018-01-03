GÃ¼ncelleme: 22:33, 03 Ocak 2018 Ã‡arÅŸamba

MÄ±sÄ±r'da darbe karÅŸÄ±tÄ± 10 sanÄ±ÄŸa hapis cezasÄ±



Foto: ArÅŸiv

MÄ±sÄ±râ€™da mahkeme, darbe karÅŸÄ±tÄ± 10 sanÄ±k hakkÄ±nda 10 ila 15 yÄ±l arasÄ±nda deÄŸiÅŸen hapis cezasÄ± verdi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi MÄ±sÄ±râ€™da mahkemenin darbe karÅŸÄ±tÄ± 10 sanÄ±k hakkÄ±nda 10 ila 15 yÄ±l arasÄ±nda deÄŸiÅŸen hapis cezasÄ± verdiÄŸi belirtildi. YargÄ± kaynaklarÄ±ndan edinilen bilgiye gÃ¶re, Giza Ceza Mahkemesi, Kentin batÄ±sÄ±nda yer alan Kirdase bÃ¶lgesinde 2014 yÄ±lÄ± sonunda yapÄ±lan eylemlere katÄ±lmak ve polise direnmekleÂ suÃ§lanan firari Ä°brahim Muhammed Abdulhamid 15 yÄ±l, tutuklu yargÄ±lanan diÄŸer 9 sanÄ±ÄŸÄ±n 10'ar yÄ±l hapis cezasÄ±na Ã§arptÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bildirildi. Mahkeme aynÄ± davada tutuklu yargÄ±lanan bir sanÄ±k hakkÄ±nda ise beraat kararÄ± verdi.Â MÄ±sÄ±rÂ yasalarÄ±na gÃ¶re sanÄ±klar 60 gÃ¼n iÃ§erisinde Mahkeme kararÄ±na itiraz edebiliyor. Ä°tirazÄ±n kabul edilmesi durumunda temyiz sÃ¼reci baÅŸlÄ±yor.Â SavcÄ±lÄ±k sanÄ±klarÄ±n dosyasÄ±nÄ± Mart 2015â€™te mahkemeye sevk etmiÅŸti.

Yasal UyarÄ±: YayÄ±nlanan yazÄ± ve haberin tÃ¼m haklarÄ± DÃ¼nya BÃ¼lteni'ne aittir. Ã–zel izin alÄ±nmadan yazÄ± ve haber hiÃ§bir ÅŸekilde kullanÄ±lamaz. Ancak yazÄ± ve haberin bir kÄ±smÄ± aktif link verilerek alÄ±ntÄ±lanabilir.