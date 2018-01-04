GÃ¼ncelleme: 16:07, 04 Ocak 2018 PerÅŸembe

Pakistan ile Hindistan askerleri arasÄ±nda Ã§atÄ±ÅŸma





Ã‡atÄ±ÅŸmada 1 Hint askeri Ã¶ldÃ¼, 3 PakistanlÄ± sivil yaralandÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Pakistan ile Hindistan askerleri arasÄ±nda sÄ±nÄ±r hattÄ±nda yaÅŸanan Ã§atÄ±ÅŸmada bir Hint askeri hayatÄ±nÄ± kaybetti, 3 PakistanlÄ± sivil yaralandÄ±. Pakistan Ordu SÃ¶zcÃ¼lÃ¼ÄŸÃ¼nden yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, "Hintli askerlerin sÄ±nÄ±r Ã¶tesinden aÃ§tÄ±ÄŸÄ± provokasyon ateÅŸine Pakistan askerlerinin de karÅŸÄ±lÄ±k verdiÄŸi" belirtildi. Hindistan tarafÄ±ndan aÃ§Ä±lan ateÅŸ sonucu 3 PakistanlÄ± sivilin yaralandÄ±ÄŸÄ± ifade edilen aÃ§Ä±klamada, Pakistan ordusunun verdiÄŸi karÅŸÄ±lÄ±k nedeniyle bir Hint askerinin Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼ bildirildi. Hindistan ise bir askerinin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸini doÄŸrularken, ilk ateÅŸin Pakistan tarafÄ±ndan geldiÄŸi iddiasÄ±nda bulundu. Pakistan ve Hindistan 2003'de sÄ±nÄ±r hattÄ±nda ateÅŸkes imzalamÄ±ÅŸtÄ±. Ä°ki Ã¼lke arasÄ±nda zaman zaman artan gerginlik nedeniyle ateÅŸkes ihlal ediliyor. Â

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