14:12, 04 Ocak 2018 PerÅŸembe

Sivas'taki 442 yÄ±llÄ±k han butik otel oluyor

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Sivas'taki tarihi Behram PaÅŸa HanÄ±, restorasyon Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ±n tamamlanmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan butik otel olarak hizmet verecek.

Sivas Belediyesinden yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, Belediye BaÅŸkanÄ± Sami AydÄ±n, restorasyon Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± devam eden 442 yÄ±llÄ±k Behram PaÅŸa HanÄ±'nda incelemede bulundu. Behram PaÅŸa HanÄ±'nÄ±n 1576 yÄ±lÄ±nda yaptÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve Ã§eÅŸitli amaÃ§larla kullanÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten AydÄ±n, handa 2015 yÄ±lÄ±nda kapsamlÄ± restorasyon Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±na baÅŸlandÄ±ÄŸÄ±nÄ± anÄ±msattÄ±.

HanÄ±n restorasyon Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ±n tamamlanmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan butik otel olarak kullanÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± aktaran AydÄ±n, "GerÃ§ekten mÃ¼kemmel bir Ã§alÄ±ÅŸma ortaya konmuÅŸ. TamamlandÄ±ÄŸÄ± zaman kendi alanÄ±ndaki en gÃ¼zel restorasyonlardan, en gÃ¼zel Ã¶rneklerden olacak. BurasÄ± otel olarak planlanÄ±yor ama otel ile beraber toplantÄ± salonlarÄ±, restoranlar, kafeler, hamamlar ve saunalarla geniÅŸletilmiÅŸ, zenginleÅŸtirilmiÅŸ." ifadelerini kullandÄ±.

Tarihi seven insanlarÄ±n Sivas'taki yeni adresinin BehrampaÅŸa HanÄ± olacaÄŸÄ±nÄ± vurgulayan AydÄ±n, ÅŸunlarÄ± kaydetti:

"Sivas'Ä±n birÃ§ok programÄ±na ev sahipliÄŸi yapacak, nitelikli, son derece yÃ¼ksek vasÄ±flÄ± bir proje. Ã‡ok emek vermiÅŸler, Ã§ok ciddi Ã§alÄ±ÅŸmÄ±ÅŸlar. Ä°yi bir proje ekibi oluÅŸturmuÅŸlar ve bu noktaya gelmiÅŸ. Ä°nÅŸallah Ã¶nÃ¼mÃ¼zdeki 6 ay iÃ§erisinde de tamamlanÄ±p hizmete sunulmasÄ± hedefleniyor. EmeÄŸi geÃ§enlere teÅŸekkÃ¼rlerimi sunuyorum. EcdadÄ±n bize bÄ±raktÄ±ÄŸÄ± mirasÄ±n yaÅŸatÄ±lmasÄ±, halkÄ±n hizmetine sunulmasÄ±. Gurur verici, son derece mutluluk veren bir tabloyla karÅŸÄ±laÅŸtÄ±k."

Proje koordinatÃ¶rÃ¼ Sinan Duman da ziyaretten duyduÄŸu memnuniyeti belirterek, "Ä°limizdeki Ã¶nemli deÄŸerlerden Behram PaÅŸa HanÄ±'nda restorasyon Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± kÄ±sa sÃ¼re iÃ§erisinde bitirerek alanÄ± halkÄ±mÄ±zÄ±n kullanÄ±mÄ±na sunacaÄŸÄ±z." deÄŸerlendirmesinde bulundu.

Ä°ncelemenin ardÄ±ndan AydÄ±n ve BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± KazÄ±m Ã–zgan, restorasyon Ã§alÄ±ÅŸmasÄ±nda gÃ¶rev alan iÅŸÃ§ilerle yemek yedi.