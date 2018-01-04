14:48, 04 Ocak 2018 PerÅŸembe

Irak'ta sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±larÄ±n yÃ¼zde 55'i hala evlerine dÃ¶nemedi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Irak'ta 2014'ten bu yana yaÅŸanan terÃ¶r saldÄ±rÄ±larÄ± ve Ã§atÄ±ÅŸmalar nedeniyle evlerini terk ederek Ã¼lke iÃ§inde daha gÃ¼venli bÃ¶lgelere sÄ±ÄŸÄ±nan 5 milyon kiÅŸiden SÃ¼nnilerin aÄŸÄ±rlÄ±kta olduÄŸu yÃ¼zde 55'lik kesim, hala evlerine dÃ¶nemedi.

TerÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ DEAÅž'Ä±n Haziran 2014'te Irak'Ä±n ikinci bÃ¼yÃ¼k kenti Musul'u, ardÄ±ndan Salahaddin ve Enbar'Ä±n tamamÄ± ile KerkÃ¼k ve Diyala'nÄ±n bir kÄ±smÄ±nÄ± ele geÃ§irmesinden sonra Ã¼lke bÃ¼yÃ¼k bir insani krizin iÃ§ine sÃ¼rÃ¼klendi.

Ãœlkede, 5 milyondan fazla kiÅŸi evlerini terk ederek daha gÃ¼venli bÃ¶lgelere sÄ±ÄŸÄ±ndÄ±. Ancak bu kiÅŸilerden yaklaÅŸÄ±k 2 milyon 750 bini hayatlarÄ±nÄ± hala gÃ¶Ã§men olarak sÃ¼rdÃ¼rÃ¼yor.

GÃ¶Ã§ ve GÃ¶Ã§menler BakanlÄ±ÄŸÄ± sÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Settar Nevruz, AA muhabirine yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, Haziran 2014'ten bu yana 5 milyondan fazla kiÅŸinin, terÃ¶r saldÄ±rÄ±larÄ± ve Ã§atÄ±ÅŸmalar nedeniyle evlerinden ayrÄ±larak gÃ¼venli bÃ¶lgelerdeki kamplara sÄ±ÄŸÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± hatÄ±rlattÄ±.

Nevruz, sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±larÄ±n ÅŸu ana kadar yÃ¼zde 45'inin, Musul, Salahaddin, Diyala ve Enbar vilayetlerindeki evlerine dÃ¶ndÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ kaydetti.

TerÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ DEAÅž'tan kurtarÄ±lan Musul'un batÄ± ve doÄŸu yakasÄ±ndaki 435 bin sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ± ailenin de evlerine dÃ¶ndÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ ifade eden Nevruz, evlerine dÃ¶nen sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±larÄ±n sayÄ±sÄ±nÄ±n, GÃ¶Ã§ BakanlÄ±ÄŸÄ± verilerinde kayÄ±t altÄ±na alÄ±nan sayÄ±dan daha fazla olduÄŸunu, dÃ¶nÃ¼ÅŸ yapan bazÄ± ailelerin bakanlÄ±ktaki ilgili birime bildirim yapmadÄ±ÄŸÄ± iÃ§in bÃ¶yle bir durumun ortaya Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

Meclisteki en bÃ¼yÃ¼k SÃ¼nni blok Irak GÃ¼Ã§ler BirliÄŸi Ã¼yesi Ra'd ed-Dehleki de Musul, Salahaddin, Enbar ve Diyala'da, SÃ¼nnilerin yoÄŸunlukta yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± bÃ¶lgelerde evlerinden olan milyonlarca sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±nÄ±n henÃ¼z dÃ¶nemediÄŸini belirterek, ÅŸunlarÄ± kaydetti:

"KurtarÄ±lan bÃ¶lgelere sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±larÄ±n bir an Ã¶nce dÃ¶nmesi gerekiyor. Babil'in kuzeyindeki Cerf es-Sahr bÃ¶lgesinde de olduÄŸu gibi sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±larÄ±n dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼ne izin verilmiyor."

Babil'in El-Museyyib ilÃ§esine baÄŸlÄ± stratejik Ã¶neme sahip Ã§oÄŸunluÄŸu SÃ¼nni olan Cerf es-Sahr kasabasÄ± terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ DEAÅžâ€™tan temizlenmesine raÄŸmen Irak yÃ¶netimi, binlerce kiÅŸinin, kasabadaki evlerine dÃ¶nmesine "gÃ¼venlik" gerekÃ§esiyle mÃ¼saade etmiyor.