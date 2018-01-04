GÃ¼ncelleme: 15:55, 04 Ocak 2018 PerÅŸembe

Google'dan TRT World'e iki Ã¶dÃ¼l

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

TRT World, Google tarafÄ±ndan dÃ¼zenlenen en iyi Google Asistan uygulamasÄ± yarÄ±ÅŸmasÄ±nda "En Ä°yi Karakter" ve "Ã–ÄŸrenciler TarafÄ±ndan GeliÅŸtirilmiÅŸ En Ä°yi Uygulama" kategorilerinde birincilik elde etti.

TRT'den yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, binlerce uygulamanÄ±n katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± ve 6 farklÄ± kategorinin olduÄŸu yarÄ±ÅŸmada TRT World, iki kategoride "Google Asistan" ekibinden mÃ¼hendislerin, Ã¼rÃ¼n geliÅŸtiricilerin ve tasarÄ±mcÄ±larÄ±n oluÅŸturduÄŸu jÃ¼ri tarafÄ±ndan "yaratÄ±cÄ±lÄ±k", "kalite" ve "kullanÄ±m" kriterleri baz alÄ±narak birinci oldu.

TRT World, Google Asistan ve Amazon Echo'daki bilgi yarÄ±ÅŸmasÄ± uygulamasÄ± ile kullanÄ±cÄ±lara eÄŸlenceli bir haber deneyimi sunuyor ve bu cihazlar Ã¼zerinden milyonlarca haneye ulaÅŸÄ±yor.

TRT World Bilgi YarÄ±ÅŸmasÄ±, baÅŸvuru sÃ¼recinde Ã¶ÄŸrenci olan Ar&Ge mÃ¼hendisi Furkan AkyÃ¼rek tarafÄ±ndan geliÅŸtirildi. Google ekibinin dÃ¼zenlediÄŸi Google Asistan ÃœrÃ¼n GeliÅŸtirme YarÄ±ÅŸmasÄ± iÃ§in ilk olarak TRT World iÃ§inden gÃ¶nÃ¼llÃ¼ler gÃ¶revlendirildi ve eÄŸitildi. Stajyerler bu iÅŸ iÃ§in aylarca Ã§alÄ±ÅŸtÄ±.

AÃ§Ä±klamada gÃ¶rÃ¼ÅŸlerine yer verilen TRT Genel MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Ä°brahim Eren, uluslararasÄ± medya arenasÄ±na iki yÄ±l Ã¶nce giriÅŸ yapan TRT World'Ã¼n, 24 saat yayÄ±n hedefine ulaÅŸmak istediÄŸi ilk zamanlarda, Google Home ve Amazon Alexa gibi ses bazlÄ± uygulamalara Ã¶ncelik vermesinin zor olduÄŸunu belirtti.

Eren, bugÃ¼n geniÅŸ bir platform yelpazesinde daha zengin deneyimler sunmanÄ±n zeminini oluÅŸturan temel iÅŸ akÄ±ÅŸlarÄ± ve sÃ¼reÃ§leri Ã¼zerinde iddialÄ± olduklarÄ±nÄ± vurgulayarak, ÅŸunlarÄ± kaydetti:

"TRT World, Google Home'a ve Alexa'ya yayÄ±n yapmak iÃ§in editoryal Ã¼retim iÅŸ akÄ±ÅŸÄ± oluÅŸturmada ilk uluslararasÄ± haber kuruluÅŸlarÄ±ndan biridir. TV, Web, Mobil ve MesajlaÅŸma'da yeni Ã¼rÃ¼nleri geliÅŸtirmek ve zenginleÅŸtirmek iÃ§in aynÄ± iÃ§eriÄŸi kullanabilme becerisine sahip olma konusunda da habercilikte olduÄŸu gibi iddialÄ±yÄ±z."

TRT World Dijital ÃœrÃ¼nler YÃ¶neticisi Derrick Fountain de "Hikaye seÃ§imi ve yazÄ±mÄ±yla baÅŸlayan sÃ¼reÃ§, stÃ¼dyoda sesli anlatÄ±ma dÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼ ve sonunda birÃ§ok ses bazlÄ± platformlarda dÃ¼zenleme ve yayÄ±nlama yaparak sonuÃ§landÄ±. Bu sÃ¼reÃ§te iÅŸ akÄ±ÅŸÄ±nÄ± yÃ¶netmek en bÃ¼yÃ¼k zorluktu. UygulamanÄ±n karakteri son derece akÄ±llÄ± ve muzip olmakla beraber, etkileÅŸimi de eÄŸlenceli. DoÄŸru cevabÄ± verdiÄŸinizde Ã¶vgÃ¼yle karÅŸÄ±lanÄ±yor ve yanlÄ±ÅŸ cevap verirseniz beklenmedik bir yanÄ±t alÄ±yorsunuz. DolayÄ±sÄ±yla Bilgi YarÄ±ÅŸmasÄ±na baÅŸlamadan Ã¶nce TRT Worldâ€™deki ana haber baÅŸlÄ±klarÄ±nÄ± izlemeniz faydalÄ± olacaktÄ±r." ifadelerini kullandÄ±.

TRT World YÃ¶netici DirektÃ¶rÃ¼ Murat AkgÃ¼Ã§ ise dijital strateji aÃ§Ä±sÄ±ndan bakÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nda hedeflerinin Amerika gibi rakip pazarlardaki kullanÄ±cÄ±larÄ±n evlerine girebilmek olduÄŸunu belirterek, "Sesli uygulamalar, yeni geliÅŸen cihazlarla birlikte eriÅŸim, devamlÄ±lÄ±k ve etkileÅŸimi saÄŸlamak aÃ§Ä±sÄ±ndan Ã¶nemli bir fÄ±rsat." deÄŸerlendirmesinde bulundu.