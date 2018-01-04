GÃ¼ncelleme: 02:50, 04 Ocak 2018 PerÅŸembe

ABD'de aÅŸÄ±rÄ± soÄŸuk nedeniyle 16 kiÅŸi Ã¶ldÃ¼

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

ABDÂ Ulusal Hava Dairesinden yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, ABD,Â son yÄ±llarÄ±n en soÄŸuk kÄ±ÅŸlarÄ±ndan birini yaÅŸÄ±yor.

Amerikan medyasÄ±nda yer alan haberlerde, ÅŸu ana kadar en az 16 kiÅŸininÂ aÅŸÄ±rÄ± soÄŸuk hava dalgasÄ±yla baÄŸlantÄ±lÄ± olarak hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi belirtildi.

BAZI EYALETLERDE OLAÄžANÃœSTÃœ HAL Ä°LAN EDÄ°LDÄ°

ABD'nin kuzeydoÄŸusunda yer alan Maine eyaletinden, gÃ¼neydoÄŸusundaki Florida'ya kadar doÄŸu kÄ±yÄ±sÄ±ndaki bazÄ± eyaletlerde olaÄŸanÃ¼stÃ¼ hal ilan edilmesine neden olan aÅŸÄ±rÄ± soÄŸuk hava sebebiyle Florida'nÄ±n bazÄ± kentlerine yÄ±llar sonra ilk kez kar yaÄŸdÄ±ÄŸÄ± bildirildi.

Eyaletin Tallahassee kentine 1989'dan bu yana ilk kez kar yaÄŸarken, bÃ¶lgede uzun yÄ±llar sonra kar gÃ¶ren AmerikalÄ±larÄ±n ÅŸaÅŸkÄ±nlÄ±klarÄ± sosyal medyada en Ã§ok paylaÅŸÄ±lan videolar arasÄ±nda yer aldÄ±.

NÄ°AGARA ÅžELALESÄ°'NÄ°N BAZI BÃ–LÃœMLERÄ° DONDU

ABD ile Kanada sÄ±nÄ±rÄ±nda yer alan Ã¼nlÃ¼ Niagara Åželalelerinin bazÄ± bÃ¶lÃ¼mlerinin de donmasÄ±na neden olan aÅŸÄ±rÄ± soÄŸuk hava dalgasÄ±nÄ±n bir hafta daha etkisini sÃ¼rdÃ¼receÄŸi belirtildi.

Hava sÄ±caklÄ±ÄŸÄ±nÄ±n kuzeydoÄŸu eyaletlerinde sÄ±fÄ±rÄ±n altÄ±nda seyrederken Ã¼lkedeki soÄŸuklara, perÅŸembe gÃ¼nÃ¼ doÄŸu kesimleri etkileyecek yeni bir fÄ±rtÄ±nanÄ±n da ekleneceÄŸi aÃ§Ä±klandÄ±.