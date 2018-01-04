SaakaÅŸvili'nin iltica baÅŸvurusuna Ukrayna'dan ret

UkraynaÂ vatandaÅŸlÄ±ÄŸÄ±ndan Ã§Ä±karÄ±lan eski GÃ¼rcistan CumhurbaÅŸkanÄ± ve eski Odessa ValisiÂ Mihail SaakaÅŸvili'ninÂ Ukrayna'yaÂ ilticaÂ baÅŸvurusuÂ mahkeme tarafÄ±ndan reddedildi.
Kiev Ä°dari Mahkemesinde yapÄ±lan duruÅŸmada Ukrayna GÃ¶Ã§men Servisiâ€™nin SaakaÅŸvili'nin iltica baÅŸvurusunu kabul etmemesine iliÅŸkin itiraz ele alÄ±ndÄ±. DuruÅŸma sonunda hakim Tatyana SkoÃ§ek, SaakaÅŸvili'nin itirazÄ±nÄ± kabul etmedi.
SaakaÅŸviliâ€™nin avukatÄ± Ruslan Ã‡ernolutskiy duruÅŸmanÄ±n ardÄ±ndan gazetecilere yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, karara itiraz edeceklerini sÃ¶yledi.
Dava hukuken hala devam ettiÄŸi iÃ§in SaakaÅŸvili'nin Ukrayna sÄ±nÄ±rlarÄ± iÃ§erisinde bulunma hakkÄ± olduÄŸunu belirten Ã‡ernolutskiy, bu yÃ¼zden GÃ¼rcistan'a iadesinin de sÃ¶z konusu olamayacaÄŸÄ±nÄ± vurguladÄ±.
Ukrayna GÃ¶Ã§men Servisi, 1 KasÄ±m'da, Ukrayna vatandaÅŸlÄ±ÄŸÄ±ndan Ã§Ä±karÄ±lan SaakaÅŸviliâ€™ye Ukrayna sÄ±nÄ±rlarÄ± iÃ§erisinde mÃ¼lteci konumuna gelmesini saÄŸlayacak belge vermeyi reddetmiÅŸti.
GÃ¼rcistan BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±, Ukrayna'dan, hakkÄ±nda tutuklama kararÄ± bulunan SaakaÅŸvili'nin gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nmasÄ±nÄ± ve iade edilmesini istemiÅŸti. GÃ¼rcistan vatandaÅŸlÄ±ÄŸÄ±ndan 4 AralÄ±k 2015'te Ã§Ä±karÄ±lan SaakaÅŸvili, 2013'ten bu yana Ã¼lkesine dÃ¶nemiyor.
ABD'nin Ã¶zellikle doÄŸu kÄ±yÄ±larÄ± ile kuzeydoÄŸu bÃ¶lgesinde etkisini gÃ¶steren aÅŸÄ±rÄ± soÄŸuk hava nedeniyle 16 kiÅŸinin Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼ bildirildi
ABD'de gÃ¶rÃ¼len davada Halkbank eski Genel MÃ¼dÃ¼r YardÄ±mcÄ±sÄ± Mehmet Hakan Atilla hakkÄ±ndaki kararÄ±nÄ± aÃ§Ä±klayan jÃ¼ri, 5 suÃ§tan suÃ§lu bulduÄŸu Atilla'yÄ± "kara para aklama" suÃ§lamasÄ±ndan suÃ§suz buldu.
Kiev Ä°dare Mahkemesi, eski GÃ¼rcistan CumhurbaÅŸkanÄ± SaakaÅŸvili'ye iltica verilmemesini haklÄ± buldu.
ABD BaÅŸkanÄ± Trump, Ä°ran'daki protestoculara verdiÄŸi desteÄŸi yineleyerek, "YozlaÅŸmÄ±ÅŸ olan hÃ¼kÃ¼metlerini geri almak iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸan Ä°ran halkÄ±na saygÄ± duyuyorum. ZamanÄ± geldiÄŸinde ABD'den bÃ¼yÃ¼k destek gÃ¶receksiniz." dedi.
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Filistin hÃ¼kÃ¼meti, Gazze Åžeridi'ne verilen elektriÄŸin azaltÄ±lmasÄ± uygulamasÄ±ndan geri adÄ±m atarak, bÃ¶lgeye 50 megavat elektrik saÄŸlanmasÄ± yÃ¶nÃ¼nde karar aldÄ±
Filistin EÄŸitim ve Ã–ÄŸretim BakanlÄ±ÄŸÄ±, Ä°srail tarafÄ±ndan gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan "Hanzala Cesaret Ã–dÃ¼lÃ¼" sahibi 16 yaÅŸÄ±ndaki Filistinli Ahed et-Temimi'ye destek iÃ§in kampanya baÅŸlattÄ±
Åžiddeti savunan mesajlarÄ± nedeniyle Trump'Ä±n hesabÄ±nÄ±n kapatÄ±lmasÄ±nÄ± savunan protestocular, Twitter'Ä±n San Francisco'daki merkezine projeksiyonla "@jack suÃ§ ortaÄŸÄ±" mesajÄ±nÄ± yansÄ±ttÄ±
Ä°ran Devrim MuhafÄ±zlarÄ± KomutanÄ± Caferi, "rejim karÅŸÄ±tÄ±" gÃ¶sterilerin sonlandÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± Ã¶ne sÃ¼rdÃ¼
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CÃ¼zcan kentine baÄŸlÄ± Derzab ilÃ§esinde dÃ¼zenlenen operasyonda terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ DEAÅž Ã¼yesi 26 kiÅŸinin Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼
Ramallah kentinde Ä°srail askerlerinin mÃ¼dahalesi sÄ±rasÄ±nda aÃ§Ä±lan ateÅŸ sonucu aÄŸÄ±r yaralanan Filistinli gencin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi bildirildi.
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