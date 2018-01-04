Gazprom TÃ¼rkiye'ye doÄŸalgaz ihracatÄ±nda rekor kÄ±rdÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Rus enerji ÅŸirketi Gazprom, 2017'de TÃ¼rkiye'ye 29 milyar metrekÃ¼p doÄŸalgaz ihraÃ§ ederek rekor kÄ±rdÄ±.
Gazprom Ä°cra Komitesi BaÅŸkanÄ± Aleksey Miller gazetecilere yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, TÃ¼rkAkÄ±m doÄŸalgaz projesinde iki hattÄ±n 700 kilometrelik bÃ¶lÃ¼mÃ¼nÃ¼n inÅŸatÄ±nÄ±n tamamlandÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti.
BÃ¶ylelikle TÃ¼rkAkÄ±m projesinin deniz kÄ±smÄ±na yÃ¶nelik inÅŸaatta yÃ¼zde 38'lik kÄ±smÄ±n tamamlandÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade eden Miller, projenin aktif bir ÅŸekilde ilerlediÄŸini bildirdi.
Miller, TÃ¼rkiye'nin Rus doÄŸalgazÄ±na olan talebinin sÃ¼rekli arttÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek, "TÃ¼rkiye'ye 2017'de bir Ã¶nceki yÄ±la kÄ±yasla yÃ¼zde 17,3'lÃ¼k artÄ±ÅŸla 29 milyar metrekÃ¼p doÄŸalgaz ihraÃ§ ettik. Bu seviye, TÃ¼rkiye ile doÄŸalgaz ticaretimizde 2014'teki tarihi seviyeden 1,7 milyar metrekÃ¼p daha yÃ¼ksek." ifadesini kullandÄ±.
TÃ¼rkAkÄ±m'Ä±n gÃ¼zergahÄ±nda olmasÄ± planlanan Macaristan'a ihraÃ§ edilen doÄŸalgazÄ±n da 2017'de bir Ã¶nceki yÄ±la gÃ¶re yÃ¼zde 21,3 artarak 6,9 milyar metrekÃ¼pe yÃ¼kseldiÄŸine dikkati Ã§eken Miller, geÃ§en yÄ±l Bulgaristan'a 3,3 milyar metrekÃ¼p, Yunanistanâ€™a 2,9 milyar metrekÃ¼p ve SÄ±rbistan'a da 2,1 milyar metrekÃ¼p doÄŸalgaz ihraÃ§ edildiÄŸini kaydetti.
Yunanistan Adalet BakanÄ± Kontonis, FETÃ–'nÃ¼n darbe giriÅŸimi sonrasÄ± Yunanistan'a kaÃ§an 8 darbeci askerin TÃ¼rkiyeâ€™de iÅŸledikleri suÃ§lar iÃ§in Yunanistanâ€™da yargÄ±lanabilme olasÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ± araÅŸtÄ±rdÄ±klarÄ±nÄ± sÃ¶yledi.
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ABD BaÅŸkanÄ± Trump'Ä±n Beyaz Saray gÃ¶revlilerine Ã§alÄ±ÅŸma saatleri iÃ§erisinde kiÅŸisel cep telefonu kullanmayÄ± yasakladÄ±ÄŸÄ± ileri sÃ¼rÃ¼ldÃ¼.
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Ä°srail, ABD BaÅŸkanÄ± Trump'Ä±n KudÃ¼s'Ã¼ "Ä°srail'in baÅŸkenti" olarak tanÄ±dÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±ÄŸÄ± 6 AralÄ±k'tan bu yana gÃ¶steriler dÃ¼zenleyen Filistinlileri, BatÄ± Åžeria'daki kentlerin giriÅŸlerini kapatarak cezalandÄ±rÄ±yor.
Rus enerji ÅŸirketi Gazprom'un, geÃ§en yÄ±l TÃ¼rkiye'ye 29 milyar metrekÃ¼p doÄŸalgaz ihraÃ§ ederek rekor kÄ±rdÄ±ÄŸÄ± bildirildi
Filistinli yazar Avde, "Ä°srail'in Ã§Ä±kardÄ±ÄŸÄ± bu yasa ve ihlalleri, onu kuÅŸatma altÄ±na almak ve Ã¼zerinde bir baskÄ± unsuru oluÅŸturmak iÃ§in kullanÄ±lmalÄ±." dedi.
Ãœlke genelinde binlerce iÅŸÃ§inin katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± grev nedeniyle ulaÅŸÄ±mda aksamalar oldu