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19:10, 04 Ocak 2018 PerÅŸembe
Filistin
13:48, 04 Ocak 2018 PerÅŸembe

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DoÄŸu KudÃ¼s'teki iÅŸgali pekiÅŸtiren yasa Ä°srail'e baskÄ± iÃ§in fÄ±rsat
DoÄŸu KudÃ¼s'teki iÅŸgali pekiÅŸtiren yasa Ä°srail'e baskÄ± iÃ§in fÄ±rsat

Filistinli yazar Avde, "Ä°srail'in Ã§Ä±kardÄ±ÄŸÄ± bu yasa ve ihlalleri, onu kuÅŸatma altÄ±na almak ve Ã¼zerinde bir baskÄ± unsuru oluÅŸturmak iÃ§in kullanÄ±lmalÄ±." dedi.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

FilistinliÂ siyasi analistler,Â Ä°srailÂ parlamentosunun (Knesset), iÅŸgal altÄ±ndakiÂ DoÄŸu KudÃ¼s'ten Ã§ekilme kararÄ± almasÄ±nÄ± zorlaÅŸtÄ±ran yasanÄ±n,Â Tel AvivÂ yÃ¶netimineÂ daha fazla baskÄ±Â iÃ§inÂ fÄ±rsatÂ olduÄŸunu belirtti.

Ä°srail parlamentosunda kabul edilen, DoÄŸu KudÃ¼s dahil kutsal ÅŸehrin herhangi bir kÄ±smÄ±ndan Ã§ekilmeyi onaylamak iÃ§in parlamentoda en az Ã¼Ã§te iki Ã§oÄŸunluk aranmasÄ± ÅŸartÄ±na iliÅŸkin kararÄ± deÄŸerlendiren analistler, gelinen noktanÄ±n, ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump'Ä±n KudÃ¼s'Ã¼ "Ä°srail'in baÅŸkenti" olarak ilan etmesinin bir sonucu olduÄŸunu ifade etti.

Konuyla ilgili dÃ¼ÅŸÃ¼ncelerini paylaÅŸan Birzeit Ãœniversitesi'nde siyasi bilimler hocasÄ±Â Cihad Harb, KudÃ¼s'te yaÅŸanÄ±lanÄ±n, "demografik mÃ¼cadele" olduÄŸunu ve Ä°srail'in Filistinlileri KudÃ¼s'ten Ã§Ä±karmak istediÄŸini sÃ¶yledi.

"Yasa, Filistinlilerle barÄ±ÅŸ sÃ¼recine girmek isteyen Ä°srail hÃ¼kÃ¼metlerinin Ã¶nÃ¼nde engel teÅŸkil edecek." diyen Harb, Filistinlilerin Ä°srail'le mÃ¼cadelede "tam Ã¼yelik iÃ§in BirleÅŸmiÅŸ Milletler GÃ¼venlik Konseyi (BMGK) ve Genel Kurulu'na gitmek, UluslararasÄ± Ceza Mahkemesi'ne (UCM) baÅŸvurmak, halk direniÅŸini aktif hale getirmek" gibi Ã¶nÃ¼nde Ã§eÅŸitli seÃ§enekler bulunduÄŸunu ancak bunlarÄ±n "cesur" bir tavÄ±r gerektirdiÄŸini kaydetti.

OSLO'DAN VAZGEÃ‡MEK SON SEÃ‡ENEK

Oslo anlaÅŸmasÄ±ndan vazgeÃ§menin, baÅŸvurulabilecek son seÃ§enek olduÄŸunu aktaran Harb, Filistin'de iÃ§ birliÄŸin saÄŸlanmasÄ± ve uluslararasÄ± kanunlara baÄŸlÄ±lÄ±ÄŸÄ±n Ã¶nemine vurgu yaptÄ±.

Harb, "Yasa, ABD BaÅŸkanÄ± Trump'Ä±n KudÃ¼s'Ã¼ Ä°srail'in baÅŸkenti olarak tanÄ±masÄ±nÄ±n bir sonucudur." ifadesini kullandÄ±.

