17:23, 04 Ocak 2018 PerÅŸembe

HÃ¼seyin Korkmaz hakkÄ±nda tutuklama kararÄ± ve iade talebi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Takipsizlikle sonuÃ§lanan "17 ve 25 AralÄ±k" soruÅŸturmalarÄ±nda kumpas kurup yargÄ±sal darbeye teÅŸebbÃ¼s ettiÄŸi iddiasÄ±yla her iki davada yargÄ±lanan FETÃ– sanÄ±ÄŸÄ± eski komiser HÃ¼seyin Korkmaz hakkÄ±nda iki ayrÄ± mahkemece yokluÄŸunda tutuklama kararÄ± verilerek, ABD'den iadesi iÃ§in talepname hazÄ±rlandÄ±.

Ä°stanbul 14. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi'nde gÃ¶rÃ¼len, takipsizlikle sonuÃ§lanan "17 AralÄ±k soruÅŸturmasÄ±"nda kumpas kurup usulsÃ¼zlÃ¼k yaptÄ±klarÄ± iddiasÄ±yla terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ FETÃ–'nÃ¼n firari elebaÅŸÄ± Fetullah GÃ¼len ile eski emniyet mÃ¼dÃ¼rlerinin de aralarÄ±nda bulunduÄŸu 4'Ã¼ tutuklu 67 sanÄ±ÄŸÄ±n yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± davada yeni bir geliÅŸme yaÅŸandÄ±.

Bu dava kapsamÄ±nda hakkÄ±nda yakalama kararÄ± bulunan sanÄ±k Korkmaz'Ä±n ABD'deki Hakan Atilla davasÄ±nda tanÄ±k olarak ifade vermesi Ã¼zerine harekete geÃ§en mahkeme heyeti, Korkmaz hakkÄ±nda, yokluÄŸunda tutuklama kararÄ± verilmesine hÃ¼kmetti. Heyet, ayrÄ±ca Korkmaz'Ä±n iadesi iÃ§in ABD'deki adli makamlara gÃ¶nderilmek Ã¼zere iade talepnamesi hazÄ±rlayarak, sÃ¶z konusu talepnameyi ilgili bakanlÄ±ÄŸa gÃ¶nderdi.

FetullahÃ§Ä± TerÃ¶r Ã–rgÃ¼tÃ¼/Paralel Devlet YapÄ±lanmasÄ±'nÄ±n (FETÃ–/PDY), takipsizlikle sonuÃ§lanan "25 AralÄ±k soruÅŸturmasÄ±"nda usulsÃ¼zlÃ¼kler yaptÄ±ÄŸÄ± ve ÅŸÃ¼phelilere kumpas kurarak darbeye teÅŸebbÃ¼s ettiÄŸi iddiasÄ±yla firari sanÄ±k Fetullah GÃ¼len ile eski Emniyet MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Yakub SaygÄ±lÄ±, HÃ¼seyin Korkmaz'Ä±n da aralarÄ±nda bulunduÄŸu 10â€™u tutuklu 69 sanÄ±ÄŸÄ±n yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± davaya bakan Ä°stanbul 13. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi de, aynÄ± gerekÃ§elerle sanÄ±k Korkmaz hakkÄ±nda yokluÄŸunda tutuklama kararÄ± verdi.

Heyet, bu dava kapsamÄ±nda da Korkmaz'Ä±n iadesi iÃ§in ABD'deki adli makamlara gÃ¶nderilmek Ã¼zere iade talepnamesi hazÄ±rlayÄ±p ilgili bakanlÄ±ÄŸa gÃ¶nderdi.

KORKMAZ'IN DAVA GEÃ‡MÄ°ÅžÄ°

ABD'deki davada tanÄ±klÄ±k yapan FETÃ– sanÄ±ÄŸÄ± HÃ¼seyin Korkmaz ise "17 ve 25 AralÄ±k" kumpas davalarÄ±nda firari sanÄ±k olarak bulunuyor.

"25 AralÄ±k" davasÄ±nÄ±n iddianamesinde, Korkmaz'Ä±n ''silahlÄ± teroÌˆr Ã¶rguÌˆtuÌˆne Ã¼ye olma'', ''TuÌˆrkiye Cumhuriyeti HuÌˆkuÌˆmetini ortadan kaldÄ±rmaya veya goÌˆrevini yapmasÄ±nÄ± engellemeye tesÌ§ebbuÌˆs etme'' ve ''Devletin gÃ¼venliÄŸi veya iÃ§ veya dÄ±ÅŸ siyasal yararlarÄ± bakÄ±mÄ±ndan, niteliÄŸi itibarÄ±yla gizli kalmasÄ± gereken bilgileri, siyasal casusluk maksadÄ±yla elde etmek'' suÃ§larÄ±ndan hapis cezasÄ±na Ã§arptÄ±rÄ±lmasÄ± isteniyor.

HÃ¼seyin Korkmaz, "25 AralÄ±k" kumpas davasