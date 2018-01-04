14:49, 04 Ocak 2018 Perşembe

Ocak 2018 Dergileri yayınlanmaya başladı

Dünya Bülteni/ Kültür Servisi

UMRAN

Umran dergisinin Ocak 2018 tarihli 281. sayısı çıktı.

Umran, 281. sayısında Siyonist işgal, Kudüs’ün trajedisi ve Ortadoğu’nun geleceği çerçevesinde analizlere yer veriyor. Özellikle ABD ve İsrail hilafına, İİT’nın aldığı cesurane karşı bildirisi ve BM’de karar aldırmasının önemine vurgu yapıyor. Kudüs’ün, her fırsatta, tanıklık ettiği tevhidi mirası hatırlattığına ve İslâm idaresindeyken bir barış yurdu olduğuna dikkat çekiyor.

Dergide Burhanettin Can’ın İslâm İşbirliği Teşkilatı’nın Kudüs kararını ümmetin dirilişi üzerinden ele alan yazısını, Tahsin Yamak-Emre Saygın’ın ABD’de süren Zarrab davasının siyasi yanının ağır bastığına ve yargılamanın Türkiye’nin doların hegemonyasına karşı yürüttüğü aktif ekonomi diplomasisini kırmaya matuf operasyonun bir yansıması olduğunu irdeleyen yazısı takip ediyor. Umran’ın özgün bölümü Ortadoğu’dan kısmında bu ay Cemal Sultan, Esad Haydar, Emin Kamuriye, Yasim Temimi, Yaser Ez-Zeâtire gibi isimlerin makaleleri yer alıyor.

Umran’ın dosya konusu Kudüs ve Ortadoğu’daki gelişmeler çerçevesinde hazırlanmış. Sıbğatullah Kaya, meseleyi tarihi ve siyasi arka planı çerçevesinde ele alırken, M. Samet Tomakin, Kudüs’te yaşananları daha çok Amerika boyutuyla ele alarak, İsrail yönetiminin bundan sonraki hedefinin, ABD’nin de desteğiyle olabildiğince çok devletin Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak tanımasını sağlamak olacağını belirtiyor. Ortadoğu uzmanı, akademisyen-yazar Ilan Pappé ile yapılan röportaj İsrail’in işgalci/gaspçı olduğunun, yarattığı trajedilerle Filistin’i dünyanın en büyük hapishanesine dönüştürdüğünün altını çiziyor. Kamil Ergenç ise, Kudüs’ün peygamberlik misyonuna tanıklık eden bir şehir olarak hâlâ uyarıcı olduğuna dikkat çekerken, Ahmet Dağ, Batılı filozofların Filistin konusundaki ikircikli hallerine odaklanıyor. Abdullah Kahraman ve Murat Özer ise İslâm İşbirliği Teşkilatının Kudüs kararını yorumluyorlar.

Umran’ın Ocak sayısında Metin Önal Mengüşoğlu’nun Cihan Aktaş üzerine yazdığı kapsamlı bir yazı yer alıyor. “Kültürel Kentsoyluların “Yeraltısı” başlıklı kültür-sanat yazısında Hüseyin Etil, Zeki Demirkubuz sinemasını, sosyolojik ve zihin temelli bir bakış açısıyla irdelemek gerektiğinin altını çiziyor. Abdullah Fatih Aktaş ise, Bağımsız Sanat Vakfı’nın altı ay süren “Anadolu Selçuklu Mirası ve Güncel İmgeler” projesini ressam Hülya Yazıcı ile konuştu. Abdullah Metin’in Nahcivan izlenimleri ile Firdevs Güven’in Kenti Dinlemek odaklı yazılarıyla sayı tamamlanıyor.

İLİM VE İRFAN

İlim ve İrfan dergisi, Ocak 2018 tarihli 65. sayısında Kudüs dosyasıyla çıktı okurun karşısına.

Derginin genel yayın yönetmeni Saadettin Acar “Kudüs Bizim Neyimiz Olur?” başlıklı yazısında bu konudaki genel hassasiyete ve gittikçe güçlenen Kudüs sevdamıza işaret ediyor.

Dosya kapsamında Prof. Dr. Selahattin Yıldırım Peygamber Efendimiz ve ashabının dilinden Kudüs’ü, Mescid-i Aksa’yı ve Yahudileri anlatıyor. Hamza Toprak yazısında Kudüs’ün Müslümanlar ve Haçlılar döneminden örnekler sunduktan sonra, Kudüs, Müslümanlarla güzeldir, diyor. Abdullah Taha Orhan, Kudüs kimin, sorusuna cevap arıyor, Kudüs tarihinden önemli satırbaşlarını aktarıyor. Cankat Kaplan da dosya yazısında gök kapılarının şehri olarak Kudüs’te bir yolculuğa çıkıyor. Said Yavuz, hepimize büyük bir imtihanı hatırlatıyor ve Kudüs’ün önümüzde bir sınav olarak durduğuna işaret ediyor.

