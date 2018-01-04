14:01, 04 Ocak 2018 PerÅŸembe

Gazprom TÃ¼rkiye'ye doÄŸalgaz ihracatÄ±nda rekor kÄ±rdÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Rus enerji ÅŸirketi Gazprom, 2017'de TÃ¼rkiye'ye 29 milyar metrekÃ¼p doÄŸalgaz ihraÃ§ ederek rekor kÄ±rdÄ±.

Gazprom Ä°cra Komitesi BaÅŸkanÄ± Aleksey Miller gazetecilere yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, TÃ¼rkAkÄ±m doÄŸalgaz projesinde iki hattÄ±n 700 kilometrelik bÃ¶lÃ¼mÃ¼nÃ¼n inÅŸatÄ±nÄ±n tamamlandÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti.

BÃ¶ylelikle TÃ¼rkAkÄ±m projesinin deniz kÄ±smÄ±na yÃ¶nelik inÅŸaatta yÃ¼zde 38'lik kÄ±smÄ±n tamamlandÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade eden Miller, projenin aktif bir ÅŸekilde ilerlediÄŸini bildirdi.

Miller, TÃ¼rkiye'nin Rus doÄŸalgazÄ±na olan talebinin sÃ¼rekli arttÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek, "TÃ¼rkiye'ye 2017'de bir Ã¶nceki yÄ±la kÄ±yasla yÃ¼zde 17,3'lÃ¼k artÄ±ÅŸla 29 milyar metrekÃ¼p doÄŸalgaz ihraÃ§ ettik. Bu seviye, TÃ¼rkiye ile doÄŸalgaz ticaretimizde 2014'teki tarihi seviyeden 1,7 milyar metrekÃ¼p daha yÃ¼ksek." ifadesini kullandÄ±.

TÃ¼rkAkÄ±m'Ä±n gÃ¼zergahÄ±nda olmasÄ± planlanan Macaristan'a ihraÃ§ edilen doÄŸalgazÄ±n da 2017'de bir Ã¶nceki yÄ±la gÃ¶re yÃ¼zde 21,3 artarak 6,9 milyar metrekÃ¼pe yÃ¼kseldiÄŸine dikkati Ã§eken Miller, geÃ§en yÄ±l Bulgaristan'a 3,3 milyar metrekÃ¼p, Yunanistanâ€™a 2,9 milyar metrekÃ¼p ve SÄ±rbistan'a da 2,1 milyar metrekÃ¼p doÄŸalgaz ihraÃ§ edildiÄŸini kaydetti.