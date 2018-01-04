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Ekonomi
15:02, 04 Ocak 2018 PerÅŸembe

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ASELSAN'dan 77 milyon avroluk sÃ¶zleÅŸme
ASELSAN'dan 77 milyon avroluk sÃ¶zleÅŸme

ASELSAN ile BMC Otomotiv Sanayi ve Ticaret AÅž arasÄ±nda "SARP Uzaktan KomutalÄ± Silah Sistemi" tedarikine yÃ¶nelik 76,8 milyon avro tutarÄ±nda sÃ¶zleÅŸme imzalandÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

ASELSAN'Ä±n Kamuyu AydÄ±nlatma Platformu'nda (KAP) yer alan aÃ§Ä±klamasÄ±nda "ASELSAN ile BMC Otomotiv Sanayi ve Ticaret AÅž arasÄ±nda, Kara Kuvvetleri KomutanlÄ±ÄŸÄ± ve Jandarma Genel KomutanlÄ±ÄŸÄ±'nÄ±n ihtiyacÄ± kapsamÄ±nda, 'SARP Uzaktan KomutalÄ± Silah Sistemi' tedarikine yÃ¶nelik olarak bugÃ¼n, toplam bedeli 76 milyon 812 bin avro tutarÄ±nda bir sÃ¶zleÅŸme imzalanmÄ±ÅŸtÄ±r." ifadeleri kullanÄ±ldÄ±.

AÃ§Ä±klamada, sÃ¶zleÅŸme kapsamÄ±nda teslimatlarÄ±n 2018 yÄ±lÄ± iÃ§inde tamamlanacaÄŸÄ± bildirildi.



Ä°lgili Konular ASELSAN
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