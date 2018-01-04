Irak'ta sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±larÄ±n yÃ¼zde 55'i hala evlerine dÃ¶nemedi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Irak'ta 2014'ten bu yana yaÅŸanan terÃ¶r saldÄ±rÄ±larÄ± ve Ã§atÄ±ÅŸmalar nedeniyle evlerini terk ederek Ã¼lke iÃ§inde daha gÃ¼venli bÃ¶lgelere sÄ±ÄŸÄ±nan 5 milyon kiÅŸiden SÃ¼nnilerin aÄŸÄ±rlÄ±kta olduÄŸu yÃ¼zde 55'lik kesim, hala evlerine dÃ¶nemedi.
TerÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ DEAÅž'Ä±n Haziran 2014'te Irak'Ä±n ikinci bÃ¼yÃ¼k kenti Musul'u, ardÄ±ndan Salahaddin ve Enbar'Ä±n tamamÄ± ile KerkÃ¼k ve Diyala'nÄ±n bir kÄ±smÄ±nÄ± ele geÃ§irmesinden sonra Ã¼lke bÃ¼yÃ¼k bir insani krizin iÃ§ine sÃ¼rÃ¼klendi.
Ãœlkede, 5 milyondan fazla kiÅŸi evlerini terk ederek daha gÃ¼venli bÃ¶lgelere sÄ±ÄŸÄ±ndÄ±. Ancak bu kiÅŸilerden yaklaÅŸÄ±k 2 milyon 750 bini hayatlarÄ±nÄ± hala gÃ¶Ã§men olarak sÃ¼rdÃ¼rÃ¼yor.
GÃ¶Ã§ ve GÃ¶Ã§menler BakanlÄ±ÄŸÄ± sÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Settar Nevruz, AA muhabirine yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, Haziran 2014'ten bu yana 5 milyondan fazla kiÅŸinin, terÃ¶r saldÄ±rÄ±larÄ± ve Ã§atÄ±ÅŸmalar nedeniyle evlerinden ayrÄ±larak gÃ¼venli bÃ¶lgelerdeki kamplara sÄ±ÄŸÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± hatÄ±rlattÄ±.
Nevruz, sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±larÄ±n ÅŸu ana kadar yÃ¼zde 45'inin, Musul, Salahaddin, Diyala ve Enbar vilayetlerindeki evlerine dÃ¶ndÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ kaydetti.
TerÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ DEAÅž'tan kurtarÄ±lan Musul'un batÄ± ve doÄŸu yakasÄ±ndaki 435 bin sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ± ailenin de evlerine dÃ¶ndÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ ifade eden Nevruz, evlerine dÃ¶nen sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±larÄ±n sayÄ±sÄ±nÄ±n, GÃ¶Ã§ BakanlÄ±ÄŸÄ± verilerinde kayÄ±t altÄ±na alÄ±nan sayÄ±dan daha fazla olduÄŸunu, dÃ¶nÃ¼ÅŸ yapan bazÄ± ailelerin bakanlÄ±ktaki ilgili birime bildirim yapmadÄ±ÄŸÄ± iÃ§in bÃ¶yle bir durumun ortaya Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.
Meclisteki en bÃ¼yÃ¼k SÃ¼nni blok Irak GÃ¼Ã§ler BirliÄŸi Ã¼yesi Ra'd ed-Dehleki de Musul, Salahaddin, Enbar ve Diyala'da, SÃ¼nnilerin yoÄŸunlukta yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± bÃ¶lgelerde evlerinden olan milyonlarca sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±nÄ±n henÃ¼z dÃ¶nemediÄŸini belirterek, ÅŸunlarÄ± kaydetti:
"KurtarÄ±lan bÃ¶lgelere sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±larÄ±n bir an Ã¶nce dÃ¶nmesi gerekiyor. Babil'in kuzeyindeki Cerf es-Sahr bÃ¶lgesinde de olduÄŸu gibi sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±larÄ±n dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼ne izin verilmiyor."
Babil'in El-Museyyib ilÃ§esine baÄŸlÄ± stratejik Ã¶neme sahip Ã§oÄŸunluÄŸu SÃ¼nni olan Cerf es-Sahr kasabasÄ± terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ DEAÅžâ€™tan temizlenmesine raÄŸmen Irak yÃ¶netimi, binlerce kiÅŸinin, kasabadaki evlerine dÃ¶nmesine "gÃ¼venlik" gerekÃ§esiyle mÃ¼saade etmiyor.
Yunanistan Adalet BakanÄ± Kontonis, FETÃ–'nÃ¼n darbe giriÅŸimi sonrasÄ± Yunanistan'a kaÃ§an 8 darbeci askerin TÃ¼rkiyeâ€™de iÅŸledikleri suÃ§lar iÃ§in Yunanistanâ€™da yargÄ±lanabilme olasÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ± araÅŸtÄ±rdÄ±klarÄ±nÄ± sÃ¶yledi.
Suriye'de Esed rejimi, ablukada tuttuÄŸu DoÄŸu Guta'ya Rus desteÄŸiyle dÃ¼zenlediÄŸi hava saldÄ±rÄ±larÄ±nÄ±n yanÄ± sÄ±ra karadan da operasyon baÅŸlattÄ±
ABD BaÅŸkanÄ± Trump'Ä±n Beyaz Saray gÃ¶revlilerine Ã§alÄ±ÅŸma saatleri iÃ§erisinde kiÅŸisel cep telefonu kullanmayÄ± yasakladÄ±ÄŸÄ± ileri sÃ¼rÃ¼ldÃ¼.
Åžirkete, fabrika kurmasÄ± iÃ§in TavÅŸanlÄ± ilÃ§esinde arazi tahsis edildi
Filipinler'de, paslÄ± havan mermisini Ã§ekiÃ§le aÃ§maya Ã§alÄ±ÅŸan 8 kiÅŸi, merminin patlamasÄ± sonucu hayatÄ±nÄ± kaybetti.
Hizb-i Ä°slami Partisi lideri Hikmetyar, "Ä°ran, terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ DEAÅž'Ä± Afganistan'a yÃ¶nlendiriyor" dedi
Polis, salgÄ±nÄ±n yayÄ±lmasÄ±nÄ± Ã¶nlemek iÃ§in araÃ§larÄ±ndan yola Ã§Ã¶p atan sÃ¼rÃ¼cÃ¼leri gÃ¶zaltÄ±na alÄ±yor
Ã‡atÄ±ÅŸmada 1 Hint askeri Ã¶ldÃ¼, 3 PakistanlÄ± sivil yaralandÄ±
Japonya DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Kono, Pakistan ile Ã¶zellikle terÃ¶rle mÃ¼cadele konusunda iÅŸ birliÄŸini artÄ±rmak istediklerini aÃ§Ä±kladÄ±
AB Komisyonu BaÅŸsÃ¶zcÃ¼ YardÄ±mcÄ±sÄ± Andreeva, "TÃ¼rkiye ve AB sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ± mutabakatÄ±nda Ã¼zerine dÃ¼ÅŸeni yapÄ±yor. Ä°liÅŸkilerimiz yakÄ±n ortaklÄ±ÄŸa dayanÄ±yor. Bu yÃ¶nde devam etmesini arzu ediyoruz" dedi
Ãœlkede 2014'ten bu yana yaÅŸanan terÃ¶r saldÄ±rÄ±larÄ± ve Ã§atÄ±ÅŸmalar nedeniyle evlerini terk eden 5 milyon kiÅŸiden SÃ¼nnilerin aÄŸÄ±rlÄ±kta olduÄŸu yÃ¼zde 55'lik kesim, hala evlerine dÃ¶nemedi
Ä°srail, ABD BaÅŸkanÄ± Trump'Ä±n KudÃ¼s'Ã¼ "Ä°srail'in baÅŸkenti" olarak tanÄ±dÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±ÄŸÄ± 6 AralÄ±k'tan bu yana gÃ¶steriler dÃ¼zenleyen Filistinlileri, BatÄ± Åžeria'daki kentlerin giriÅŸlerini kapatarak cezalandÄ±rÄ±yor.
Rus enerji ÅŸirketi Gazprom'un, geÃ§en yÄ±l TÃ¼rkiye'ye 29 milyar metrekÃ¼p doÄŸalgaz ihraÃ§ ederek rekor kÄ±rdÄ±ÄŸÄ± bildirildi
Filistinli yazar Avde, "Ä°srail'in Ã§Ä±kardÄ±ÄŸÄ± bu yasa ve ihlalleri, onu kuÅŸatma altÄ±na almak ve Ã¼zerinde bir baskÄ± unsuru oluÅŸturmak iÃ§in kullanÄ±lmalÄ±." dedi.
Ãœlke genelinde binlerce iÅŸÃ§inin katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± grev nedeniyle ulaÅŸÄ±mda aksamalar oldu