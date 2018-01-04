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07:04, 04 Ocak 2018 PerÅŸembe
Amerika
GÃ¼ncelleme: 02:20, 04 Ocak 2018 PerÅŸembe

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ABD'deki Hakan Atilla davasÄ±nda jÃ¼ri kararÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±
ABD'deki Hakan Atilla davasÄ±nda jÃ¼ri kararÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±

ABD'de gÃ¶rÃ¼len davada Halkbank eski Genel MÃ¼dÃ¼r YardÄ±mcÄ±sÄ± Mehmet Hakan Atilla hakkÄ±ndaki kararÄ±nÄ± aÃ§Ä±klayan jÃ¼ri, 5 suÃ§tan suÃ§lu bulduÄŸu Atilla'yÄ± "kara para aklama" suÃ§lamasÄ±ndan suÃ§suz buldu.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

New York'ta gÃ¶rÃ¼lenÂ Hakan AtillaÂ davasÄ±nda jÃ¼ri kararÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±.

Buna gÃ¶reÂ Atilla, kendisine atfedilen "ABD'nin Ä°ran'a yÃ¶nelik yaptÄ±rÄ±mlarÄ±nÄ± delmek", "ABD'yi aldatma suÃ§una iÅŸtirak etmek", "ABD bankalarÄ±nÄ± dolandÄ±rmak", "ABD bankalarÄ±nÄ± dolandÄ±rmaya iÅŸtirak etmek", "kara para aklama suÃ§una iÅŸtirak etmek"ten suÃ§lu bulundu. Atilla, "kara para aklamak" suÃ§lamasÄ±ndan ise suÃ§suz bulundu.

CEZA DURUÅžMASI 11 NÄ°SAN'DA YAPILACAK

12 jÃ¼ri Ã¼yesi tarafÄ±ndan her bir suÃ§lamayla ilgili ayrÄ± ayrÄ± oy birliÄŸiyle alÄ±nan kararÄ±n ardÄ±ndan YargÄ±Ã§ Richard Berman'Ä±n 11 Nisan'da duruÅŸma yaparak Atilla'nÄ±n alacaÄŸÄ± cezaya karar vereceÄŸi bildirildi.

DavanÄ±n esastan gÃ¶rÃ¼lmesi sÃ¼reci 22 KasÄ±m'da baÅŸlamÄ±ÅŸ, karar verme sÃ¼recini yÄ±lbaÅŸÄ±ndan Ã¶nce yetiÅŸtiremeyen jÃ¼rinin 3 Ocak'ta yeniden bir araya gelmesine karar verilmiÅŸti.

Davada jÃ¼ri mÃ¼zakerelerine devam edilirken duruÅŸma salonunun ilk sÄ±rasÄ±nda Atilla'nÄ±n eÅŸi BurÃ§in Atilla hazÄ±r bulundu. Atilla'nÄ±n salona geliÅŸinde eÅŸiyle arasÄ±nda duygusal anlar yaÅŸandÄ±. EÅŸiyle ilgili jÃ¼ri kararÄ± aÃ§Ä±klanmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan ise BurÃ§in Atilla'nÄ±n gÃ¶zyaÅŸlarÄ±na hakim olmadÄ±ÄŸÄ± gÃ¶zlendi.

SAVUNMA MAKAMININ "HATALI YARGILAMA" TALEBÄ° Ä°KÄ°NCÄ° KEZ REDDEDÄ°LMÄ°ÅžTÄ°

Savunma makamÄ±, 19 AralÄ±k'taÂ Atilla'nÄ±n Ã§apraz sorgusu sÄ±rasÄ±nda savcÄ±lÄ±ÄŸÄ±n sanÄ±ÄŸa yÃ¶nelttiÄŸi bir soruya itiraz etmiÅŸ ve mahkemeye ikinci kez "hatalÄ± yargÄ±lama" yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± gerekÃ§esiyle dilekÃ§e sunmuÅŸtu.

