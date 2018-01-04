CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan: Mart yerel seÃ§imleri KasÄ±m 2019'un iÅŸaret fiÅŸeÄŸidir

CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, AK Parti SarÄ±yer Ä°lÃ§e BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±'nÄ± ziyaretinin ardÄ±ndan parti binasÄ±nÄ±n balkonundan kendisini dÄ±ÅŸarÄ±da bekleyen vatandaÅŸlara hitap etti.Â
SoÄŸuÄŸa raÄŸmen saatlerdir kendisini bekledikleri iÃ§in vatandaÅŸlara teÅŸekkÃ¼r eden ErdoÄŸan, "Sizin bu gayretiniz, sizin bu sabrÄ±nÄ±z inanÄ±yorum ki geleceÄŸin SarÄ±yer'i iÃ§in Ã§ok daha bizlere faydalÄ±, aydÄ±nlÄ±k yarÄ±nlarÄ± getirecektir." dedi.
BugÃ¼n hem SarÄ±yer Ä°lÃ§e TeÅŸkilatÄ±nÄ±n yeni hizmet binasÄ±nÄ± gÃ¶rmek hem de "hayÄ±rlÄ± olsun" demek, gerek ana kademe, gerek kadÄ±n kollarÄ±, gerekse genÃ§lik kollarÄ± ile bir arada olmak istediklerini, kendilerine neler yapacaklarÄ±nÄ± anlattÄ±klarÄ±nÄ± sÃ¶yledi.
"Rabia"nÄ±n unutulmamasÄ± gerektiÄŸini dile getiren ErdoÄŸan, "RabiamÄ±z nedir? Tek millettir. Nedir? Tek bayraktÄ±r. Nedir? Tek vatandÄ±r. Nedir? Tek devlettir. NiÃ§in tek millet diyoruz? Ã‡Ã¼nkÃ¼ bizi bÃ¶lmek, parÃ§alamak istediler. Biz TÃ¼rkÃ¼yle, KÃ¼rdÃ¼yle, LazÄ±yla, Ã‡erkesiyle, GÃ¼rcÃ¼sÃ¼yle, ArabÄ±yla, Alevisiyle, SÃ¼nnisiyle tek milletiz. Bizi bÃ¶lemeyecekler." diye konuÅŸtu.
Tek bayrak vurgusu yapan ErdoÄŸan, ÅŸunlarÄ± kaydetti:
"BayraÄŸÄ±mÄ±zÄ±n rengi ÅŸehidimizin kanÄ±nÄ±n rengidir. Hilal baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±ÄŸÄ±mÄ±zÄ±n ifadesidir. YÄ±ldÄ±z, ÅŸehitlerimizin ta kendisidir. BayraÄŸÄ±mÄ±za eÅŸ bayrak yok. ÃœÃ§, tek vatan. 780 bin kilometreyle tek vatan. VatanÄ±mÄ±zÄ± da bÃ¶lemeyecekler. 'Yok GÃ¼neydoÄŸu'da ÅŸÃ¶yle, DoÄŸu'da bÃ¶yle'. Avucunuzu yalarsÄ±nÄ±z. Ne oldu? Ã‡ukurlar aÃ§tÄ±lar, Ã¶yle mi? 'Yok Kato'ya Ã§Ä±kamazsÄ±nÄ±z' dediler. 'Gabar'a Ã§Ä±kamazsÄ±nÄ±z' dediler. 'TendÃ¼rek'e Ã§Ä±kamazsÄ±nÄ±z' dediler. Åžu anda askerimiz de, polisimiz de, gÃ¼venlik korucularÄ±mÄ±z da, jandarmamÄ±z da hep birlikte yeri geldi Gabar'da oldular, Cudi'de oldular, Kato'da oldular, Kandil'de oldular ve o Ã§ukurlarÄ± onlara mezar yaptÄ±lar. Ne dedik? 'F-16 oluruz helikopterlerimizle beraber onlarÄ±n baÅŸÄ±na baÅŸÄ±na ineriz'. DÃ¶rt tek devlet. NeymiÅŸ paralel devletmiÅŸ. Ne oldu? Nerede o paralel devletin baÅŸÄ±ndakiler? Kimisi Pensilvanya'da, kimisi Almanya'da, kimisi ÅŸurada, kimisi burada ama bÃ¼yÃ¼k bir kÄ±smÄ± da nerede? Åžu anda cezaevindeler."
