Ä°srail'den Filistinlilere yÃ¶nelik 'yeni cezalandÄ±rma yÃ¶ntemi'

Ä°srail,Â ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump'Ä±nÂ KudÃ¼s'Ã¼ "Ä°srail'in baÅŸkenti" olarak tanÄ±dÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±ÄŸÄ± 6 AralÄ±k'tan bu yana gÃ¶steriler dÃ¼zenleyenÂ Filistinlileri,Â BatÄ± Åžeria'dakiÂ kentlerinÂ giriÅŸlerini kapatarakÂ cezalandÄ±rÄ±yor. GÃ¶sterileri bahane eden Ä°srail gÃ¼Ã§leri yaklaÅŸÄ±k iki haftadan bu yana Ramallah ve El-Bira kentlerinin giriÅŸini kapalÄ± tutuyor.
Bir cezalandÄ±rma yÃ¶ntemi olarak kullandÄ±ÄŸÄ± "Filistin kent ve beldelerinin giriÅŸlerini kapatma siyaseti" ile Ä°srail, gÃ¶sterilere son vermeleri konusunda Filistinliler Ã¼zerinde baskÄ± oluÅŸturmayÄ± hedefliyor.
Ä°srail, Ramallah'Ä±n giriÅŸindeki Beyt Eyl kontrol noktasÄ±nÄ± 23 AralÄ±k 2017'de kapattÄ±. Ä°srail'in bu kararÄ±nÄ± Filistin TopraklarÄ±ndaki HÃ¼kÃ¼met Aktiviteleri Koordinasyon Birimi (COGAT) BaÅŸkanÄ± TÃ¼mgeneral Yoav Mordechai, resmi Twitter hesabÄ±ndan yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamayla duyurdu.
Mordechai, Ramallah kentinin giriÅŸinde devam eden olaylar nedeniyle Beyt Eyl kontrol noktasÄ±nÄ±n ikinci bir emre kadar kapatÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirttiÄŸi aÃ§Ä±klamasÄ±nda ÅŸu ifadelere yer verdi:
"ArtÄ±k top, Filistinlilerin sahasÄ±nda ve denklem net. SÃ¼kunet, durumu eski haline dÃ¶ndÃ¼recektir. Olaylar devam ederse (kontrol noktasÄ±) kapalÄ± kalacak."
Ramallah kentinin kuzey giriÅŸi haftalardÄ±r Filistinli genÃ§ler ile Ä°srail askerleri arasÄ±nda yaÅŸanan olaylara sahne oluyor. Ä°srail ordusu Filistinli gÃ¶stericileri daÄŸÄ±tmak iÃ§in gÃ¶z yaÅŸartÄ±cÄ± gaz ve kimyasal karÄ±ÅŸÄ±mlÄ± sularÄ±n yanÄ± sÄ±ra gerÃ§ek ve plastik mermiler de kullanÄ±yor.
Filistin SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ± verilerine gÃ¶re, ABD'nin KudÃ¼s'Ã¼ "Ä°srail'in baÅŸkenti" olarak kabul ettiÄŸini duyurduÄŸu 6 AralÄ±k'tan bu yana dÃ¼zenlenen gÃ¶sterilerde ÅŸu ana kadar 16 Filistinli ÅŸehit oldu.Â
Filistin Sivil Ä°ÅŸler Kurulu SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Velid Vahdan, Trump'Ä±n KudÃ¼s kararÄ±nÄ± aÃ§Ä±klamasÄ±ndan bu yana Ä°srail'in "gÃ¶sterilerin ÅŸiddet olaylarÄ±na dÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼" bahane ederek onlarca Filistin beldesinin giriÅŸini kapattÄ±ÄŸÄ±nÄ± dile getirerek, "Beldelerin giriÅŸlerinin kapalÄ± tutulmasÄ±, Filistinlilerin BatÄ± Åžeria'nÄ±n kentleri arasÄ±ndaki ulaÅŸÄ±mÄ±nÄ± engelliyor ve halkÄ± her gÃ¼n seyahatlerini zorlaÅŸtÄ±ran alternatif yollarÄ± kullanmaya mecbur bÄ±rakÄ±yor." dedi
Filistinlilerin Beyt Eyl kontrol noktasÄ±ndan geÃ§iÅŸlerinin engellenmesi Ã¶zellikle Berka, Beyteyn ve Ayn Yebrud kÃ¶yleri sakinlerini etkiliyor.
Filistin Devlet BaÅŸkanÄ± Mahmud Abbas da BatÄ± Åžeria'nÄ±n dÄ±ÅŸÄ±na Ã§Ä±karken Ä°srail'in yÃ¶netimindeki Beyt Eyl kontrol noktasÄ±ndan geÃ§iyor.
Filistinli genÃ§ler ile Ä°srail askerlerinin karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya geldikleri en Ã¶nemli bÃ¶lgelerden biri olan Beyt Eyl kontrol noktasÄ±, Ramallah ve El-Bira kentlerini Ramallah'Ä±n doÄŸu ve kuzeyinde yer alan kÃ¶ylerden ayÄ±rÄ±yor.Â Â
Yunanistan Adalet BakanÄ± Kontonis, FETÃ–'nÃ¼n darbe giriÅŸimi sonrasÄ± Yunanistan'a kaÃ§an 8 darbeci askerin TÃ¼rkiyeâ€™de iÅŸledikleri suÃ§lar iÃ§in Yunanistanâ€™da yargÄ±lanabilme olasÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ± araÅŸtÄ±rdÄ±klarÄ±nÄ± sÃ¶yledi.
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Ä°srail, ABD BaÅŸkanÄ± Trump'Ä±n KudÃ¼s'Ã¼ "Ä°srail'in baÅŸkenti" olarak tanÄ±dÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±ÄŸÄ± 6 AralÄ±k'tan bu yana gÃ¶steriler dÃ¼zenleyen Filistinlileri, BatÄ± Åžeria'daki kentlerin giriÅŸlerini kapatarak cezalandÄ±rÄ±yor.
Rus enerji ÅŸirketi Gazprom'un, geÃ§en yÄ±l TÃ¼rkiye'ye 29 milyar metrekÃ¼p doÄŸalgaz ihraÃ§ ederek rekor kÄ±rdÄ±ÄŸÄ± bildirildi
Filistinli yazar Avde, "Ä°srail'in Ã§Ä±kardÄ±ÄŸÄ± bu yasa ve ihlalleri, onu kuÅŸatma altÄ±na almak ve Ã¼zerinde bir baskÄ± unsuru oluÅŸturmak iÃ§in kullanÄ±lmalÄ±." dedi.
Ãœlke genelinde binlerce iÅŸÃ§inin katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± grev nedeniyle ulaÅŸÄ±mda aksamalar oldu