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13:29, 04 Ocak 2018 PerÅŸembe

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YKS yabancÄ± dil oturumuna iki dil daha eklendi
YKS yabancÄ± dil oturumuna iki dil daha eklendi

YÃ¼ksekÃ¶ÄŸretim Kurulundan, YÃ¼ksekÃ¶ÄŸretim KurumlarÄ± SÄ±navÄ± yabancÄ± dil oturumunda IÌ‡ngilizce, Almanca, FransÄ±zca testlerine ek olarak ArapcÌ§a ve RuscÌ§a testlerinin de yer alacaÄŸÄ± duyuruldu

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

YÃ¼ksekÃ¶ÄŸretim KuruluÂ (YÃ–K) internet sitesinde yer alan "YÃ¼ksekÃ¶ÄŸretim KurumlarÄ± SÄ±navÄ±Â (YKS) ile ilgili sÄ±kÃ§a sorulan sorular ve cevaplarÄ±" bÃ¶lÃ¼mÃ¼ gÃ¼ncellenerek yeni bilgiler paylaÅŸÄ±ldÄ±.

YKS'nin birinci oturumuÂ olanÂ TYT'de TuÌˆrkcÌ§e, sosyal bilimler, temel matematik ve fen bilimleri testlerinin agÌ†Ä±rlÄ±klarÄ±nÄ±n ne olacaÄŸÄ± sorusu Ã¼zerine, TYT'de her bir testin, daha oÌˆnce acÌ§Ä±klandÄ±gÌ†Ä± uÌˆzere soru sayÄ±sÄ± ile ilisÌ§kili olacaÄŸÄ± hatÄ±rlatÄ±larak, "DolayÄ±sÄ±yla TYT sÄ±navÄ±nda, TuÌˆrkcÌ§e testinin agÌ†Ä±rlÄ±gÌ†Ä± yÃ¼zde 33, sosyal bilimler testinin agÌ†Ä±rlÄ±gÌ†Ä± yÃ¼zde 17, temel matematik testinin agÌ†Ä±rlÄ±gÌ†Ä± yÃ¼zde 33, fen bilimleri testinin agÌ†Ä±rlÄ±gÌ†Ä± ise yÃ¼zde 17'dir." aÃ§Ä±klamasÄ± yapÄ±ldÄ±.

ARAPÃ‡A VE RUSÃ‡A EKLENDÄ°

"YabancÄ± dil oturumunda hangi testlerin yer alacaÄŸÄ±na" iliÅŸkin bir soru, "Bu sene bir ilk olarak IÌ‡ngilizce, Almanca, FransÄ±zca testlerine ek olarak yabancÄ± dil oturumunda ArapcÌ§a ve RuscÌ§a testleri de yer alacaktÄ±r." ÅŸeklinde yanÄ±tlandÄ±.Â 

2017-2018 egÌ†itim oÌˆgÌ†retim yÄ±lÄ± verilerine goÌˆre, ortaoÌˆgÌ†retim sisteminde yabancÄ± dil egÌ†itimi verilen ilk besÌ§ dilin IÌ‡ngilizce, Almanca, FransÄ±zca, ArapcÌ§a ve RuscÌ§a olduÄŸuna iÅŸaret edilerek, "DolayÄ±sÄ±yla YuÌˆksekoÌˆgÌ†retim Kurulu olarak bu besÌ§ dil, dil sÄ±navÄ± kapsamÄ±na alÄ±nmÄ±sÌ§ bulunmaktadÄ±r." deÄŸerlendirmesi yapÄ±ldÄ±.Â 

Konuya iliÅŸkin YÃ–K yetkilileri, son dÃ¶nemde Rusya ile olumlu geliÅŸen iliÅŸkilerin ve YÃ–K'Ã¼n Ã¼niversitelerde Rus dili ve edebiyatÄ± bÃ¶lÃ¼mlerinin aÃ§Ä±lmasÄ±na yaptÄ±ÄŸÄ± katkÄ±larÄ±n RusÃ§a dilinin sÄ±nava eklenmesinde rol oynadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti.Â 

BAÅžARI SIRASI ÅžARTI DEVAM EDECEK

Ã–te yandan, YÃ–K tarafÄ±ndan ilk kez 2015 OÌˆSYS'de uygulanmaya basÌ§layan ve 2016 OÌˆSYS'de de devam eden bazÄ± programlar icÌ§in basÌ§arÄ± sÄ±rasÄ± sÌ§artÄ±nÄ±n bu yÄ±l da devam edeceÄŸi aÃ§Ä±klandÄ±.Â 

OÌˆnceki yÄ±llarda belirlenen asgari basÌ§arÄ± sÄ±rasÄ± sÌ§artlarÄ±nda bu yÄ±l bir degÌ†isÌ§ikligÌ†e gidilmediÄŸi, tÄ±p programlarÄ±nda sayÄ±sal puan tuÌˆruÌˆnde basÌ§arÄ± sÄ±rasÄ±nÄ±n 40 bin, hukuk programlarÄ±nda esÌ§it agÌ†Ä±rlÄ±k puan tuÌˆruÌˆnde basÌ§arÄ± sÄ±rasÄ±nÄ±n 150 bin, muÌˆhendislik programlarÄ±nda sayÄ±sal puan tuÌˆruÌˆnde basÌ§arÄ± sÄ±rasÄ±nÄ±n 240 bin, mimarlÄ±k programlarÄ±nda sayÄ±sal puan tuÌˆruÌˆnde basÌ§arÄ± sÄ±rasÄ±nÄ±n 200 bin, Ã¶gÌ†retmenlik programlarÄ±nda basÌ§arÄ± sÄ±rasÄ±nÄ±n 240 bin olduÄŸu anÄ±msatÄ±ldÄ±.Â 

Bunun yanÄ±nda, vakÄ±f yuÌˆksekoÌˆgÌ†retim kurumlarÄ±nÄ±n, ilgili programlar icÌ§in belirlenen asgari basÌ§arÄ± sÄ±rasÄ± sÌ§artÄ±nÄ±n daha uÌˆzerinde bir basÌ§arÄ± sÄ±rasÄ± sÌ§artÄ± belirleyebileceÄŸi ifade edildi.Â Â 



Ä°lgili Konular YKS YÃ–K YÃ¼ksekÃ¶ÄŸretim Kurulu
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