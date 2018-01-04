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16:41, 04 Ocak 2018 PerÅŸembe

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SarÄ±kamÄ±ÅŸ HarekatÄ±'nÄ±n 103. yÄ±lÄ±
SarÄ±kamÄ±ÅŸ HarekatÄ±'nÄ±n 103. yÄ±lÄ±

Kars'Ä±n SarÄ±kamÄ±ÅŸ ilÃ§esinde, 1. DÃ¼nya SavaÅŸÄ±'nda OsmanlÄ± ordusunun, Rus iÅŸgali altÄ±ndaki topraklarÄ± kurtarmak iÃ§in baÅŸlattÄ±ÄŸÄ± ve 90 bin askerin ÅŸehit olduÄŸu SarÄ±kamÄ±ÅŸ HarekatÄ±'nÄ±n 103. yÄ±lÄ± anma etkinlikleri yarÄ±n baÅŸlayacak

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Kars'Ä±n SarÄ±kamÄ±ÅŸ ilÃ§esinde, 1. DÃ¼nya SavaÅŸÄ±'nda Enver PaÅŸa komutasÄ±ndaki OsmanlÄ± ordusunun, Rus iÅŸgali altÄ±ndaki topraklarÄ± kurtarmak iÃ§in baÅŸlattÄ±ÄŸÄ± ve 90 bin askerin ÅŸehit olduÄŸu SarÄ±kamÄ±ÅŸ HarekatÄ±'nÄ±n 103. yÄ±lÄ± anma etkinlikleri yarÄ±n baÅŸlayacak.

GenÃ§lik ve Spor BakanlÄ±ÄŸÄ± EÄŸitim KÃ¼ltÃ¼r AraÅŸtÄ±rma Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ Projeler KoordinatÃ¶rÃ¼ BuÄŸra YÄ±lmaz, AA muhabirine yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, SarÄ±kamÄ±ÅŸ HarekatÄ±'nÄ±n 103. yÄ±lÄ± dolayÄ±sÄ±yla dÃ¼zenlenecek anma etkinliklerinin "GenÃ§lik ÅžÃ¼hedanÄ±n Ä°zinde" sloganÄ±yla 5-7 Ocak tarihleri arasÄ±nda gerÃ§ekleÅŸtirileceÄŸini hatÄ±rlattÄ±.

BakanlÄ±k olarak bu seneki ana gayelerinin ÅŸehitleri hatÄ±rlamak ve genÃ§lere "SarÄ±kamÄ±ÅŸ'Ä± unutma Ã¼lken iÃ§in bir ÅŸey yap" temasÄ±nÄ± takdim etmek olduÄŸunu ifade eden YÄ±lmaz, etkinlikleri iliÅŸkin bÃ¼tÃ¼n hazÄ±rlÄ±klarÄ±mÄ±z bu yÃ¶nde olduÄŸunu sÃ¶yledi.

YÄ±lmaz, TÃ¼rkiye'nin birÃ§ok yerinden binlerce genci yapÄ±lacak yÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸ iÃ§in ÅŸehitler diyarÄ± SarÄ±kamÄ±ÅŸ'a getirmek amacÄ±yla birÃ§ok etkinlik hazÄ±rladÄ±klarÄ±nÄ± ifade ederek sÃ¶zlerini ÅŸÃ¶yle sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼:

"BÃ¼tÃ¼n genÃ§lerimiz, genÃ§lik merkezlerimizdeki genÃ§lik liderlerimiz, Diyanet Ä°ÅŸleri BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±mÄ±zdan manevi Ã¶nderlerimiz, Ã¶ÄŸretmenlerimiz ve deÄŸerli antrenÃ¶rlerimiz burada mihmandarlÄ±k yapacak. MihmandarlarÄ±mÄ±za yÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸ Ã¶ncesinde SarÄ±kamÄ±ÅŸ harekatÄ± ve yÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸle ilgili eÄŸitim verdik. BakanlÄ±ÄŸÄ±mÄ±zÄ±n online platformu Ã¼zerinden hem de EÄŸitim KÃ¼ltÃ¼r AraÅŸtÄ±rma Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ ekibi olarak illere giderek bu mihmandarlara bir bir bilgi verdik."

