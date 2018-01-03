GÃ¼ncelleme: 23:32, 03 Ocak 2018 Ã‡arÅŸamba

Trump'tan Ä°ranlÄ± gÃ¶stericilere destek mesajÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump, Twitter hesabÄ±ndan Ä°ran'daki protestolarla ilgili bir aÃ§Ä±klama daha yaptÄ±.

Trump, aÃ§Ä±klamasÄ±nda, "YozlaÅŸmÄ±ÅŸ olan hÃ¼kÃ¼metlerini geri almak iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸan Ä°ran halkÄ±na saygÄ± duyuyorum. ZamanÄ± geldiÄŸinde ABD'den bÃ¼yÃ¼k destek gÃ¶receksiniz." ifadelerine yer verdi.

ABD BaÅŸkanÄ±, daha Ã¶nce de Twitter'dan Ä°ran'la ilgili bazÄ± paylaÅŸÄ±mlarda bulunarak "Ä°ran yÃ¶netiminin, kendi halkÄ±nÄ±n ifade Ã¶zgÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ hakkÄ±na saygÄ± gÃ¶stermesi gerektiÄŸini" dile getirmiÅŸti.

DÃ¼n de Beyaz Saray SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Sarah Sanders, Ä°ran'daki protestoculara destek verdiklerini kaydederek "Ä°ran rejiminin, kendi halkÄ±nÄ±n temel ifade Ã¶zgÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ hakkÄ±na saygÄ± duymasÄ±" gerektiÄŸi uyarÄ±sÄ±nda bulunmuÅŸtu. ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Heather Nauert de Ä°ran'daki yÃ¶netim karÅŸÄ±tÄ± gÃ¶sterileri yakÄ±ndan takip ettiklerini ve olaylar sÄ±rasÄ±ndaki tutuklamalarÄ± kÄ±nadÄ±klarÄ±nÄ± bildirmiÅŸti.

Ä°ran Devrim MuhafÄ±zlarÄ± KomutanÄ± Muhammed Ali Caferi, Ä°ran'da hayat pahalÄ±lÄ±ÄŸÄ± gerekÃ§esiyle farklÄ± ÅŸehirlerde dÃ¼zenlenen gÃ¶sterilerin sona erdirildiÄŸini iddia etmiÅŸti.