13:48, 04 Ocak 2018 PerÅŸembe

Hollanda'da toplu taÅŸÄ±ma Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ± grevde





Ãœlke genelinde binlerce iÅŸÃ§inin katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± grev nedeniyle ulaÅŸÄ±mda aksamalar oldu

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Hollanda'nÄ±n birÃ§ok kentinde iÅŸ koÅŸullarÄ±nÄ±n ve maaÅŸlarÄ±nÄ±n iyileÅŸtirilmesini isteyen binlerce toplu taÅŸÄ±ma Ã§alÄ±ÅŸanÄ±nÄ±n yaptÄ±ÄŸÄ± grev nedeniyle ulaÅŸÄ±mda aksamalar yaÅŸandÄ±. Hollanda Ä°ÅŸÃ§i SendikalarÄ± Konfederasyonunun (FNV) Ã§aÄŸrÄ±sÄ±yla binlerce toplu taÅŸÄ±ma iÅŸÃ§isi, Ã¼lke genelinde 1 gÃ¼nlÃ¼k grev yapÄ±yor. Grev nedeniyle Ã¼lkenin bÃ¼yÃ¼k bÃ¶lÃ¼mÃ¼nde toplu taÅŸÄ±ma araÃ§larÄ± Ã§alÄ±ÅŸmÄ±yor. FNV tarafÄ±ndan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, Ã§alÄ±ÅŸma koÅŸullarÄ±nÄ±n iyileÅŸtirilmesi iÃ§in somut adÄ±mlar atÄ±lmasÄ± ve Ã¼cretlerde yÄ±llÄ±k yÃ¼zde 3,5 zam isteÄŸi dile getirildi. AÃ§Ä±klamada ayrÄ±ca, taleplerin yerine getirilmemesi halinde yeni grevlerin yapÄ±lacaÄŸÄ± vurgulandÄ±. Amsterdam ve Lahey'deki topluma taÅŸÄ±ma iÅŸÃ§ileri ise farklÄ± sÃ¶zleÅŸmelere tabi olmalarÄ± nedeniyle greve katÄ±lmadÄ±.

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