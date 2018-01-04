Sivas'taki 442 yÄ±llÄ±k han butik otel oluyor

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Sivas'taki tarihi Behram PaÅŸa HanÄ±, restorasyon Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ±n tamamlanmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan butik otel olarak hizmet verecek.
Sivas Belediyesinden yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, Belediye BaÅŸkanÄ± Sami AydÄ±n, restorasyon Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± devam eden 442 yÄ±llÄ±k Behram PaÅŸa HanÄ±'nda incelemede bulundu. Behram PaÅŸa HanÄ±'nÄ±n 1576 yÄ±lÄ±nda yaptÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve Ã§eÅŸitli amaÃ§larla kullanÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten AydÄ±n, handa 2015 yÄ±lÄ±nda kapsamlÄ± restorasyon Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±na baÅŸlandÄ±ÄŸÄ±nÄ± anÄ±msattÄ±.
HanÄ±n restorasyon Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ±n tamamlanmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan butik otel olarak kullanÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± aktaran AydÄ±n, "GerÃ§ekten mÃ¼kemmel bir Ã§alÄ±ÅŸma ortaya konmuÅŸ. TamamlandÄ±ÄŸÄ± zaman kendi alanÄ±ndaki en gÃ¼zel restorasyonlardan, en gÃ¼zel Ã¶rneklerden olacak. BurasÄ± otel olarak planlanÄ±yor ama otel ile beraber toplantÄ± salonlarÄ±, restoranlar, kafeler, hamamlar ve saunalarla geniÅŸletilmiÅŸ, zenginleÅŸtirilmiÅŸ." ifadelerini kullandÄ±.
Tarihi seven insanlarÄ±n Sivas'taki yeni adresinin BehrampaÅŸa HanÄ± olacaÄŸÄ±nÄ± vurgulayan AydÄ±n, ÅŸunlarÄ± kaydetti:
"Sivas'Ä±n birÃ§ok programÄ±na ev sahipliÄŸi yapacak, nitelikli, son derece yÃ¼ksek vasÄ±flÄ± bir proje. Ã‡ok emek vermiÅŸler, Ã§ok ciddi Ã§alÄ±ÅŸmÄ±ÅŸlar. Ä°yi bir proje ekibi oluÅŸturmuÅŸlar ve bu noktaya gelmiÅŸ. Ä°nÅŸallah Ã¶nÃ¼mÃ¼zdeki 6 ay iÃ§erisinde de tamamlanÄ±p hizmete sunulmasÄ± hedefleniyor. EmeÄŸi geÃ§enlere teÅŸekkÃ¼rlerimi sunuyorum. EcdadÄ±n bize bÄ±raktÄ±ÄŸÄ± mirasÄ±n yaÅŸatÄ±lmasÄ±, halkÄ±n hizmetine sunulmasÄ±. Gurur verici, son derece mutluluk veren bir tabloyla karÅŸÄ±laÅŸtÄ±k."
Proje koordinatÃ¶rÃ¼ Sinan Duman da ziyaretten duyduÄŸu memnuniyeti belirterek, "Ä°limizdeki Ã¶nemli deÄŸerlerden Behram PaÅŸa HanÄ±'nda restorasyon Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± kÄ±sa sÃ¼re iÃ§erisinde bitirerek alanÄ± halkÄ±mÄ±zÄ±n kullanÄ±mÄ±na sunacaÄŸÄ±z." deÄŸerlendirmesinde bulundu.
Ä°ncelemenin ardÄ±ndan AydÄ±n ve BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± KazÄ±m Ã–zgan, restorasyon Ã§alÄ±ÅŸmasÄ±nda gÃ¶rev alan iÅŸÃ§ilerle yemek yedi.
FETÃ–'nÃ¼n darbe giriÅŸiminde, TRT'nin Ulus'taki yerleÅŸkesi ve Digiturk binasÄ±nÄ± iÅŸgal ederek ele geÃ§irmeye Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± iddiasÄ±yla 58'i tutuklu 93 sanÄ±ÄŸÄ±n yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± davada, mÃ¼talaasÄ±nÄ± sunan savcÄ±, tÃ¼m sanÄ±klara aÄŸÄ±rlaÅŸtÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ mÃ¼ebbet hapis istedi.
BeÅŸiktaÅŸ Belediye BaÅŸkanÄ± Murat Hazinedar ile iki belediye meclis Ã¼yesinin, Ä°Ã§iÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±nca gÃ¶revlerinden uzaklaÅŸtÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bildirildi.
DiyarbakÄ±r'da Ã¶ÄŸrenci servisi ile otomobil Ã§arpÄ±ÅŸtÄ±. Olayda aralarÄ±nda Ã¶ÄŸrencilerinde bulunduÄŸu 17 kiÅŸinin yaralandÄ±ÄŸÄ± bildirildi.
17 ve 25 AralÄ±k kumpas davalarÄ±nÄ±n firari sanÄ±ÄŸÄ± ve ABD'deki Hakan Atilla davasÄ±nda tanÄ±k olarak ifade veren FETÃ– sanÄ±ÄŸÄ± eski komiser HÃ¼seyin Korkmaz hakkÄ±nda iki ayrÄ± mahkemece yokluÄŸunda tutuklama kararÄ± verildi
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TRT World, Google tarafÄ±ndan dÃ¼zenlenen en iyi Google Asistan uygulamasÄ± yarÄ±ÅŸmasÄ±nda "En Ä°yi Karakter" ve "Ã–ÄŸrenciler TarafÄ±ndan GeliÅŸtirilmiÅŸ En Ä°yi Uygulama" kategorilerinde birinci oldu
TerÃ¶r soruÅŸturmasÄ± kapsamÄ±nda hakkÄ±nda aÃ§Ä±lan davada tutuklu yargÄ±lanan HDP DiyarbakÄ±r Milletvekili Ä°dris Baluken, 3 ayrÄ± suÃ§tan 16 yÄ±l 8 ay hapis cezasÄ±na Ã§arptÄ±rÄ±ldÄ±.
CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ KalÄ±n, "Åžu anda gÃ¼ndemimizde bir kabine deÄŸiÅŸikliÄŸi sÃ¶z konusu deÄŸil." dedi.
Behram PaÅŸa tarafÄ±ndan 1576 yÄ±lÄ±nda yaptÄ±rÄ±lan tarihi han, restorasyon Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ±n sona ermesinin ardÄ±ndan butik otel olarak kullanÄ±lacak
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DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±'ndan, Hakan Atilla davasÄ±na iliÅŸkin, "Daha Ã¶nce Ã¶rneÄŸine rastlanmamÄ±ÅŸ bir ÅŸekilde TÃ¼rkiyeâ€™nin iÃ§iÅŸlerine mÃ¼dahil edilmiÅŸtir." aÃ§Ä±klamasÄ±nda bulunuldu.