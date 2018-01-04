GÃ¼ncelleme: 15:45, 04 Ocak 2018 PerÅŸembe

Japonya'dan Pakistan'a iÅŸ birliÄŸi teminatÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Japonya, gÃ¼venlik ve terÃ¶rizmle mÃ¼cadele alanlarÄ±nda Pakistan ile iÅŸ birliÄŸi teminatÄ± verdi.

Pakistan'Ä± ziyaret eden Japonya DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Taro Kono, Ravalpindi kentinde Pakistan ordu komutanÄ± General Kamar Cavid Bajva ile bir araya geldi.

Pakistan ordusundan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, karargah ziyareti sÄ±rasÄ±nda Kono'ya Pakistan'Ä±n terÃ¶rle mÃ¼cadelesi ve bÃ¶lge barÄ±ÅŸÄ±na katkÄ±larÄ±na iliÅŸkin bilgi verildiÄŸi belirtildi.

Japonya DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ±nÄ±n Pakistan'Ä±n Ã§abalarÄ±nÄ± takdirle karÅŸÄ±ladÄ±ÄŸÄ± ve Tokyo yÃ¶netiminin, Ã¶zellikle terÃ¶rle mÃ¼cadele alanÄ±nda bu Ã¼lkeyle iÅŸ birliÄŸini artÄ±rma arzusunu dile getirdiÄŸi kaydedildi.

ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump, Twitter hesabÄ±ndan, 2002'den bu yana 33 milyar dolar yardÄ±m yaptÄ±klarÄ± Pakistan'Ä±n, bunun karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nda terÃ¶r konusunda kendilerini aldattÄ±ÄŸÄ± yÃ¶nÃ¼nde aÃ§Ä±klamalarda bulunmuÅŸtu.

Pakistan BaÅŸbakanÄ± Åžahid Hakan Abbasi baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nda toplanan Ulusal GÃ¼venlik Komitesinden (NSC), Trump'Ä±n bu iddialarÄ±na cevaben yayÄ±nlanan bildiride, Ä°slamabad yÃ¶netiminin yÄ±llardÄ±r terÃ¶rle bÃ¼yÃ¼k Ã¶lÃ§Ã¼de kendi imkanlarÄ±yla mÃ¼cadele ettiÄŸi, bunun ekonomisine bÃ¼yÃ¼k zarar verdiÄŸi vurgulanmÄ±ÅŸtÄ±.

Bildiride, "DahasÄ± Pakistan on binlerce canÄ±nÄ± terÃ¶rle mÃ¼cadeleye kurban vermiÅŸtir. Bu, uydurma bir parasal deÄŸerle Ã¶lÃ§Ã¼lemeyecek kadar aÄŸÄ±r bir bedeldir." ifadesi yer almÄ±ÅŸtÄ±.