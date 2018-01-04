ABD'deki Hakan Atilla davasÄ±nda jÃ¼ri kararÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±

New York'ta gÃ¶rÃ¼lenÂ Hakan AtillaÂ davasÄ±nda jÃ¼ri kararÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±.
Buna gÃ¶reÂ Atilla, kendisine atfedilen "ABD'nin Ä°ran'a yÃ¶nelik yaptÄ±rÄ±mlarÄ±nÄ± delmek", "ABD'yi aldatma suÃ§una iÅŸtirak etmek", "ABD bankalarÄ±nÄ± dolandÄ±rmak", "ABD bankalarÄ±nÄ± dolandÄ±rmaya iÅŸtirak etmek", "kara para aklama suÃ§una iÅŸtirak etmek"ten suÃ§lu bulundu. Atilla, "kara para aklamak" suÃ§lamasÄ±ndan ise suÃ§suz bulundu.
12 jÃ¼ri Ã¼yesi tarafÄ±ndan her bir suÃ§lamayla ilgili ayrÄ± ayrÄ± oy birliÄŸiyle alÄ±nan kararÄ±n ardÄ±ndan YargÄ±Ã§ Richard Berman'Ä±n 11 Nisan'da duruÅŸma yaparak Atilla'nÄ±n alacaÄŸÄ± cezaya karar vereceÄŸi bildirildi.
DavanÄ±n esastan gÃ¶rÃ¼lmesi sÃ¼reci 22 KasÄ±m'da baÅŸlamÄ±ÅŸ, karar verme sÃ¼recini yÄ±lbaÅŸÄ±ndan Ã¶nce yetiÅŸtiremeyen jÃ¼rinin 3 Ocak'ta yeniden bir araya gelmesine karar verilmiÅŸti.
Davada jÃ¼ri mÃ¼zakerelerine devam edilirken duruÅŸma salonunun ilk sÄ±rasÄ±nda Atilla'nÄ±n eÅŸi BurÃ§in Atilla hazÄ±r bulundu. Atilla'nÄ±n salona geliÅŸinde eÅŸiyle arasÄ±nda duygusal anlar yaÅŸandÄ±. EÅŸiyle ilgili jÃ¼ri kararÄ± aÃ§Ä±klanmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan ise BurÃ§in Atilla'nÄ±n gÃ¶zyaÅŸlarÄ±na hakim olmadÄ±ÄŸÄ± gÃ¶zlendi.
Savunma makamÄ±, 19 AralÄ±k'taÂ Atilla'nÄ±n Ã§apraz sorgusu sÄ±rasÄ±nda savcÄ±lÄ±ÄŸÄ±n sanÄ±ÄŸa yÃ¶nelttiÄŸi bir soruya itiraz etmiÅŸ ve mahkemeye ikinci kez "hatalÄ± yargÄ±lama" yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± gerekÃ§esiyle dilekÃ§e sunmuÅŸtu.
Ä°tiraz dilekÃ§esinde Atilla'nÄ±n avukatlarÄ± savcÄ±lÄ±ÄŸÄ±n Ã§apraz sorgusunda "Atilla'nÄ±n Ä°ran yaptÄ±rÄ±mlarÄ±nÄ± ihlal ettiÄŸini savunan 17-25 AralÄ±k'tan sonra eski Bankalar Yeminli MurakÄ±bÄ±, FetullahÃ§Ä± TerÃ¶r Ã–rgÃ¼tÃ¼ (FETÃ–) firarisi Osman Zeki CanÄ±tez tarafÄ±ndan hazÄ±rlanan raporu sunduÄŸunu", bu raporun deliller arasÄ±nda yer almamasÄ±na raÄŸmen jÃ¼ri Ã¶nÃ¼ne getirildiÄŸini ve bunun jÃ¼ri Ã¼yelerini yanlÄ±ÅŸ yÃ¶nlendirdiÄŸini savunmuÅŸtu.
DavanÄ±n yargÄ±cÄ± Richard Berman, Atilla'nÄ±n "tamamen adil ve ÅŸeffaf bir ÅŸekilde" yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± ve Ã§apraz sorgusu sÄ±rasÄ±nda sanÄ±ktan bu rapora iliÅŸkin soruyu cevaplamasÄ± istenmediÄŸi gerekÃ§esiyle "hatalÄ± yargÄ±lama" itirazÄ±nÄ± kabul etmedi.
Savunma makamÄ±nÄ±n FETÃ– mensubu, firari eski Komiser YardÄ±mcÄ±sÄ± HÃ¼seyin Korkmaz'Ä±n "Ã§alÄ±ntÄ± deliller sunmasÄ±" ve "yanlÄ±ÅŸ ifade vermesi" nedeniyle mahkemeye yaptÄ±ÄŸÄ± hatalÄ± yargÄ±lama" itirazlarÄ± da reddedilmiÅŸti.