Ä°tiraz dilekÃ§esinde Atilla'nÄ±n avukatlarÄ± savcÄ±lÄ±ÄŸÄ±n Ã§apraz sorgusunda "Atilla'nÄ±n Ä°ran yaptÄ±rÄ±mlarÄ±nÄ± ihlal ettiÄŸini savunan 17-25 AralÄ±k'tan sonra eski Bankalar Yeminli MurakÄ±bÄ±, FetullahÃ§Ä± TerÃ¶r Ã–rgÃ¼tÃ¼ (FETÃ–) firarisi Osman Zeki CanÄ±tez tarafÄ±ndan hazÄ±rlanan raporu sunduÄŸunu", bu raporun deliller arasÄ±nda yer almamasÄ±na raÄŸmen jÃ¼ri Ã¶nÃ¼ne getirildiÄŸini ve bunun jÃ¼ri Ã¼yelerini yanlÄ±ÅŸ yÃ¶nlendirdiÄŸini savunmuÅŸtu.

DavanÄ±n yargÄ±cÄ± Richard Berman, Atilla'nÄ±n "tamamen adil ve ÅŸeffaf bir ÅŸekilde" yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± ve Ã§apraz sorgusu sÄ±rasÄ±nda sanÄ±ktan bu rapora iliÅŸkin soruyu cevaplamasÄ± istenmediÄŸi gerekÃ§esiyle "hatalÄ± yargÄ±lama" itirazÄ±nÄ± kabul etmedi.

Savunma makamÄ±nÄ±n FETÃ– mensubu, firari eski Komiser YardÄ±mcÄ±sÄ± HÃ¼seyin Korkmaz'Ä±n "Ã§alÄ±ntÄ± deliller sunmasÄ±" ve "yanlÄ±ÅŸ ifade vermesi" nedeniyle mahkemeye yaptÄ±ÄŸÄ± hatalÄ± yargÄ±lama" itirazlarÄ± da reddedilmiÅŸti.

YARGIÃ‡, KORKMAZ'IN TANIKLIÄžINI "HUKUK KURALLARINA UYGUN" BULMUÅžTU

YargÄ±Ã§ Berman'Ä±n, FETÃ– firarisi eski Komiser YardÄ±mcÄ±sÄ± HÃ¼seyin Korkmaz'Ä±n tanÄ±klÄ±ÄŸÄ± iÃ§in "hukuk kurallarÄ±na uygun olduÄŸu" nitelemesi yapmasÄ± ise dikkat Ã§ekmiÅŸti.

SavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±n mahkemeye tanÄ±k olarak getirdiÄŸi Korkmaz'la ilgili herhangi bir sorun bulunmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± dile getiren Berman, bu kiÅŸinin tanÄ±k olarak dinlenmesini "tamamen yasal" ifadeleriyle tanÄ±mlamÄ±ÅŸtÄ±.

KOKMAZ, FBI'DAN 50 BÄ°N DOLAR ALDIÄžINI AÃ‡IKLAMIÅžTI

HÃ¼seyin Korkmaz Ã§apraz sorgusu sÄ±rasÄ±nda ABD Federal SoruÅŸturma BÃ¼rosunun (FBI) kendisine 50 bin dolar verdiÄŸini ve ABD'de oturduÄŸu evin kirasÄ±nÄ± ise savcÄ±lÄ±ÄŸÄ±n Ã¶dediÄŸini sÃ¶ylemiÅŸti.

Korkmaz, ABD'ye geldiÄŸi gÃ¼nden beri hiÃ§ Ã§alÄ±ÅŸmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ancak Ã§alÄ±ÅŸma baÅŸvurusunda bulunduÄŸunu ve iki hafta Ã¶nce olumlu yanÄ±t aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlatarak ABD hÃ¼kÃ¼metinden yardÄ±m alÄ±p almadÄ±ÄŸÄ± sorusuna, "SavcÄ±lÄ±k 3 defa 300 dolar, toplamda 900 dolar verdi." demiÅŸti.

