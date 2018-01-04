17:02, 04 Ocak 2018 PerÅŸembe

Hikmetyar'dan Ä°ran'a DEAÅž suÃ§lamasÄ±





Hizb-i Ä°slami Partisi lideri Hikmetyar, "Ä°ran, terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ DEAÅž'Ä± Afganistan'a yÃ¶nlendiriyor" dedi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Afganistan'da geÃ§en yÄ±l hÃ¼kÃ¼metle barÄ±ÅŸ anlaÅŸmasÄ± imzalayan Ã¼lkedeki silahlÄ± muhalif gruplardan Hizb-i Ä°slami Partisi lideri GÃ¼lbeddin Hikmetyar, Ä°ran'Ä±n terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ DEAÅž'Ä± Afganistan'a yÃ¶nlendirdiÄŸini iddia etti. Hikmetyar, baÅŸkent Kabil'de basÄ±n toplantÄ±sÄ± dÃ¼zenledi. Ä°ran'Ä±n, Irak ve Suriye'de oynadÄ±ÄŸÄ± DEAÅž oynunu ÅŸimdi de Afganistan'da oynamaya Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± Ã¶ne sÃ¼ren Hikmetyar, Ä°ran ve Pakistan'Ä±n ayrÄ±ca Afganistan konusunda ABD'ye destek veren Ã¼lkelerin baÅŸÄ±nda yer aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti. Hikmetyar, "Ä°ran, terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ DEAÅž'Ä± Afganistan'a yÃ¶nlendiriyor. DEAÅž Ã¼yeleri, Irak ve Suriye'den Ä°ran topraklarÄ±nÄ± kullanarak Afganistan'a yerleÅŸiyor." ifadelerini kullandÄ±. "HÃœKÃœMET SÃ–ZÃœNÃœ TUTMADI" GeÃ§en yÄ±l hÃ¼kÃ¼met ile barÄ±ÅŸ anlaÅŸmasÄ± imzaladÄ±ktan sonra nisan ayÄ±nda Kabil'e dÃ¶nen Hikmetyar, Afganistan hÃ¼kÃ¼metinin barÄ±ÅŸ anlaÅŸmasÄ±nda verdiÄŸi sÃ¶zleri tutmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± Ã¶ne sÃ¼rdÃ¼. Hikmetyar, barÄ±ÅŸ anlaÅŸmasÄ±nÄ±n imzalanmasÄ±nÄ±n Ã¼zerinden aylar geÃ§mesine raÄŸmen hala tutuklu parti Ã¼yelerinin serbest bÄ±rakÄ±lmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± dile getirerek ÅŸu ana kadar sadece 70 parti Ã¼yesinin salÄ±verildiÄŸini kaydetti. Hikmetyar, ''HÃ¼kÃ¼metin tutuklu Hizb-i Ä°slami Parti Ã¼yelerini serbest bÄ±rakmasÄ±nÄ± istiyoruz.'' dedi. BARIÅž ANLAÅžMASIÂ Devlet BaÅŸkanÄ± EÅŸref Gani ile Hizb-i Ä°slami lideri Hikmetyar arasÄ±nda geÃ§en yÄ±l barÄ±ÅŸ anlaÅŸmasÄ± imzalanmÄ±ÅŸtÄ±. AnlaÅŸma maddeleri arasÄ±nda Hikmetyar ve parti Ã¼yelerinin adlarÄ±nÄ±n uluslararasÄ± kara listeden Ã§Ä±karÄ±lmasÄ±, Kabil'de gÃ¼venle yaÅŸayabilmeleri iÃ§in ayrÄ± bir kÄ±ÅŸla yapÄ±lmasÄ±, devlet imkanlarÄ±ndan yararlanmalarÄ±nÄ±n saÄŸlanmasÄ± ve tutuklu parti mensuplarÄ±nÄ±n serbest bÄ±rakÄ±lmasÄ± yer alÄ±yor.

Hizb-i Ä°slami Partisi, 14 yÄ±ldÄ±r Afganistan hÃ¼kÃ¼metine karÅŸÄ± savaÅŸÄ±yordu. Ã–rgÃ¼t Ã¼yeleri birÃ§ok kez Kabil baÅŸta olmak Ã¼zere Ã§eÅŸitli kentlerde gÃ¼venlik gÃ¼Ã§lerini ve yabancÄ±larÄ± hedef alan saldÄ±rÄ±lar dÃ¼zenlemiÅŸti.

Ä°lgili Konular Afganistan Hikmetyar

Yasal UyarÄ±: YayÄ±nlanan yazÄ± ve haberin tÃ¼m haklarÄ± DÃ¼nya BÃ¼lteni'ne aittir. Ã–zel izin alÄ±nmadan yazÄ± ve haber hiÃ§bir ÅŸekilde kullanÄ±lamaz. Ancak yazÄ± ve haberin bir kÄ±smÄ± aktif link verilerek alÄ±ntÄ±lanabilir.