YargÄ±Ã§ Berman'Ä±n, FETÃ– firarisi eski Komiser YardÄ±mcÄ±sÄ± HÃ¼seyin Korkmaz'Ä±n tanÄ±klÄ±ÄŸÄ± iÃ§in "hukuk kurallarÄ±na uygun olduÄŸu" nitelemesi yapmasÄ± ise dikkat Ã§ekmiÅŸti.
SavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±n mahkemeye tanÄ±k olarak getirdiÄŸi Korkmaz'la ilgili herhangi bir sorun bulunmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± dile getiren Berman, bu kiÅŸinin tanÄ±k olarak dinlenmesini "tamamen yasal" ifadeleriyle tanÄ±mlamÄ±ÅŸtÄ±.
HÃ¼seyin Korkmaz Ã§apraz sorgusu sÄ±rasÄ±nda ABD Federal SoruÅŸturma BÃ¼rosunun (FBI) kendisine 50 bin dolar verdiÄŸini ve ABD'de oturduÄŸu evin kirasÄ±nÄ± ise savcÄ±lÄ±ÄŸÄ±n Ã¶dediÄŸini sÃ¶ylemiÅŸti.
Korkmaz, ABD'ye geldiÄŸi gÃ¼nden beri hiÃ§ Ã§alÄ±ÅŸmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ancak Ã§alÄ±ÅŸma baÅŸvurusunda bulunduÄŸunu ve iki hafta Ã¶nce olumlu yanÄ±t aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlatarak ABD hÃ¼kÃ¼metinden yardÄ±m alÄ±p almadÄ±ÄŸÄ± sorusuna, "SavcÄ±lÄ±k 3 defa 300 dolar, toplamda 900 dolar verdi." demiÅŸti.
DuruÅŸmanÄ±n 19 AralÄ±k salÄ± gÃ¼nkÃ¼ oturumunu izleyenler arasÄ±nda TÃ¼rkiye'de hakkÄ±nda soruÅŸturma aÃ§Ä±lan eski New York GÃ¼ney BÃ¶lgesi BaÅŸsavcÄ±sÄ± Preet Bharara da vardÄ±.
ABD baÅŸkanÄ± Donald Trump tarafÄ±ndan gÃ¶revden alÄ±nan Bharara'nÄ±n duruÅŸmanÄ±n ardÄ±ndan savcÄ± yardÄ±mcÄ±larÄ±yla ve YargÄ±Ã§ Berman ile gÃ¶rÃ¼ÅŸmesi ise dikkati Ã§ekmiÅŸti.
HakkÄ±ndaki suÃ§lamalarÄ± kabul ederek tanÄ±klÄ±ÄŸa geÃ§en Zarrab'Ä±n, Manhattan'da beraber kaldÄ±ÄŸÄ± hÃ¼cre arkadaÅŸÄ± tarafÄ±ndan "Zarrab'Ä±n kendisine iki kez tecavÃ¼z etmek ve cinsel tacizde bulunmak iddiasÄ±yla" dava edildiÄŸi bildirilmiÅŸti.
Faouzi Jaber isimli 62 yaÅŸÄ±ndaki mahkum, Zarrab aleyhine "tecavÃ¼z" davasÄ± iÃ§in baÅŸvuruda bulunmuÅŸtu. Buna gÃ¶re sÃ¶z konusu mahkum Jaber, avukatÄ± Alexei Schacht aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla, Manhattan'da beraber aynÄ± hÃ¼creyi paylaÅŸtÄ±klarÄ± sÄ±rada Zarrab'Ä±n kendisine iki kez tecavÃ¼z etmek ve cinsel tacizde bulunmak iddialarÄ±yla dava aÃ§mÄ±ÅŸtÄ±.
DuruÅŸmalarÄ±na devam edilen dava sÃ¼reci iÃ§inde Zarrab, tutuklu bulunduÄŸu cezaevindeki bir gardiyana, TÃ¼rk avukatÄ± vasÄ±tasÄ±yla, yaklaÅŸÄ±k 45 bin dolar rÃ¼ÅŸvet verdiÄŸini belirtmiÅŸti. Zarrab, cezaevinde uyuÅŸturucu madde olan sentetik marihuana iÃ§tiÄŸini de kabul etmiÅŸti.
