13:34, 04 Ocak 2018 PerÅŸembe

Hatay'da mobil kanser tarama aracÄ± devrildi: 3 yaralÄ±





Hatay'Ä±n YayladaÄŸÄ± ilÃ§esinde Ä°l SaÄŸlÄ±k MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼'ne ait mobil kanser tarama aracÄ±nÄ±n devrilmesi sonucu 3 saÄŸlÄ±k personeli yaralandÄ±.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Hatay'Ä±n YayladaÄŸÄ± ilÃ§esinde, Mehmet G. yÃ¶netimindeki 31 AJG 33 plakalÄ± Ä°l SaÄŸlÄ±k MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼'ne ait mobil kanser tarama aracÄ± olarak kullanÄ±lan minibÃ¼s, YayladaÄŸÄ±-Antakya karayolu KÄ±zÄ±lgÃ¶l mevkisi yakÄ±nlarÄ±nda devrildi. Kazada araÃ§ta sÄ±kÄ±ÅŸan sÃ¼rÃ¼cÃ¼ ve yanÄ±ndaki 2 kiÅŸi, itfaiye ekiplerinin mÃ¼dahalesiyle kurtarÄ±ldÄ±. YaralÄ± 3 saÄŸlÄ±k gÃ¶revlisi ambulanslarla kaldÄ±rÄ±ldÄ±klarÄ± Hatay Devlet Hastanesinde tedavi altÄ±na alÄ±ndÄ±.

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