16:28, 04 Ocak 2018 PerÅŸembe

Zambiya'daki kolera salgÄ±nÄ±





Polis, salgÄ±nÄ±n yayÄ±lmasÄ±nÄ± Ã¶nlemek iÃ§in araÃ§larÄ±ndan yola Ã§Ã¶p atan sÃ¼rÃ¼cÃ¼leri gÃ¶zaltÄ±na alÄ±yor

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Zambiya'daki kolera salgÄ±nÄ±nÄ±n yayÄ±lmasÄ±nÄ± Ã¶nleme Ã§abalarÄ± kapsamÄ±nda araÃ§larÄ±ndan Ã§Ã¶p atan sÃ¼rÃ¼cÃ¼lerin gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± bildirildi. Åžinhua'nÄ±n haberine gÃ¶re Yol UlaÅŸÄ±m ve GÃ¼venlik Kurumundan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, sÃ¼rÃ¼cÃ¼ler araÃ§larÄ±ndan yollara Ã§Ã¶p atmamalarÄ± konusunda uyarÄ±ldÄ±. Ã‡Ã¶p atmanÄ±n trafik kanununa aykÄ±rÄ± olduÄŸu belirtilen aÃ§Ä±klamada, Ã§Ã¶p attÄ±ÄŸÄ± tespit edilerek gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan sÃ¼rÃ¼cÃ¼lerin 3 ay hapis veya 30 dolar para cezasÄ±na Ã§arptÄ±rÄ±lacaÄŸÄ± kaydedildi. Polisin trafik denetimlerine baÅŸladÄ±ÄŸÄ± ifade edilen aÃ§Ä±klamada, kamuoyundan yasaÄŸa aykÄ±rÄ± davrananlarÄ± Ã¼cretsiz hattan ihbar etmeleri istendi. Ãœlkede 2002'de yÃ¼rÃ¼rlÃ¼ÄŸe giren yasak uygulanmÄ±yordu. Ekim ayÄ±ndan bu yana 50 kiÅŸinin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi kolera salgÄ±nÄ±nÄ±n Ã¶nÃ¼ne geÃ§mek iÃ§in baÅŸkent Lusaka'daki tÃ¼m pazarlar iki haftalÄ±ÄŸÄ±na kapatÄ±lmÄ±ÅŸ, seyyar satÄ±cÄ±larÄ±n tezgahlarÄ± kaldÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±.

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