YÄ±lmaz, SarÄ±kamÄ±ÅŸ HarekatÄ±'nÄ±n unutulmamasÄ± gerektiÄŸini vurgulayarak, "sarikamisiunutma.gov.tr" web sitesi hazÄ±rladÄ±klarÄ±nÄ± aktardÄ±. YÄ±lmaz, "Bu sitede SarÄ±kamÄ±ÅŸ HarekatÄ±'nda neler yaÅŸanmÄ±ÅŸ gÃ¼n gÃ¼n genÃ§lerimize aktardÄ±k. Bunun yanÄ±nda SarÄ±kamÄ±ÅŸ'Ä± keÅŸfet bÃ¶lÃ¼mÃ¼ yaptÄ±k. Burada da SarÄ±kamÄ±ÅŸ'Ä±n tarihi ile turizmini anlatmaya Ã§alÄ±ÅŸtÄ±k. AyrÄ±ca bir de mobil uygulama yaptÄ±k. Burada SarÄ±kamÄ±ÅŸ'taki 90 bin ÅŸehidimize Ã¶zel Ã§izilmiÅŸ tasarÄ±mlarla mobil uygulama hayata geÃ§irdik. Yani iOS ve Android platformlarÄ±nda Ã¼cretsiz olarak genÃ§lerimiz indirebilir, bu etkinlikle duygularÄ±nÄ± paylaÅŸabilir." dedi.

SarÄ±kamÄ±ÅŸ'taki hazÄ±rlÄ±klara iliÅŸkin bilgi veren YÄ±lmaz, "BakanlÄ±k olarak hem ilÃ§e merkezinde hem de yÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸ baÅŸlangÄ±cÄ±ndaki toplanma alanÄ±nda iki sahne hazÄ±rlÄ±yoruz. Burada gelen konuklarÄ±mÄ±z iÃ§in Ã§eÅŸitli etkinlikler dÃ¼zenleyeceÄŸiz. GenÃ§lerimizle ÅŸehitlerimizi birlikte analÄ±m. Bu sene en az 50 bin kiÅŸi hep beraber tekbir getirip ÅŸehitlerin ruhuna Fatiha okuyalÄ±m, hem aÄŸlayalÄ±m hem bilgilenelim hem de onlarÄ±n yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± duygularÄ± yerinde yaÅŸayalÄ±m, bizzat hissedelim." ÅŸeklinde konuÅŸtu.

EÄŸitim KÃ¼ltÃ¼r AraÅŸtÄ±rma Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ YayÄ±nlar Dairesi BaÅŸkanÄ± Cemal Feridun SofuoÄŸlu da BakanlÄ±k olarak her yÄ±l iki bÃ¼yÃ¼k organizasyona imza attÄ±klarÄ±nÄ±, bunlarÄ±n birinin Malazgirt diÄŸerinin de SarÄ±kamÄ±ÅŸ Åžehitlerini Anma ProgramÄ± olduÄŸunu dile getirdi.

SofuoÄŸlu, bu yÄ±l SarÄ±kamÄ±ÅŸ'ta gerÃ§ekleÅŸtirilecek etkinliklere iliÅŸkin ÅŸunlarÄ± kaydetti:

"Bu sene genÃ§lerimize yÃ¶nlendirme, bilinÃ§lendirme ve tarih ÅŸuuru kazandÄ±rmak adÄ±na farklÄ± ve etkili Ã§alÄ±ÅŸmalar yaptÄ±k. Ã–ncelikle SarÄ±kamÄ±ÅŸ'a gelen genÃ§lerimize SarÄ±kamÄ±ÅŸ'Ä± anlatan broÅŸÃ¼rler ve belgesel hazÄ±rladÄ±k. SarÄ±kamÄ±ÅŸ'ta genÃ§lerimizi, ecdadÄ±yla SarÄ±kamÄ±ÅŸ ruhuyla, ÅŸehitleriyle, ilÃ§enin gÃ¼zellikleriyle buluÅŸturmak istiyoruz."



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