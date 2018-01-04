YKS yabancÄ± dil oturumuna iki dil daha eklendi

YÃ¼ksekÃ¶ÄŸretim KuruluÂ (YÃ–K) internet sitesinde yer alan "YÃ¼ksekÃ¶ÄŸretim KurumlarÄ± SÄ±navÄ±Â (YKS) ile ilgili sÄ±kÃ§a sorulan sorular ve cevaplarÄ±" bÃ¶lÃ¼mÃ¼ gÃ¼ncellenerek yeni bilgiler paylaÅŸÄ±ldÄ±.
YKS'nin birinci oturumuÂ olanÂ TYT'de TuÌˆrkcÌ§e, sosyal bilimler, temel matematik ve fen bilimleri testlerinin agÌ†Ä±rlÄ±klarÄ±nÄ±n ne olacaÄŸÄ± sorusu Ã¼zerine, TYT'de her bir testin, daha oÌˆnce acÌ§Ä±klandÄ±gÌ†Ä± uÌˆzere soru sayÄ±sÄ± ile ilisÌ§kili olacaÄŸÄ± hatÄ±rlatÄ±larak, "DolayÄ±sÄ±yla TYT sÄ±navÄ±nda, TuÌˆrkcÌ§e testinin agÌ†Ä±rlÄ±gÌ†Ä± yÃ¼zde 33, sosyal bilimler testinin agÌ†Ä±rlÄ±gÌ†Ä± yÃ¼zde 17, temel matematik testinin agÌ†Ä±rlÄ±gÌ†Ä± yÃ¼zde 33, fen bilimleri testinin agÌ†Ä±rlÄ±gÌ†Ä± ise yÃ¼zde 17'dir." aÃ§Ä±klamasÄ± yapÄ±ldÄ±.
"YabancÄ± dil oturumunda hangi testlerin yer alacaÄŸÄ±na" iliÅŸkin bir soru, "Bu sene bir ilk olarak IÌ‡ngilizce, Almanca, FransÄ±zca testlerine ek olarak yabancÄ± dil oturumunda ArapcÌ§a ve RuscÌ§a testleri de yer alacaktÄ±r." ÅŸeklinde yanÄ±tlandÄ±.Â
2017-2018 egÌ†itim oÌˆgÌ†retim yÄ±lÄ± verilerine goÌˆre, ortaoÌˆgÌ†retim sisteminde yabancÄ± dil egÌ†itimi verilen ilk besÌ§ dilin IÌ‡ngilizce, Almanca, FransÄ±zca, ArapcÌ§a ve RuscÌ§a olduÄŸuna iÅŸaret edilerek, "DolayÄ±sÄ±yla YuÌˆksekoÌˆgÌ†retim Kurulu olarak bu besÌ§ dil, dil sÄ±navÄ± kapsamÄ±na alÄ±nmÄ±sÌ§ bulunmaktadÄ±r." deÄŸerlendirmesi yapÄ±ldÄ±.Â
Konuya iliÅŸkin YÃ–K yetkilileri, son dÃ¶nemde Rusya ile olumlu geliÅŸen iliÅŸkilerin ve YÃ–K'Ã¼n Ã¼niversitelerde Rus dili ve edebiyatÄ± bÃ¶lÃ¼mlerinin aÃ§Ä±lmasÄ±na yaptÄ±ÄŸÄ± katkÄ±larÄ±n RusÃ§a dilinin sÄ±nava eklenmesinde rol oynadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti.Â
Ã–te yandan, YÃ–K tarafÄ±ndan ilk kez 2015 OÌˆSYS'de uygulanmaya basÌ§layan ve 2016 OÌˆSYS'de de devam eden bazÄ± programlar icÌ§in basÌ§arÄ± sÄ±rasÄ± sÌ§artÄ±nÄ±n bu yÄ±l da devam edeceÄŸi aÃ§Ä±klandÄ±.Â
OÌˆnceki yÄ±llarda belirlenen asgari basÌ§arÄ± sÄ±rasÄ± sÌ§artlarÄ±nda bu yÄ±l bir degÌ†isÌ§ikligÌ†e gidilmediÄŸi, tÄ±p programlarÄ±nda sayÄ±sal puan tuÌˆruÌˆnde basÌ§arÄ± sÄ±rasÄ±nÄ±n 40 bin, hukuk programlarÄ±nda esÌ§it agÌ†Ä±rlÄ±k puan tuÌˆruÌˆnde basÌ§arÄ± sÄ±rasÄ±nÄ±n 150 bin, muÌˆhendislik programlarÄ±nda sayÄ±sal puan tuÌˆruÌˆnde basÌ§arÄ± sÄ±rasÄ±nÄ±n 240 bin, mimarlÄ±k programlarÄ±nda sayÄ±sal puan tuÌˆruÌˆnde basÌ§arÄ± sÄ±rasÄ±nÄ±n 200 bin, Ã¶gÌ†retmenlik programlarÄ±nda basÌ§arÄ± sÄ±rasÄ±nÄ±n 240 bin olduÄŸu anÄ±msatÄ±ldÄ±.Â
Bunun yanÄ±nda, vakÄ±f yuÌˆksekoÌˆgÌ†retim kurumlarÄ±nÄ±n, ilgili programlar icÌ§in belirlenen asgari basÌ§arÄ± sÄ±rasÄ± sÌ§artÄ±nÄ±n daha uÌˆzerinde bir basÌ§arÄ± sÄ±rasÄ± sÌ§artÄ± belirleyebileceÄŸi ifade edildi.Â Â
YÃ¼ksekÃ¶ÄŸretim Kurulundan, YÃ¼ksekÃ¶ÄŸretim KurumlarÄ± SÄ±navÄ± yabancÄ± dil oturumunda IÌ‡ngilizce, Almanca, FransÄ±zca testlerine ek olarak ArapcÌ§a ve RuscÌ§a testlerinin de yer alacaÄŸÄ± duyuruldu
TÃ¼rkiye'den 17 Ã¼niversite, dÃ¼nya genel sÄ±ralamasÄ± yapan 10 kurumdan en az 6'sÄ±nÄ±n aÃ§Ä±kladÄ±ÄŸÄ± listeye girme baÅŸarÄ±sÄ±nÄ± gÃ¶sterdi.
SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ±nca, HIV'li hastanÄ±n ameliyatÄ±na doktorlarÄ±n girmediÄŸi iddialarÄ±na iliÅŸkin, ilgili Ã¼niversite tarafÄ±ndan gerekli inceleme ve soruÅŸturmalar yapÄ±larak sonuÃ§ SaÄŸlÄ±k Meslekleri Kurulu'na intikal ettirileceÄŸi bildirildi.
Yozgat'ta diplomasÄ±nÄ±n sahte olduÄŸu anlaÅŸÄ±lÄ±nca gÃ¶revden alÄ±nan Ã¶ÄŸretmen hakkÄ±nda savcÄ±lÄ±ÄŸa suÃ§ duyurusunda bulunuldu
GÃ¼rcistan'Ä±n baÅŸkenti Tiflis'te geÃ§en yÄ±l aÃ§Ä±lan TÃ¼rkiye Maarif VakfÄ± Tiflis Okulunda, TÃ¼rk Ã¶ÄŸrenciler ana dillerinde eÄŸitim alÄ±yor.
BazÄ± yiyeceklerin tÃ¼ketilmesiyle sigaranÄ±n zararlarÄ±nÄ±n azaltÄ±lamayacaÄŸÄ±, zarardan kurtulmanÄ±n tek yolunun sigarayÄ± bÄ±rakmak olduÄŸu vurgulandÄ±.
Mekteb-i TÄ±bbiye'nin devamÄ± olan SaÄŸlÄ±k Bilimleri Ãœniversitesi TÄ±p FakÃ¼ltesi'nin 2017-2018 EÄŸitim-Ã–ÄŸretim dÃ¶nemi birinci sÄ±nÄ±f Ã¶ÄŸrencileri iÃ§in "Beyaz Ã–nlÃ¼k Giyme TÃ¶reni" dÃ¼zenlendi. TÃ¶rende 101 Ã¶ÄŸrenciye beyaz Ã¶nlÃ¼k giydirildikten sonra hatÄ±ra fotoÄŸrafÄ± Ã§ektirildi.
OMÃœ SaÄŸlÄ±k Bilimleri FakÃ¼ltesi Ã–ÄŸretim Ãœyesi Prof. Dr. AvcÄ± tarafÄ±ndan lise Ã¶ÄŸrencilerine yÃ¶nelik yÃ¼rÃ¼tÃ¼len araÅŸtÄ±rmada, internet kullanÄ±mÄ± ile obezite arasÄ±ndaki iliÅŸki ortaya konulmaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±ldÄ±
2010 KPSS sorularÄ±nÄ±n sÄ±zdÄ±rÄ±lmasÄ±na iliÅŸkin birer sanÄ±klÄ± altÄ± davada sanÄ±klar, "FETÃ– Ã¼yesi olmak" suÃ§undan 6 yÄ±l 3'er ay hapis cezasÄ±na Ã§arptÄ±rÄ±ldÄ±
SÄ±navla Ã¶ÄŸrenci alan liselere yerleÅŸtirme sÄ±navÄ±na iliÅŸkin Ã¶rnek sorular Milli EÄŸitim BakanlÄ±ÄŸÄ±'nÄ±n internet sitesinde paylaÅŸÄ±ldÄ±
Aile ve Sosyal Politikalar BakanlÄ±ÄŸÄ±nca, 973 Ã§ocuÄŸun kaldÄ±ÄŸÄ± son 18 yuva ile yetiÅŸtirme yurdunun dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼mÃ¼ tamamlandÄ±
SÄ±navla Ã¶ÄŸrenci alan liselere yerleÅŸtirme sÄ±navÄ±na iliÅŸkin Ã¶rnek sorular, saat 15.00'te "meb.gov.tr" adresinden paylaÅŸÄ±lacak.
Milli EÄŸitim BakanÄ± YÄ±lmaz Ã‡adâ€™daki TÃ¼rkiye Maarif VakfÄ± okullarÄ±nÄ± ziyaret etti
Milli EÄŸitim BakanlÄ±ÄŸÄ±nca ilahiyat fakÃ¼ltesi mezunlarÄ±nÄ±n din kÃ¼ltÃ¼rÃ¼ ve ahlak bilgisi Ã¶ÄŸretmeni olarak atanabilmesinin Ã¶nÃ¼nde herhangi bir engel kalmadÄ±ÄŸÄ± bildirildi.
Prof. Dr. Pala, "BilinÃ§sizce tÃ¼ketilen bu vitaminler insan saÄŸlÄ±ÄŸÄ±na yarardan Ã§ok zarar veriyor." dedi.
Prof. Dr. Dulundu, "KaraciÄŸer nakline sebep olan en ciddi etken siroz, bunun da en Ã¶nemli nedeni viral hepatitlerdir. AslÄ±nda siroza neden olan viral hepatitlerin bÃ¼yÃ¼k kÄ±smÄ± Ã¶nlenebilir hastalÄ±klardÄ±r. Bunun yolu da aÅŸÄ±lanmaktan geÃ§mektedir." dedi.