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Asya
GÃ¼ncelleme: 16:07, 04 Ocak 2018 PerÅŸembe

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Pakistan ile Hindistan askerleri arasÄ±nda Ã§atÄ±ÅŸma
Pakistan ile Hindistan askerleri arasÄ±nda Ã§atÄ±ÅŸma

Ã‡atÄ±ÅŸmada 1 Hint askeri Ã¶ldÃ¼, 3 PakistanlÄ± sivil yaralandÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Pakistan ile Hindistan askerleri arasÄ±nda sÄ±nÄ±r hattÄ±nda yaÅŸanan Ã§atÄ±ÅŸmada bir Hint askeri hayatÄ±nÄ± kaybetti, 3 PakistanlÄ± sivil yaralandÄ±.

Pakistan Ordu SÃ¶zcÃ¼lÃ¼ÄŸÃ¼nden yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, "Hintli askerlerin sÄ±nÄ±r Ã¶tesinden aÃ§tÄ±ÄŸÄ± provokasyon ateÅŸine Pakistan askerlerinin de karÅŸÄ±lÄ±k verdiÄŸi" belirtildi.

Hindistan tarafÄ±ndan aÃ§Ä±lan ateÅŸ sonucu 3 PakistanlÄ± sivilin yaralandÄ±ÄŸÄ± ifade edilen aÃ§Ä±klamada, Pakistan ordusunun verdiÄŸi karÅŸÄ±lÄ±k nedeniyle bir Hint askerinin Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼ bildirildi.

Hindistan ise bir askerinin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸini doÄŸrularken, ilk ateÅŸin Pakistan tarafÄ±ndan geldiÄŸi iddiasÄ±nda bulundu.

Pakistan ve Hindistan 2003'de sÄ±nÄ±r hattÄ±nda ateÅŸkes imzalamÄ±ÅŸtÄ±. Ä°ki Ã¼lke arasÄ±nda zaman zaman artan gerginlik nedeniyle ateÅŸkes ihlal ediliyor.

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Ä°lgili Konular pakistan hindistan
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