BHARARA YARGIÃ‡ VE SAVCI YARDIMCILARIYLA GÃ–RÃœÅžMÃœÅžTÃœ

DuruÅŸmanÄ±n 19 AralÄ±k salÄ± gÃ¼nkÃ¼ oturumunu izleyenler arasÄ±nda TÃ¼rkiye'de hakkÄ±nda soruÅŸturma aÃ§Ä±lan eski New York GÃ¼ney BÃ¶lgesi BaÅŸsavcÄ±sÄ± Preet Bharara da vardÄ±.

ABD baÅŸkanÄ± Donald Trump tarafÄ±ndan gÃ¶revden alÄ±nan Bharara'nÄ±n duruÅŸmanÄ±n ardÄ±ndan savcÄ± yardÄ±mcÄ±larÄ±yla ve YargÄ±Ã§ Berman ile gÃ¶rÃ¼ÅŸmesi ise dikkati Ã§ekmiÅŸti.

DAVA SÃœRECÄ°

HakkÄ±ndaki suÃ§lamalarÄ± kabul ederek tanÄ±klÄ±ÄŸa geÃ§en Zarrab'Ä±n, Manhattan'da beraber kaldÄ±ÄŸÄ± hÃ¼cre arkadaÅŸÄ± tarafÄ±ndan "Zarrab'Ä±n kendisine iki kez tecavÃ¼z etmek ve cinsel tacizde bulunmak iddiasÄ±yla" dava edildiÄŸi bildirilmiÅŸti.

Faouzi Jaber isimli 62 yaÅŸÄ±ndaki mahkum, Zarrab aleyhine "tecavÃ¼z" davasÄ± iÃ§in baÅŸvuruda bulunmuÅŸtu. Buna gÃ¶re sÃ¶z konusu mahkum Jaber, avukatÄ± Alexei Schacht aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla, Manhattan'da beraber aynÄ± hÃ¼creyi paylaÅŸtÄ±klarÄ± sÄ±rada Zarrab'Ä±n kendisine iki kez tecavÃ¼z etmek ve cinsel tacizde bulunmak iddialarÄ±yla dava aÃ§mÄ±ÅŸtÄ±.

ZARRAB MARÄ°HUANA Ä°Ã‡TÄ°ÄžÄ°NÄ° DE KABUL ETMÄ°ÅžTÄ°

DuruÅŸmalarÄ±na devam edilen dava sÃ¼reci iÃ§inde Zarrab, tutuklu bulunduÄŸu cezaevindeki bir gardiyana, TÃ¼rk avukatÄ± vasÄ±tasÄ±yla, yaklaÅŸÄ±k 45 bin dolar rÃ¼ÅŸvet verdiÄŸini belirtmiÅŸti. Zarrab, cezaevinde uyuÅŸturucu madde olan sentetik marihuana iÃ§tiÄŸini de kabul etmiÅŸti.

Ä°ran'a yÃ¶nelik yaptÄ±rÄ±mlarÄ± delme, banka dolandÄ±rÄ±cÄ±lÄ±ÄŸÄ± ve kara para aklamak gibi suÃ§lar atfedilen Zarrab 2016 yÄ±lÄ± mart ayÄ±nda ABD'de tutuklanmÄ±ÅŸtÄ±. DavanÄ±n baÅŸlamasÄ±na kÄ±sa bir sÃ¼re kala ise Zarrab kendisine yÃ¶neltilen 7 suÃ§lamayÄ± da kabul etmiÅŸ ve savcÄ±lÄ±kla iÅŸbirliÄŸine gitmiÅŸti.

Atilla ise geÃ§en yÄ±l 27 Mart tarihinde JFK HavalimanÄ±'ndan TÃ¼rkiye'ye gitmek Ã¼zereyken gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nmÄ±ÅŸ ve ardÄ±ndan tutuklanmÄ±ÅŸtÄ±.



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