Orta sayfada sohbetleri yer alan Şeyh Muhammed Muta’ Haznevi bu sayıda tarikatın yükünün alimlerin omzunda olduğunu hatırlatıyor.

Derginin Ocak sayısında İslim Gümüştekin ilim ve irfanda öncü bir arif olan Abdurrahman Molla Cami’nin portresini anlatıyor. Prof. Dr. Ali Akpınar bu sayıda hangi çocuğunun daha hayırlı olduğunu soruyor; kız mı erkek mi? Yrd. Doç. Dr. İbrahim Tozlu bir hadis-i şeriften yola çıkarak Allah’ın bizlerin kalplerimize nazar ettiğine işaret ediyor. Yrd. Doç. Dr. Mahmud Esad Erkaya, Mevlana Halid Bağdadi Hazretlerinin Risale-i Halidiye adlı eserini merkeze alarak müridin mürşide karşı edep ve sorumluluklarını anlatıyor.

İsmail Acarkan insanın önündeki iki yoldan söz ediyor. Yrd. Doç. Dr. Nurullah Koltaş bu sayıda Hücviri ile hasbihal ediyor. Kübra Zümrüt Orhan kelimat-ı kudsiye yazılarına devam ediyor; bu sayıda iç âlemini koruyup gözetmek anlamına gelen nigah daşt kavramını açıklıyor. Ahmet Edip Başaran ise can gözünün rehberi olan Mevlana’nın Mesnevi adlı eserinde manalar aramaya devam ediyor. Kırkambar sayfalarında M. Nezihi Pesen bu kez Kudüs’le ilgili ilginç bilgiler veriyor.

DERGAH

Dergâh dergisinin Ocak 2018 tarihli 335. sayısı çıktı.

335. sayıda Ali Utku, çağdaş Türk düşüncesinin önemli isimlerinden Hilmi Ziya Ülken’in şimdiye kadar hiç yayınlanmamış bir eserini gün yüzüne çıkarıyor. Ülken’in kendi el yazısıyla kaleme aldığı eserin adı ‘Hâkimiyet.’

Murat Altın, Fatih Korkmaz, Süleyman Geleri, Fatma Şengil Süzer, Osman Özbahçe, İbrahim Yolalan ve Şenol Korkut Ocak sayısının şairleri.

Ercan Yılmaz ve Ali Ayçil’in derkenar sütununda yazıları bulunuyor.

Elif Genç, Merve Aytaç ve Burak Salih Selçuk Ocak sayısına hikâyeleriyle katkıda bulunan isimler.

Necip Tosun, makalesinde ‘edebiyat – propaganda’ ilişkisine değiniyor.

Mustafa Özel’in romanlardan yola çıkarak kaleme aldığı yazılarda bu kez ‘borsa düzeni’nin nasıl işlediğini gözler önüne seriyor.

Mustafa Çiftci, katıldığı bir sohbet ortamına tercüman oluyor.

Feyza Betül Aydın, Tim Parks’tan yaptığı kısa çeviride Parks'da edebi metinlerin ‘çeviri’sini sorguluyor.

Ocak sayısının ‘Orta Sayfa’ konuğu Yalçın Armağan. Armağan’la, kitabı ‘İmkânsız Özerklik’i merkeze alarak, Modern Türk Şiiri’nin seyri ve bu bağlam içinde Türk modernleşmesinin karakteri konuşuluyor.

Abdullah Uçman, bavul ve çanta üzerine bir çeşitlemeyle dergiye katkıda bulunuyor.

İsmail Kara, Hüseyin Kâzım Kadri’nin ‘Meşrutiyetten Cumhuriyete Hatıralarım’ kitabını nasıl yayına hazırladığını ‘Günlük’e kaydetmiş. İçinde birden çok hikâye barındıran bu hatırasını okuyucuyla paylaşıyor.

Uğur Ozan Özen, geçtiğimiz senenin Ocak ayında vefat eden Cahit Çollak ile vefatından bir süre önce güzel bir konuşma yapmış ve konuşmayı metin haline getirmiş.

Arka kapakta Mustafa Kutlu’nun ‘Vakit Nakit midir?’ başlıklı denemesi var.

İTİBAR

İtibar dergisinin Ocak 2018 tarihli 76. sayısı çıktı. Dergi Ocak sayısında “Kudüs” ve “Fatma Barbarosoğlu” konulu iki dosya ile okuyucularını selamlıyor.

İbrahim Tenekeci’nin yönetimindeki İtibar, Cevdet Karal’ın “İyi Kızla Üç Kadın” isimli şiiriyle sayfalarını açıyor. Ercan Yılmaz’ın “Şairin Oteli”, Ahmet Edip Başaran’ın “Kan Kalesi” ve Soner Karakuş’un “Mutsuzluk Kılavuzu” başlıklı şiirleriyle devam ediyor. Bu sayının diğer şairleri ise Adem Turan, Beyzanur Turcihan, Mehmet Emin Küçüker, Aslı Bey, Eda Fırat, Ayşe Çelikkaya, Nurullah Genç, Mustafa Uçurum, Adem Yazıcı, Oğuzhan Bükçüoğlu, Meryem Genel, Zahide Aydoğdu, Filiz Kolukısa, Mert Mevlüt Gökçe, Mukaddes Kutlu, Mustafa Duruş ve Cevat Akkanat.

