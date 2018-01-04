14:25, 04 Ocak 2018 PerÅŸembe

Ä°srail'den Filistinlilere yÃ¶nelik 'yeni cezalandÄ±rma yÃ¶ntemi'

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Ä°srail,Â ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump'Ä±nÂ KudÃ¼s'Ã¼ "Ä°srail'in baÅŸkenti" olarak tanÄ±dÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±ÄŸÄ± 6 AralÄ±k'tan bu yana gÃ¶steriler dÃ¼zenleyenÂ Filistinlileri,Â BatÄ± Åžeria'dakiÂ kentlerinÂ giriÅŸlerini kapatarakÂ cezalandÄ±rÄ±yor. GÃ¶sterileri bahane eden Ä°srail gÃ¼Ã§leri yaklaÅŸÄ±k iki haftadan bu yana Ramallah ve El-Bira kentlerinin giriÅŸini kapalÄ± tutuyor.

Bir cezalandÄ±rma yÃ¶ntemi olarak kullandÄ±ÄŸÄ± "Filistin kent ve beldelerinin giriÅŸlerini kapatma siyaseti" ile Ä°srail, gÃ¶sterilere son vermeleri konusunda Filistinliler Ã¼zerinde baskÄ± oluÅŸturmayÄ± hedefliyor.

Ä°srail, Ramallah'Ä±n giriÅŸindeki Beyt Eyl kontrol noktasÄ±nÄ± 23 AralÄ±k 2017'de kapattÄ±. Ä°srail'in bu kararÄ±nÄ± Filistin TopraklarÄ±ndaki HÃ¼kÃ¼met Aktiviteleri Koordinasyon Birimi (COGAT) BaÅŸkanÄ± TÃ¼mgeneral Yoav Mordechai, resmi Twitter hesabÄ±ndan yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamayla duyurdu.

"OLAYLAR DEVAM EDERSE (KONTROL NOKTASI) KAPALI KALACAK"

Mordechai, Ramallah kentinin giriÅŸinde devam eden olaylar nedeniyle Beyt Eyl kontrol noktasÄ±nÄ±n ikinci bir emre kadar kapatÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirttiÄŸi aÃ§Ä±klamasÄ±nda ÅŸu ifadelere yer verdi:

"ArtÄ±k top, Filistinlilerin sahasÄ±nda ve denklem net. SÃ¼kunet, durumu eski haline dÃ¶ndÃ¼recektir. Olaylar devam ederse (kontrol noktasÄ±) kapalÄ± kalacak."

GÃ–STERÄ°LERDE 16 FÄ°LÄ°STÄ°NLÄ° ÅžEHÄ°T OLDU

Ramallah kentinin kuzey giriÅŸi haftalardÄ±r Filistinli genÃ§ler ile Ä°srail askerleri arasÄ±nda yaÅŸanan olaylara sahne oluyor. Ä°srail ordusu Filistinli gÃ¶stericileri daÄŸÄ±tmak iÃ§in gÃ¶z yaÅŸartÄ±cÄ± gaz ve kimyasal karÄ±ÅŸÄ±mlÄ± sularÄ±n yanÄ± sÄ±ra gerÃ§ek ve plastik mermiler de kullanÄ±yor.

Filistin SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ± verilerine gÃ¶re, ABD'nin KudÃ¼s'Ã¼ "Ä°srail'in baÅŸkenti" olarak kabul ettiÄŸini duyurduÄŸu 6 AralÄ±k'tan bu yana dÃ¼zenlenen gÃ¶sterilerde ÅŸu ana kadar 16 Filistinli ÅŸehit oldu.Â

Filistin Sivil Ä°ÅŸler Kurulu SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Velid Vahdan, Trump'Ä±n KudÃ¼s kararÄ±nÄ± aÃ§Ä±klamasÄ±ndan bu yana Ä°srail'in "gÃ¶sterilerin ÅŸiddet olaylarÄ±na dÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼" bahane ederek onlarca Filistin beldesinin giriÅŸini kapattÄ±ÄŸÄ±nÄ± dile getirerek, "Beldelerin giriÅŸlerinin kapalÄ± tutulmasÄ±, Filistinlilerin BatÄ± Åžeria'nÄ±n kentleri arasÄ±ndaki ulaÅŸÄ±mÄ±nÄ± engelliyor ve halkÄ± her gÃ¼n seyahatlerini zorlaÅŸtÄ±ran alternatif yollarÄ± kullanmaya mecbur bÄ±rakÄ±yor." dedi

ABBAS DA BEYT EYL KONTROL NOKTASINI KULLANIYOR

Filistinlilerin Beyt Eyl kontrol noktasÄ±ndan geÃ§iÅŸlerinin engellenmesi Ã¶zellikle Berka, Beyteyn ve Ayn Yebrud kÃ¶yleri sakinlerini etkiliyor.

Filistin Devlet BaÅŸkanÄ± Mahmud Abbas da BatÄ± Åžeria'nÄ±n dÄ±ÅŸÄ±na Ã§Ä±karken Ä°srail'in yÃ¶netimindeki Beyt Eyl kontrol noktasÄ±ndan geÃ§iyor.

Filistinli genÃ§ler ile Ä°srail askerlerinin karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya geldikleri en Ã¶nemli bÃ¶lgelerden biri olan Beyt Eyl kontrol noktasÄ±, Ramallah ve El-Bira kentlerini Ramallah'Ä±n doÄŸu ve kuzeyinde yer alan kÃ¶ylerden ayÄ±rÄ±yor.Â Â