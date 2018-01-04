Japonya'dan Pakistan'a iÅŸ birliÄŸi teminatÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Japonya, gÃ¼venlik ve terÃ¶rizmle mÃ¼cadele alanlarÄ±nda Pakistan ile iÅŸ birliÄŸi teminatÄ± verdi.
Pakistan'Ä± ziyaret eden Japonya DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Taro Kono, Ravalpindi kentinde Pakistan ordu komutanÄ± General Kamar Cavid Bajva ile bir araya geldi.
Pakistan ordusundan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, karargah ziyareti sÄ±rasÄ±nda Kono'ya Pakistan'Ä±n terÃ¶rle mÃ¼cadelesi ve bÃ¶lge barÄ±ÅŸÄ±na katkÄ±larÄ±na iliÅŸkin bilgi verildiÄŸi belirtildi.
Japonya DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ±nÄ±n Pakistan'Ä±n Ã§abalarÄ±nÄ± takdirle karÅŸÄ±ladÄ±ÄŸÄ± ve Tokyo yÃ¶netiminin, Ã¶zellikle terÃ¶rle mÃ¼cadele alanÄ±nda bu Ã¼lkeyle iÅŸ birliÄŸini artÄ±rma arzusunu dile getirdiÄŸi kaydedildi.
ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump, Twitter hesabÄ±ndan, 2002'den bu yana 33 milyar dolar yardÄ±m yaptÄ±klarÄ± Pakistan'Ä±n, bunun karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nda terÃ¶r konusunda kendilerini aldattÄ±ÄŸÄ± yÃ¶nÃ¼nde aÃ§Ä±klamalarda bulunmuÅŸtu.
Pakistan BaÅŸbakanÄ± Åžahid Hakan Abbasi baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nda toplanan Ulusal GÃ¼venlik Komitesinden (NSC), Trump'Ä±n bu iddialarÄ±na cevaben yayÄ±nlanan bildiride, Ä°slamabad yÃ¶netiminin yÄ±llardÄ±r terÃ¶rle bÃ¼yÃ¼k Ã¶lÃ§Ã¼de kendi imkanlarÄ±yla mÃ¼cadele ettiÄŸi, bunun ekonomisine bÃ¼yÃ¼k zarar verdiÄŸi vurgulanmÄ±ÅŸtÄ±.
Bildiride, "DahasÄ± Pakistan on binlerce canÄ±nÄ± terÃ¶rle mÃ¼cadeleye kurban vermiÅŸtir. Bu, uydurma bir parasal deÄŸerle Ã¶lÃ§Ã¼lemeyecek kadar aÄŸÄ±r bir bedeldir." ifadesi yer almÄ±ÅŸtÄ±.
Yunanistan Adalet BakanÄ± Kontonis, FETÃ–'nÃ¼n darbe giriÅŸimi sonrasÄ± Yunanistan'a kaÃ§an 8 darbeci askerin TÃ¼rkiyeâ€™de iÅŸledikleri suÃ§lar iÃ§in Yunanistanâ€™da yargÄ±lanabilme olasÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ± araÅŸtÄ±rdÄ±klarÄ±nÄ± sÃ¶yledi.
Suriye'de Esed rejimi, ablukada tuttuÄŸu DoÄŸu Guta'ya Rus desteÄŸiyle dÃ¼zenlediÄŸi hava saldÄ±rÄ±larÄ±nÄ±n yanÄ± sÄ±ra karadan da operasyon baÅŸlattÄ±
ABD BaÅŸkanÄ± Trump'Ä±n Beyaz Saray gÃ¶revlilerine Ã§alÄ±ÅŸma saatleri iÃ§erisinde kiÅŸisel cep telefonu kullanmayÄ± yasakladÄ±ÄŸÄ± ileri sÃ¼rÃ¼ldÃ¼.
Åžirkete, fabrika kurmasÄ± iÃ§in TavÅŸanlÄ± ilÃ§esinde arazi tahsis edildi
Filipinler'de, paslÄ± havan mermisini Ã§ekiÃ§le aÃ§maya Ã§alÄ±ÅŸan 8 kiÅŸi, merminin patlamasÄ± sonucu hayatÄ±nÄ± kaybetti.
Hizb-i Ä°slami Partisi lideri Hikmetyar, "Ä°ran, terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ DEAÅž'Ä± Afganistan'a yÃ¶nlendiriyor" dedi
Polis, salgÄ±nÄ±n yayÄ±lmasÄ±nÄ± Ã¶nlemek iÃ§in araÃ§larÄ±ndan yola Ã§Ã¶p atan sÃ¼rÃ¼cÃ¼leri gÃ¶zaltÄ±na alÄ±yor
Ã‡atÄ±ÅŸmada 1 Hint askeri Ã¶ldÃ¼, 3 PakistanlÄ± sivil yaralandÄ±
Japonya DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Kono, Pakistan ile Ã¶zellikle terÃ¶rle mÃ¼cadele konusunda iÅŸ birliÄŸini artÄ±rmak istediklerini aÃ§Ä±kladÄ±
AB Komisyonu BaÅŸsÃ¶zcÃ¼ YardÄ±mcÄ±sÄ± Andreeva, "TÃ¼rkiye ve AB sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ± mutabakatÄ±nda Ã¼zerine dÃ¼ÅŸeni yapÄ±yor. Ä°liÅŸkilerimiz yakÄ±n ortaklÄ±ÄŸa dayanÄ±yor. Bu yÃ¶nde devam etmesini arzu ediyoruz" dedi
Ãœlkede 2014'ten bu yana yaÅŸanan terÃ¶r saldÄ±rÄ±larÄ± ve Ã§atÄ±ÅŸmalar nedeniyle evlerini terk eden 5 milyon kiÅŸiden SÃ¼nnilerin aÄŸÄ±rlÄ±kta olduÄŸu yÃ¼zde 55'lik kesim, hala evlerine dÃ¶nemedi
Ä°srail, ABD BaÅŸkanÄ± Trump'Ä±n KudÃ¼s'Ã¼ "Ä°srail'in baÅŸkenti" olarak tanÄ±dÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±ÄŸÄ± 6 AralÄ±k'tan bu yana gÃ¶steriler dÃ¼zenleyen Filistinlileri, BatÄ± Åžeria'daki kentlerin giriÅŸlerini kapatarak cezalandÄ±rÄ±yor.
Rus enerji ÅŸirketi Gazprom'un, geÃ§en yÄ±l TÃ¼rkiye'ye 29 milyar metrekÃ¼p doÄŸalgaz ihraÃ§ ederek rekor kÄ±rdÄ±ÄŸÄ± bildirildi
Filistinli yazar Avde, "Ä°srail'in Ã§Ä±kardÄ±ÄŸÄ± bu yasa ve ihlalleri, onu kuÅŸatma altÄ±na almak ve Ã¼zerinde bir baskÄ± unsuru oluÅŸturmak iÃ§in kullanÄ±lmalÄ±." dedi.
Ãœlke genelinde binlerce iÅŸÃ§inin katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± grev nedeniyle ulaÅŸÄ±mda aksamalar oldu