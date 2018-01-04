GÃ¼ncelleme: 01:45, 04 Ocak 2018 PerÅŸembe

SaakaÅŸvili'nin iltica baÅŸvurusuna Ukrayna'dan ret





Kiev Ä°dare Mahkemesi, eski GÃ¼rcistan CumhurbaÅŸkanÄ± SaakaÅŸvili'ye iltica verilmemesini haklÄ± buldu.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi UkraynaÂ vatandaÅŸlÄ±ÄŸÄ±ndan Ã§Ä±karÄ±lan eski GÃ¼rcistan CumhurbaÅŸkanÄ± ve eski Odessa ValisiÂ Mihail SaakaÅŸvili'ninÂ Ukrayna'yaÂ ilticaÂ baÅŸvurusuÂ mahkeme tarafÄ±ndan reddedildi. Kiev Ä°dari Mahkemesinde yapÄ±lan duruÅŸmada Ukrayna GÃ¶Ã§men Servisiâ€™nin SaakaÅŸvili'nin iltica baÅŸvurusunu kabul etmemesine iliÅŸkin itiraz ele alÄ±ndÄ±. DuruÅŸma sonunda hakim Tatyana SkoÃ§ek, SaakaÅŸvili'nin itirazÄ±nÄ± kabul etmedi. SaakaÅŸviliâ€™nin avukatÄ± Ruslan Ã‡ernolutskiy duruÅŸmanÄ±n ardÄ±ndan gazetecilere yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, karara itiraz edeceklerini sÃ¶yledi. Dava hukuken hala devam ettiÄŸi iÃ§in SaakaÅŸvili'nin Ukrayna sÄ±nÄ±rlarÄ± iÃ§erisinde bulunma hakkÄ± olduÄŸunu belirten Ã‡ernolutskiy, bu yÃ¼zden GÃ¼rcistan'a iadesinin de sÃ¶z konusu olamayacaÄŸÄ±nÄ± vurguladÄ±. Ukrayna GÃ¶Ã§men Servisi, 1 KasÄ±m'da, Ukrayna vatandaÅŸlÄ±ÄŸÄ±ndan Ã§Ä±karÄ±lan SaakaÅŸviliâ€™ye Ukrayna sÄ±nÄ±rlarÄ± iÃ§erisinde mÃ¼lteci konumuna gelmesini saÄŸlayacak belge vermeyi reddetmiÅŸti. GÃ¼rcistan BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±, Ukrayna'dan, hakkÄ±nda tutuklama kararÄ± bulunan SaakaÅŸvili'nin gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nmasÄ±nÄ± ve iade edilmesini istemiÅŸti. GÃ¼rcistan vatandaÅŸlÄ±ÄŸÄ±ndan 4 AralÄ±k 2015'te Ã§Ä±karÄ±lan SaakaÅŸvili, 2013'ten bu yana Ã¼lkesine dÃ¶nemiyor.

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