İtibar Ocak sayısının öykü sayfalarında ise Yıldız Ramazanoğlu’nun “Gülünç”, Mustafa Başpınar’ın “Eksile Eksile”, Fatma Nur Yılmaz’ın “Bir Başka Yusuf”, Selime Kahraman’ın “Sardunya Dirayeti” ve Halil İbrahim İzgi’nin “Uzun Minare” isimli öyküleri bulunuyor.

Hasan Aycın çizgileriyle, Ömer Lekesiz fotoğraflarıyla, Ali Emre ise “Kudüs Avazı” isimli şiiriyle Kudüs dosyasında yer alıyor. İbrahim Kalın’ın “Kudüs’ün Fethi ve Salâheddin Eyyûbî” ve Ahmet Murat’ın “Naneli Çay” başlıklı yazılarının yanısıra dosyaya katkı sağlayan diğer isimler: Ayhan Demir, İbrahim Tenekeci, Kemal Öztürk, Mehmet Dinç, Mustafa Özel, Nadir Aşçı, Samet Doğan, Saniye Şişman, Sernur Yassıkaya, Sibel Eraslan, Taha Kılınç ve Zülal Sema.

Fatma Barbarosoğlu dosyasında ise “Mutluluk Onay Belgesi” kitabı etrafında Münire Daniş Fatma Barbarosoğlu ile bir röportaj gerçekleştirdi. Nazife Şişman da kadim dostu Fatma Barbarosoğlu’yla ilgili bir yazı kaleme aldı. Dosyaya katkı sağlayan diğer isimler Feride İkbal ve Beyza Karakaya.

Necip Tosun’un “Edebiyat ve Dil” başlıklı yazısının yanısıra Senem Gezeroğlu, Necip Tosun’un “Öyküyü Sanat Yapanlar”; Suavi Kemal Yazgıç, Cihan Aktaş’ın “Fotoğrafta Ayrı Duran”; Cengizhan Konuş, İbrahim Tenekeci’nin “Geldik Sayılır”; Zeynep Acar ise Emin Gürdamur’un “Atları Uçuruma Sürmek” kitapları üzerine yazdı. Ömer Fatih Andı, Semih Kaplanoğlu’nun Buğday filmi üzerine bir yazı kaleme aldı.

AYASOFYA

Ayasofya dergisinin Ocak-Şubat 2018 dönemi 21. sayısı çıktı. Dergi bu sayısında iki soruşturma ve iki söyleşiye birden yer veriyor:

Sünnete saldırılar karşısında şairin görevi soruşturmasına Ahmet Edip Başaran, Ahmet Murat, Harun Yakarer, Mustafa Akar, Mürsel Sönmez, Nurullah Genç, Orkun Elmacıgil, Raşit Ulaş ve Süleyman Ragıp Yazıcılar gibi her kuşaktan ve meşrepten şair katıldı. Bu soruşturmayı yöneten Said Yavuz, “Ey şair, sırtındaki peygamber hırkasının hakkını vermek senin omuzlarındadır” diyerek şairlere eserleriyle sünnete sahip çıkma çağrısı yapıyor.

Diğer soruşturma da Bülent Özdaman’ın, Abdulhamit Güler, Ayşe Şahinboy Doğan, Bahadır Yenişehirlioğlu, Elif Eda Karagöz, Gülcan Tezcan, İhsan Kabil, Muhammed Erkam Bülbül, Mustafa Toprak, Nazif Tunç, Şeyma Nur Kırmızı ve Yıldız Ramazanoğlu ile “Sinemada peygamber temsili” soruşturması.

Furkan Çalışkan ile son çıkan şiir kitabı Türkiye Saati üzerine bir söyleşi gerçekleştir Harun Yakarer.

Yakup Öksüz ile de Üsküdar Gençlik ve Spor Hizmetleri’nin gerçekleştirdiği Ailemle Huzurda etkinliği özelinde bir gençlik söyleşisi gerçekleştirilmiş.

Bu sayıda yer alan bazı yazılar şöyle:

Sait Mermer - İslâm’a Giden Ehl-i Sünnet Yolu.

Lütfi Bergen - Medeniyet ve Yeni Bir Dünya Kurmak

Yusuf Bilâl Aydeniz - Ayasofya, Kudüs, Türkiye ve İslâm Dünyası

Bülent Özdaman - Hakikat Sinemasının Son Hasadı: Buğday

Dergide ayrıca Emre Miyasoğlu, Süleyman Ragıp Yazıcılar ve Ömer Faruk Topçu şiirleriyle yer alıyorlar.