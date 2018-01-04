14:38, 04 Ocak 2018 PerÅŸembe

HDP Milletvekili Ä°dris Baluken'e 16 yÄ±l 8 ay hapis cezasÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

HDP DiyarbakÄ±r Milletvekili Ä°dris Baluken'e, tutuklu yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± davada, "silahlÄ± terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ne Ã¼ye olmak", "terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ propagandasÄ± yapmak", "toplantÄ± gÃ¶steri yÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸleri kanuna muhalefet etme" suÃ§larÄ±ndanÂ 16 yÄ±l 8 ay hapis cezasÄ±Â verildi.

DiyarbakÄ±r 8. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesinde gÃ¶rÃ¼len duruÅŸmada, Baluken, Sincan 1. Nolu F Tipi Ceza Ä°nfaz Kurumu'ndan Ses ve GÃ¶rÃ¼ntÃ¼ BiliÅŸim Sistemi'yle (SEGBÄ°S) hazÄ±r edildi.

DuruÅŸmada esas hakkÄ±ndaki mÃ¼talaasÄ±nÄ± tekrarlayan savcÄ±, Baluken'in "5 kez "terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ propagandasÄ± yapmak", 4 kez "toplantÄ± gÃ¶steri yÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸleri kanuna muhalefet etme" ve "silahlÄ± terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ne Ã¼ye olmak" suÃ§larÄ±ndan 47 yÄ±la kadar hapis ile cezalandÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ± talep etti.

3 AYRI SUÃ‡TAN 16 YIL 8 AY HAPÄ°S CEZASI

Mahkeme Baluken'in "silahlÄ± terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ne Ã¼ye olmak" suÃ§undan 7 yÄ±l 6 ay, 4 kez "terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ propagandasÄ± yapmak" suÃ§undan 4 yÄ±l 7 ay, 4 kez de "toplantÄ± gÃ¶steri yÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸleri kanuna muhalefet etme" suÃ§undan 4 yÄ±l 7 ay hapis cezasÄ±na Ã§arptÄ±rÄ±lmasÄ±na ve tutukluluk halinin devamÄ±na karar verdi.

Baluken'in, "Devletin birliÄŸi ve Ã¼lke bÃ¼tÃ¼nlÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ bozmak" suÃ§undan ise beraati kararlaÅŸtÄ±rÄ±ldÄ±.