15:27, 04 Ocak 2018 PerÅŸembe

ABâ€™den TÃ¼rkiye aÃ§Ä±klamasÄ±





AB Komisyonu BaÅŸsÃ¶zcÃ¼ YardÄ±mcÄ±sÄ± Andreeva, "TÃ¼rkiye ve AB sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ± mutabakatÄ±nda Ã¼zerine dÃ¼ÅŸeni yapÄ±yor. Ä°liÅŸkilerimiz yakÄ±n ortaklÄ±ÄŸa dayanÄ±yor. Bu yÃ¶nde devam etmesini arzu ediyoruz" dedi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Avrupa BirliÄŸi (AB), TÃ¼rkiye ve AB arasÄ±ndaki iliÅŸkilerin yakÄ±n ortaklÄ±ÄŸa dayandÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve taraflarÄ±n sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ± mutabakatÄ±nda Ã¼zerine dÃ¼ÅŸeni yerine getirdiÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±. AB Komisyonu BaÅŸsÃ¶zcÃ¼ YardÄ±mcÄ±sÄ± Mina Andreeva, gÃ¼nlÃ¼k basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda, TÃ¼rkiye ile gÃ¼venlikten gÃ¶Ã§e kadar birÃ§ok alanda stratejik iÅŸ birliÄŸine Ã¶nem verdiklerini belirtti. AB Komisyonu BaÅŸkanÄ± Jean-Claude Junckerâ€™in de CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan ile gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ ifade eden Andreeva, "TÃ¼rkiye ve AB sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ± mutabakatÄ±nda Ã¼zerine dÃ¼ÅŸeni yapÄ±yor. Ä°liÅŸkilerimiz yakÄ±n ortaklÄ±ÄŸa dayanÄ±yor. Bu yÃ¶nde devam etmesini arzu ediyoruz." dedi. Â

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