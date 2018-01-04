17:16, 04 Ocak 2018 PerÅŸembe

Filipinler'de havan mermisi patladÄ±: 8 Ã¶lÃ¼





Filipinler'de, paslÄ± havan mermisini Ã§ekiÃ§le aÃ§maya Ã§alÄ±ÅŸan 8 kiÅŸi, merminin patlamasÄ± sonucu hayatÄ±nÄ± kaybetti.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Filipinler'de, iÃ§inde altÄ±n olduÄŸunu dÃ¼ÅŸÃ¼ndÃ¼kleri paslÄ± havan mermisini Ã§ekiÃ§le aÃ§maya Ã§alÄ±ÅŸan 8 kiÅŸi, merminin patlamasÄ± sonucu hayatÄ±nÄ± kaybetti. Polis BaÅŸmÃ¼fettiÅŸi Raul Tacaca, patlamanÄ±n, Zamboanga del Norte iline baÄŸlÄ± Sirawai kasabasÄ±nÄ±n uzak bir kÃ¶yÃ¼ndeki kontrplak firmasÄ±nÄ±n Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ±nÄ±n kaldÄ±ÄŸÄ± barakada meydana geldiÄŸini belirtti. Patlamada 8 kiÅŸinin Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼, 5 kiÅŸinin yaralandÄ±ÄŸÄ±nÄ± bildiren Tacaca, iÅŸÃ§ilerden birinin havan mermisini nehir kenarÄ±nda bulup diÄŸer iÅŸÃ§ilerin ve ailelerinin kaldÄ±ÄŸÄ± yere getirdiÄŸini sÃ¶yledi. "Ä°Ã§inde altÄ±n olduÄŸunu dÃ¼ÅŸÃ¼nerek Ã¼zerine vurmuÅŸlar." diyen Tacaca, 6 kiÅŸinin olay yerinde, diÄŸer 2 kiÅŸinin kaldÄ±rÄ±ldÄ±klarÄ± hastanede yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdiÄŸini belirtti. Tacaca, havan mermisinin geÃ§en yÄ±llarda hÃ¼kÃ¼met ile direniÅŸÃ§iler arasÄ±nda Ã§Ä±kan Ã§atÄ±ÅŸmalardan kalmÄ±ÅŸ gibi gÃ¶rÃ¼ndÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ ifade etti. Patlamada, iÅŸÃ§i barakasÄ±nÄ±n da hasar gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼ kaydedildi.

Ä°lgili Konular filipinler

Yasal UyarÄ±: YayÄ±nlanan yazÄ± ve haberin tÃ¼m haklarÄ± DÃ¼nya BÃ¼lteni'ne aittir. Ã–zel izin alÄ±nmadan yazÄ± ve haber hiÃ§bir ÅŸekilde kullanÄ±lamaz. Ancak yazÄ± ve haberin bir kÄ±smÄ± aktif link verilerek alÄ±ntÄ±lanabilir.