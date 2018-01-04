14:40, 04 Ocak 2018 PerÅŸembe

KaradaÄŸ'da 5,2 bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼nde deprem





KaradaÄŸ'da 5,2 bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼nde deprem meydana geldi.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi KaradaÄŸ Hidrometeoroloji ve Sismoloji Kurumundan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, merkez Ã¼ssÃ¼ Plav'a 7 kilometre uzaklÄ±ktaki deprem yerel saatle 11.46'da gerÃ§ekleÅŸti. Depremin, yerin 14 kilometre derinliÄŸinde olduÄŸu ifade edildi. Plav'Ä±n yanÄ± sÄ±ra Gusinje, Andrijevici, Berane ve baÅŸkent Podgorica'da da hissedilen deprem nedeniyle Ã¶zellikle Plav ve Gusinje'de yaÅŸayan vatandaÅŸlar panik iÃ§inde sokaklara Ã§Ä±ktÄ±. Depremde can kaybÄ± yaÅŸanmazken, Ã¼lke medyasÄ±na gÃ¶re Plav ÅŸehrindeki bazÄ± eski yapÄ±larÄ±n duvar ve bacalarÄ±nda Ã§atlaklar oluÅŸtu.

Ä°lgili Konular KaradaÄŸ deprem

Yasal UyarÄ±: YayÄ±nlanan yazÄ± ve haberin tÃ¼m haklarÄ± DÃ¼nya BÃ¼lteni'ne aittir. Ã–zel izin alÄ±nmadan yazÄ± ve haber hiÃ§bir ÅŸekilde kullanÄ±lamaz. Ancak yazÄ± ve haberin bir kÄ±smÄ± aktif link verilerek alÄ±ntÄ±lanabilir.