Ä°brahim KalÄ±n'dan kabine deÄŸiÅŸikliÄŸi aÃ§Ä±klamasÄ±

CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ KalÄ±n, gÃ¼ndeme iliÅŸkin aÃ§Ä±klamalar yaptÄ±.
KalÄ±n, ABD'deki Hakan Atilla davasÄ± hakkÄ±nda ÅŸunlarÄ± sÃ¶yledi:
"Bu, skandal bir davanÄ±n skandal bir kararÄ±dÄ±r. Bundan daha Ã¶te bir anlamÄ± yoktur. Zaten bu davanÄ±n TÃ¼rkiye'nin iÃ§ iÅŸlerine mÃ¼dahaleye, TÃ¼rkiye'nin iÃ§ siyasetini karÄ±ÅŸtÄ±rmaya dÃ¶nÃ¼k bir kumpas olduÄŸu Ã§ok aÃ§Ä±k ve netti. Hukuk adÄ±na utanÃ§ verici bir senaryo ÅŸu an hayata geÃ§irilmektedir."Â
CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± SÃ¶zcÃ¼sÃ¼Â KalÄ±n, Ä°ran'daki protestolarla ilgili, "Bizim iÃ§in Ä°ran'Ä±n istikrarÄ±, barÄ±ÅŸÄ±, huzuru son derece Ã¶nemlidir. Birileri dÄ±ÅŸarÄ±dan Ä°ran'Ä± karÄ±ÅŸtÄ±rmaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±yorsa bunun ancak ters tepeceÄŸini bir kez daha ifade etmemiz gerekir. DÄ±ÅŸarÄ±dan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamalarla, atÄ±lan twitlerle Ä°ran toplumunun barÄ±ÅŸÄ±nÄ±, huzurunu bozmaya yÃ¶nelik mÃ¼dahaleleri kabul etmediÄŸimizi bir kez daha buradan ifade etmek istiyoruz." ifadelerini kullandÄ±.
Fransa CumhurbaÅŸkanÄ± Macron'un aÃ§Ä±klamasÄ± hakkÄ±nda KalÄ±n, "BasÄ±nla bir araya geldiÄŸinde TÃ¼rkiye'de basÄ±n Ã¶zgÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼yle ilgili bazÄ± ifadeler kullandÄ±lar. Bu deÄŸerlendirmelerinin bilgi eksikliÄŸine dayandÄ±ÄŸÄ±nÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yoruz. EÄŸer Ã¶n yargÄ±lÄ± bir deÄŸerlendirme yahut hÃ¼kÃ¼m verme sÃ¶z konusu deÄŸilse TÃ¼rkiye'de yargÄ± ile ilgili konular yargÄ±nÄ±n uhdesindedir. Bir kiÅŸinin gazeteci olmasÄ± veya baÅŸka bir gÃ¶revde olmasÄ± onun masum olduÄŸu, suÃ§ iÅŸlemeyeceÄŸi anlamÄ±na gelmez." dedi.
CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ KalÄ±n, "Åžu anda gÃ¼ndemimizde bir kabine deÄŸiÅŸikliÄŸi sÃ¶z konusu deÄŸil." diye konuÅŸtu.
SoÃ§i'de yapÄ±lacak Suriye Ulusal Diyalog Kongresi konusunda KalÄ±n, ÅŸunlarÄ± sÃ¶yledi:
"Suriye halkÄ±nÄ± hiÃ§bir terÃ¶rist grup temsil edemez. Suriye KÃ¼rtlerini de PYD ya da YPG temsil edemez. Biz PYD ve YPG'nin orada ne tÃ¼r insan haklarÄ± ihlalleriyle, ne tÃ¼r zulÃ¼mlerle alan hakimiyeti saÄŸlamaya Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± biliyoruz. BatÄ± basÄ±nÄ± bunu gÃ¶rmek istemeyebilir Ã§Ã¼nkÃ¼ bu, ABD'nin planÄ±nÄ±n bir parÃ§asÄ± olarak hayata geÃ§irilmiÅŸ bir uygulama."Â
CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ KalÄ±n, Rusya'dan S-400 fÃ¼ze savunma sistemi satÄ±n alÄ±nmasÄ±yla ilgili, "Ä°leriki aÅŸamalarda ortak eÄŸitim ve ortak Ã¼retim sÃ¼reÃ§leri de olacak. Asker konuÅŸlanmasÄ± diye bir ÅŸey sÃ¶z konusu deÄŸil. Teknik iÅŸbirliÄŸi, bilgi paylaÅŸÄ±mÄ± ve eÄŸitim anlamÄ±nda tabii ki bir trafik olacaktÄ±r. Åžu anda bir trafik zaten var. BunlarÄ±n eÄŸitimini alacak askerlerimiz, teknisyenlerimiz oraya gidecek. OnlarÄ±n teknisyenleri buraya gelecek. Bunu, Rus askerlerinin TÃ¼rkiye'de konuÅŸlanmasÄ± gibi ifade etmek doÄŸru olmaz." dedi.
FETÃ–'nÃ¼n darbe giriÅŸiminde, TRT'nin Ulus'taki yerleÅŸkesi ve Digiturk binasÄ±nÄ± iÅŸgal ederek ele geÃ§irmeye Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± iddiasÄ±yla 58'i tutuklu 93 sanÄ±ÄŸÄ±n yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± davada, mÃ¼talaasÄ±nÄ± sunan savcÄ±, tÃ¼m sanÄ±klara aÄŸÄ±rlaÅŸtÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ mÃ¼ebbet hapis istedi.