Ä°ran'a yÃ¶nelik yaptÄ±rÄ±mlarÄ± delme, banka dolandÄ±rÄ±cÄ±lÄ±ÄŸÄ± ve kara para aklamak gibi suÃ§lar atfedilen Zarrab 2016 yÄ±lÄ± mart ayÄ±nda ABD'de tutuklanmÄ±ÅŸtÄ±. DavanÄ±n baÅŸlamasÄ±na kÄ±sa bir sÃ¼re kala ise Zarrab kendisine yÃ¶neltilen 7 suÃ§lamayÄ± da kabul etmiÅŸ ve savcÄ±lÄ±kla iÅŸbirliÄŸine gitmiÅŸti.
Atilla ise geÃ§en yÄ±l 27 Mart tarihinde JFK HavalimanÄ±'ndan TÃ¼rkiye'ye gitmek Ã¼zereyken gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nmÄ±ÅŸ ve ardÄ±ndan tutuklanmÄ±ÅŸtÄ±.
ABD'nin Ã¶zellikle doÄŸu kÄ±yÄ±larÄ± ile kuzeydoÄŸu bÃ¶lgesinde etkisini gÃ¶steren aÅŸÄ±rÄ± soÄŸuk hava nedeniyle 16 kiÅŸinin Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼ bildirildi
ABD'de gÃ¶rÃ¼len davada Halkbank eski Genel MÃ¼dÃ¼r YardÄ±mcÄ±sÄ± Mehmet Hakan Atilla hakkÄ±ndaki kararÄ±nÄ± aÃ§Ä±klayan jÃ¼ri, 5 suÃ§tan suÃ§lu bulduÄŸu Atilla'yÄ± "kara para aklama" suÃ§lamasÄ±ndan suÃ§suz buldu.
Kiev Ä°dare Mahkemesi, eski GÃ¼rcistan CumhurbaÅŸkanÄ± SaakaÅŸvili'ye iltica verilmemesini haklÄ± buldu.
ABD BaÅŸkanÄ± Trump, Ä°ran'daki protestoculara verdiÄŸi desteÄŸi yineleyerek, "YozlaÅŸmÄ±ÅŸ olan hÃ¼kÃ¼metlerini geri almak iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸan Ä°ran halkÄ±na saygÄ± duyuyorum. ZamanÄ± geldiÄŸinde ABD'den bÃ¼yÃ¼k destek gÃ¶receksiniz." dedi.
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Filistin hÃ¼kÃ¼meti, Gazze Åžeridi'ne verilen elektriÄŸin azaltÄ±lmasÄ± uygulamasÄ±ndan geri adÄ±m atarak, bÃ¶lgeye 50 megavat elektrik saÄŸlanmasÄ± yÃ¶nÃ¼nde karar aldÄ±
Filistin EÄŸitim ve Ã–ÄŸretim BakanlÄ±ÄŸÄ±, Ä°srail tarafÄ±ndan gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan "Hanzala Cesaret Ã–dÃ¼lÃ¼" sahibi 16 yaÅŸÄ±ndaki Filistinli Ahed et-Temimi'ye destek iÃ§in kampanya baÅŸlattÄ±
Åžiddeti savunan mesajlarÄ± nedeniyle Trump'Ä±n hesabÄ±nÄ±n kapatÄ±lmasÄ±nÄ± savunan protestocular, Twitter'Ä±n San Francisco'daki merkezine projeksiyonla "@jack suÃ§ ortaÄŸÄ±" mesajÄ±nÄ± yansÄ±ttÄ±
Ä°ran Devrim MuhafÄ±zlarÄ± KomutanÄ± Caferi, "rejim karÅŸÄ±tÄ±" gÃ¶sterilerin sonlandÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± Ã¶ne sÃ¼rdÃ¼
Irak KÃ¼rt BÃ¶lgesel YÃ¶netimi'nin kontrolÃ¼nde bulunan havalimanlarÄ± ve sÄ±nÄ±r kapÄ±larÄ±nÄ±n yÃ¶netimini henÃ¼z merkezi hÃ¼kÃ¼mete devretmediÄŸi belirtildi
CÃ¼zcan kentine baÄŸlÄ± Derzab ilÃ§esinde dÃ¼zenlenen operasyonda terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ DEAÅž Ã¼yesi 26 kiÅŸinin Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼
Ramallah kentinde Ä°srail askerlerinin mÃ¼dahalesi sÄ±rasÄ±nda aÃ§Ä±lan ateÅŸ sonucu aÄŸÄ±r yaralanan Filistinli gencin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi bildirildi.
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Etiyopya BaÅŸbakanÄ± Hailemariam Desalegn, Ã¼lkedeki tÃ¼m siyasi tutuklularÄ±n serbest bÄ±rakÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±.
Fransa'da yaÅŸanan "Eleanor" kasÄ±rgasÄ± sebebiyle yaklaÅŸÄ±k 200 bin eve elektrik verilemiyor. Åžiddetli rÃ¼zgar nedeniyle Eyfel Kulesi ziyarete kapatÄ±ldÄ±