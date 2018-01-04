Avusturya ve Kanada'dan Türkiye'ye

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Yurt Dışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığının (YTB), yurt dışında yaşayan gençlere yönelik düzenlediği "Evliya Çelebi Gençlik Köprüleri Destek Programı" kapsamında Türkiye'ye gelen 90 genç, İstanbul, Bursa, Çanakkale ve Edirne'yi gezdi.
YTB'den edinilen bilgiye göre, Avusturya ve Kanada'dan üç grup halinde Türkiye'ye gelen gençler, STK'ların iş birliğinde düzenlenen "Gençlerle Tarihimize Yolculuk Projesi", "Bursa, Edirne ve İstanbul’un Şahsında Osmanlı Medeniyeti Projesi" ve "Kanada Gençliği Ecdadıyla Buluşuyor Gezi Programı Projesi" kapsamında 23 Aralık-3 Ocak'ta çeşitli tarihi ve kültürel mekanları ziyaret etti.
Yurt dışında yaşayan gençlerin milli, manevi ve kültürel değerlerini, tarihi köklerini yerinde tanımalarını amaçlayan Gençlik Köprüleri Projesi kapsamında Türkiye'ye gelen gençler İstanbul, Bursa, Çanakkale ve Edirne'yi gezerek tarihi mirası yerinde görme imkanı buldu ve çeşitli seminerlere katıldı.
YTB'nin "Evliya Çelebi Gençlik Köprüleri Destek Programı" çerçevesinde Türkiye'ye gelen 90 genç, İstanbul, Bursa, Çanakkale ve Edirne'yi ziyaret etti
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