BeÅŸiktaÅŸ Belediye BaÅŸkanÄ± Murat Hazinedar ile iki belediye meclis Ã¼yesinin, Ä°Ã§iÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±nca gÃ¶revlerinden uzaklaÅŸtÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bildirildi.
DiyarbakÄ±r'da Ã¶ÄŸrenci servisi ile otomobil Ã§arpÄ±ÅŸtÄ±. Olayda aralarÄ±nda Ã¶ÄŸrencilerinde bulunduÄŸu 17 kiÅŸinin yaralandÄ±ÄŸÄ± bildirildi.
17 ve 25 AralÄ±k kumpas davalarÄ±nÄ±n firari sanÄ±ÄŸÄ± ve ABD'deki Hakan Atilla davasÄ±nda tanÄ±k olarak ifade veren FETÃ– sanÄ±ÄŸÄ± eski komiser HÃ¼seyin Korkmaz hakkÄ±nda iki ayrÄ± mahkemece yokluÄŸunda tutuklama kararÄ± verildi
Kars'Ä±n SarÄ±kamÄ±ÅŸ ilÃ§esinde, 1. DÃ¼nya SavaÅŸÄ±'nda OsmanlÄ± ordusunun, Rus iÅŸgali altÄ±ndaki topraklarÄ± kurtarmak iÃ§in baÅŸlattÄ±ÄŸÄ± ve 90 bin askerin ÅŸehit olduÄŸu SarÄ±kamÄ±ÅŸ HarekatÄ±'nÄ±n 103. yÄ±lÄ± anma etkinlikleri yarÄ±n baÅŸlayacak
TRT World, Google tarafÄ±ndan dÃ¼zenlenen en iyi Google Asistan uygulamasÄ± yarÄ±ÅŸmasÄ±nda "En Ä°yi Karakter" ve "Ã–ÄŸrenciler TarafÄ±ndan GeliÅŸtirilmiÅŸ En Ä°yi Uygulama" kategorilerinde birinci oldu
TerÃ¶r soruÅŸturmasÄ± kapsamÄ±nda hakkÄ±nda aÃ§Ä±lan davada tutuklu yargÄ±lanan HDP DiyarbakÄ±r Milletvekili Ä°dris Baluken, 3 ayrÄ± suÃ§tan 16 yÄ±l 8 ay hapis cezasÄ±na Ã§arptÄ±rÄ±ldÄ±.
CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ KalÄ±n, "Åžu anda gÃ¼ndemimizde bir kabine deÄŸiÅŸikliÄŸi sÃ¶z konusu deÄŸil." dedi.
Behram PaÅŸa tarafÄ±ndan 1576 yÄ±lÄ±nda yaptÄ±rÄ±lan tarihi han, restorasyon Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ±n sona ermesinin ardÄ±ndan butik otel olarak kullanÄ±lacak
Hatay'Ä±n YayladaÄŸÄ± ilÃ§esinde Ä°l SaÄŸlÄ±k MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼'ne ait mobil kanser tarama aracÄ±nÄ±n devrilmesi sonucu 3 saÄŸlÄ±k personeli yaralandÄ±.
Meteorolojiden DiyarbakÄ±r, Batman, Mardin, Siirt, ÅžanlÄ±urfa ve ÅžÄ±rnak iÃ§in yaÄŸÄ±ÅŸ uyarÄ±sÄ±nda bulunuldu.
Valilik Ã§adÄ±r kurma, stant aÃ§ma ve oturma eylemi gibi eylem ve etkinliklerin bir ay sÃ¼reyle yasaklandÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyurdu
Halkbank'tan ABD'deki Hakan Atilla davasÄ±na iliÅŸkin, "Mahkeme tarafÄ±ndan bankamÄ±z hakkÄ±nda alÄ±nmÄ±ÅŸ herhangi idari veya mali bir karar bulunmamaktadÄ±r." aÃ§Ä±klamasÄ± yapÄ±ldÄ±
TSK personelinin yanÄ± sÄ±ra CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± ve BaÅŸbakanlÄ±k koruma ekibinin kullandÄ±ÄŸÄ± MPT-76, MÄ°T personeline de koruma ve operasyon silahÄ± olarak verilecek
9 yÄ±ldÄ±r kapalÄ± olan ve Ä°stanbul BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyesi tarafÄ±ndan restore edilen Balat'taki "Demir Kilise" olarak bilinen Sveti Stefan Kilisesi, CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan ve Bulgaristan BaÅŸbakanÄ± Borisov'un katÄ±lacaÄŸÄ± tÃ¶renle 7 Ocak Pazar gÃ¼nÃ¼ ibadete aÃ§Ä±lacak
DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±'ndan, Hakan Atilla davasÄ±na iliÅŸkin, "Daha Ã¶nce Ã¶rneÄŸine rastlanmamÄ±ÅŸ bir ÅŸekilde TÃ¼rkiyeâ€™nin iÃ§iÅŸlerine mÃ¼dahil edilmiÅŸtir." aÃ§Ä±klamasÄ±nda bulunuldu.