Filistinli yazarÂ Nur AvdeÂ ise "Ä°srail'in Ã§Ä±kardÄ±ÄŸÄ± bu yasa ve ihlalleri, onu kuÅŸatma altÄ±na almak ve Ã¼zerinde bir baskÄ± unsuru oluÅŸturmak iÃ§in kullanÄ±lmalÄ±." Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulundu.

SÃ¶z konusu yasanÄ±n Ã§Ä±karÄ±lmasÄ± durumunda, ABD'nin KudÃ¼s kararÄ±na karÅŸÄ± duran uluslararasÄ± cepheyi gÃ¼Ã§lendirmek iÃ§in istifade edilebileceÄŸini kaydeden Avde, Ä°srail'in iki devletli Ã§Ã¶zÃ¼m seÃ§eneÄŸini masadan kaldÄ±rdÄ±ÄŸÄ±nÄ±, dolayÄ±sÄ±yla bu konuda siyasi adÄ±mlar atÄ±lmasÄ± ve Ä°srail'in sorumlu tutulmasÄ± gerektiÄŸini kaydetti.

Filistin yÃ¶netiminin Ä°srail yasalarÄ± ve politikalarÄ±na karÅŸÄ± mÃ¼cadele iÃ§in geniÅŸ hareket imkanÄ±na sahip olduÄŸunu belirten Avde, Filistin'in uluslararasÄ± kurumlara baÅŸvurmasÄ±nÄ±n artÄ±k daha kolay olduÄŸunu sÃ¶zlerine ekledi.

"FÄ°LÄ°STÄ°N DEVLETÄ°NÄ°N KURULMASI PLANINI BALTALAMAK"

El Halil Ãœniversitesi'nde siyasi bilimler alanÄ±nda dersler verenÂ Bilal ÅževbekiÂ de sÃ¶z konusu yasayÄ±, "Trump'Ä±n KudÃ¼s kararÄ±na karÅŸÄ±lÄ±k" ve "Filistin devletinin kurulmasÄ± planÄ±nÄ± baltalamak iÃ§in zamana yatÄ±rÄ±m" ifadeleriyle deÄŸerlendirdi.

"Ä°srail iki devletli Ã§Ã¶zÃ¼mÃ¼ resmi olarak reddetti." diyen Åževbeki, "yasanÄ±n Tel Aviv yÃ¶netimine baskÄ± iÃ§in fÄ±rsat olduÄŸunu" vurguladÄ±.

"Ä°srail ABD'nin kuÅŸatmasÄ±nda yalnÄ±zlÄ±ÄŸa terk edildi dememiz yeterli deÄŸil. DÃ¼nya Ã¼lkelerinin pratik adÄ±mlar atmasÄ±na ve yapÄ±lan aÃ§Ä±klamalarÄ±n gerÃ§eÄŸe dÃ¶nÃ¼ÅŸmesine ihtiyacÄ±mÄ±z var." ifadelerini kullanan Åževbeki, Filistin yÃ¶netimine pratik bir strateji belirleme ve bunu uygulamaya koyma Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulundu.

Filistin KurtuluÅŸ Ã–rgÃ¼tÃ¼ (FKÃ–) Ãœyesi VasÄ±l Ebu Yusuf, Filistin yÃ¶netiminin alÄ±nan kararÄ±n ciddiyetine uygun bir tepki vermesi gerektiÄŸini belirtti.

Ä°srail'le yapÄ±lan tÃ¼m anlaÅŸmalarÄ±n bozulmasÄ±, bu Ã¼lkeyi tanÄ±ma kararÄ±ndan geri adÄ±m atÄ±lmasÄ± ve Filistin birliÄŸinin saÄŸlanmasÄ± gerektiÄŸini kaydeden Ebu Yusuf, Filistin yÃ¶netiminin gelecek ay yapÄ±lacak Filistin Merkez Konseyi toplantÄ±sÄ±nda Ã¶nemli kararlar alacaÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.Â 



Ä°lgili Konular Ä°srail Tel Aviv filistin
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