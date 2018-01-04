14:19, 04 Ocak 2018 PerÅŸembe

Ä°brahim KalÄ±n'dan kabine deÄŸiÅŸikliÄŸi aÃ§Ä±klamasÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ KalÄ±n, gÃ¼ndeme iliÅŸkin aÃ§Ä±klamalar yaptÄ±.

KalÄ±n, ABD'deki Hakan Atilla davasÄ± hakkÄ±nda ÅŸunlarÄ± sÃ¶yledi:

"Bu, skandal bir davanÄ±n skandal bir kararÄ±dÄ±r. Bundan daha Ã¶te bir anlamÄ± yoktur. Zaten bu davanÄ±n TÃ¼rkiye'nin iÃ§ iÅŸlerine mÃ¼dahaleye, TÃ¼rkiye'nin iÃ§ siyasetini karÄ±ÅŸtÄ±rmaya dÃ¶nÃ¼k bir kumpas olduÄŸu Ã§ok aÃ§Ä±k ve netti. Hukuk adÄ±na utanÃ§ verici bir senaryo ÅŸu an hayata geÃ§irilmektedir."Â

'Ä°RAN'IN Ä°STÄ°KRARI, BARIÅžI, HUZURU SON DERECE Ã–NEMLÄ°DÄ°R'

CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± SÃ¶zcÃ¼sÃ¼Â KalÄ±n, Ä°ran'daki protestolarla ilgili, "Bizim iÃ§in Ä°ran'Ä±n istikrarÄ±, barÄ±ÅŸÄ±, huzuru son derece Ã¶nemlidir. Birileri dÄ±ÅŸarÄ±dan Ä°ran'Ä± karÄ±ÅŸtÄ±rmaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±yorsa bunun ancak ters tepeceÄŸini bir kez daha ifade etmemiz gerekir. DÄ±ÅŸarÄ±dan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamalarla, atÄ±lan twitlerle Ä°ran toplumunun barÄ±ÅŸÄ±nÄ±, huzurunu bozmaya yÃ¶nelik mÃ¼dahaleleri kabul etmediÄŸimizi bir kez daha buradan ifade etmek istiyoruz." ifadelerini kullandÄ±.

'YARGI Ä°LE Ä°LGÄ°LÄ° KONULAR YARGININ UHDESÄ°NDEDÄ°R'

Fransa CumhurbaÅŸkanÄ± Macron'un aÃ§Ä±klamasÄ± hakkÄ±nda KalÄ±n, "BasÄ±nla bir araya geldiÄŸinde TÃ¼rkiye'de basÄ±n Ã¶zgÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼yle ilgili bazÄ± ifadeler kullandÄ±lar. Bu deÄŸerlendirmelerinin bilgi eksikliÄŸine dayandÄ±ÄŸÄ±nÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yoruz. EÄŸer Ã¶n yargÄ±lÄ± bir deÄŸerlendirme yahut hÃ¼kÃ¼m verme sÃ¶z konusu deÄŸilse TÃ¼rkiye'de yargÄ± ile ilgili konular yargÄ±nÄ±n uhdesindedir. Bir kiÅŸinin gazeteci olmasÄ± veya baÅŸka bir gÃ¶revde olmasÄ± onun masum olduÄŸu, suÃ§ iÅŸlemeyeceÄŸi anlamÄ±na gelmez." dedi.

'KABÄ°NE DEÄžÄ°ÅžÄ°KLÄ°ÄžÄ° SÃ–Z KONUSU DEÄžÄ°L'

CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ KalÄ±n, "Åžu anda gÃ¼ndemimizde bir kabine deÄŸiÅŸikliÄŸi sÃ¶z konusu deÄŸil." diye konuÅŸtu.

'SURÄ°YE HALKINI HÄ°Ã‡BÄ°R TERÃ–RÄ°ST GRUP TEMSÄ°L EDEMEZ'

SoÃ§i'de yapÄ±lacak Suriye Ulusal Diyalog Kongresi konusunda KalÄ±n, ÅŸunlarÄ± sÃ¶yledi:

"Suriye halkÄ±nÄ± hiÃ§bir terÃ¶rist grup temsil edemez. Suriye KÃ¼rtlerini de PYD ya da YPG temsil edemez. Biz PYD ve YPG'nin orada ne tÃ¼r insan haklarÄ± ihlalleriyle, ne tÃ¼r zulÃ¼mlerle alan hakimiyeti saÄŸlamaya Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± biliyoruz. BatÄ± basÄ±nÄ± bunu gÃ¶rmek istemeyebilir Ã§Ã¼nkÃ¼ bu, ABD'nin planÄ±nÄ±n bir parÃ§asÄ± olarak hayata geÃ§irilmiÅŸ bir uygulama."Â

'ASKER KONUÅžLANMASI DÄ°YE BÄ°R ÅžEY SÃ–Z KONUSU DEÄžÄ°L'

CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ KalÄ±n, Rusya'dan S-400 fÃ¼ze savunma sistemi satÄ±n alÄ±nmasÄ±yla ilgili, "Ä°leriki aÅŸamalarda ortak eÄŸitim ve ortak Ã¼retim sÃ¼reÃ§leri de olacak. Asker konuÅŸlanmasÄ± diye bir ÅŸey sÃ¶z konusu deÄŸil. Teknik iÅŸbirliÄŸi, bilgi paylaÅŸÄ±mÄ± ve eÄŸitim anlamÄ±nda tabii ki bir trafik olacaktÄ±r. Åžu anda bir trafik zaten var. BunlarÄ±n eÄŸitimini alacak askerlerimiz, teknisyenlerimiz oraya gidecek. OnlarÄ±n teknisyenleri buraya gelecek. Bunu, Rus askerlerinin TÃ¼rkiye'de konuÅŸlanmasÄ± gibi ifade etmek doÄŸru olmaz." dedi.