Hukuk iÃ§erisinde ne gerekiyorsa bu gÃ¼ne kadar ne yaptÄ±larsa, bundan sonra da onu aynen yapmaya devam edeceklerini vurgulayan ErdoÄŸan, ÅŸunlarÄ± sÃ¶yledi:
"AcÄ±mayacaÄŸÄ±z. AcÄ±rsak acÄ±nacak hale geliriz. Onun iÃ§in de sonuna kadar takip, takip, takip. Yolumuz bu. Benim sizden bir ricam var. Bir olacaÄŸÄ±z, iri olacaÄŸÄ±z, diri olacaÄŸÄ±z, kardeÅŸ olacaÄŸÄ±z, hep birlikte TÃ¼rkiye olacaÄŸÄ±z. Åžimdi Ã¶nÃ¼mÃ¼zde 14 ay var. 14 ay sonra biliyorsunuz Mart 2019 yerel seÃ§imleri var. Ama mart yerel seÃ§imleri biliniz ki KasÄ±m 2019'un iÅŸaret fiÅŸeÄŸidir. Orada ne var? Parlamento seÃ§imi var. Ne var? CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± seÃ§imi var. Bunlara hazÄ±r mÄ±yÄ±z? Ã‡ok Ã§alÄ±ÅŸacaÄŸÄ±z. SarÄ±yer'de Ã¶nce yerel seÃ§imi almaya hazÄ±r mÄ±yÄ±z? Bu azminizi hiÃ§bir zaman kaybetmeyin. Ben sizleri bu duygularÄ±n iÃ§erisinde en kalbi duyguyla selamlÄ±yorum. Gecemiz kutlu olsun, geleceÄŸimiz aydÄ±nlÄ±k olsun."
KonuÅŸmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan, vatandaÅŸlar CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'a sevgi gÃ¶sterisinde bulundu. Bunun Ã¼zerine, vatandaÅŸlarÄ±n yanÄ±na gelerek onlarla sohbet eden ErdoÄŸan, daha sonra aracÄ±na bindi. Hareket eden aracÄ±n Ã¶nÃ¼nÃ¼, bir sÃ¼re sonra genÃ§ bir kÄ±z ve annesi kesti. ErdoÄŸan, anne ve kÄ±zÄ±yla bir sÃ¼re gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼kten sonra buradan ayrÄ±ldÄ±.
Ziyarette, CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'a Aile ve Sosyal Politikalar BakanÄ± Fatma BetÃ¼l Sayan Kaya, Ä°stanbul BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediye BaÅŸkanÄ± MevlÃ¼t Uysal ve AK Parti Ä°l BaÅŸkanÄ± Selim Temurci de eÅŸlik etti.
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, FETÃ– ile mÃ¼cadele konusunda, "Bir olacaÄŸÄ±z, iri olacaÄŸÄ±z, diri olacaÄŸÄ±z, kardeÅŸ olacaÄŸÄ±z, hep birlikte TÃ¼rkiye olacaÄŸÄ±z. Åžimdi Ã¶nÃ¼mÃ¼zde 14 ay var. 14 ay sonra biliyorsunuz Mart 2019 yerel seÃ§imleri var. Ama mart yerel seÃ§imleri biliniz ki KasÄ±m 2019'un iÅŸaret fiÅŸeÄŸidir." dedi.
YÃ¼ksek SeÃ§im Kurulu, 30 AralÄ±k 2017'de dÃ¼zenlenen CHP AdÄ±yaman OlaÄŸan Ä°l Kongresini, partiye Ã¼yeliÄŸi bulunmayan adaylarÄ±n oy kullandÄ±ÄŸÄ±nÄ±n tespit edilmesi Ã¼zerine iptal etti
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CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, Ä°ran CumhurbaÅŸkanÄ± Ruhani ile telefon gÃ¶rÃ¼ÅŸmesinde, Ä°ran'Ä±n toplumsal huzur ve istikrarÄ±nÄ±n korunmasÄ±na Ã¶nem verdiklerini vurguladÄ±.
BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± BozdaÄŸ, Ä°ran'daki protestolarla ilgili, "TÃ¼rkiye, dÄ±ÅŸ mÃ¼dahalelerle veya ÅŸiddet kullanarak zorla ya da anayasa ve yasalarÄ±n Ã§izdiÄŸi meÅŸru yol dÄ±ÅŸÄ±nda baÅŸka bir yÃ¶ntemle iktidara gelmeye de iktidarÄ± deÄŸiÅŸtirmeye de karÅŸÄ±dÄ±r." dedi.
TÃ¼rkiyeâ€™nin Pekin BÃ¼yÃ¼kelÃ§isi Ã–nen, "TÃ¼rk vatandaÅŸlarÄ±nÄ±n Ã‡in vizesi baÅŸvurularÄ±nda internetten randevu sistemine geÃ§iliyor, iÅŸ ve ticari amaÃ§lÄ± seyahatlerde resmi makamlardan davetiye alma zorunluluÄŸu kalkÄ±yor." dedi.
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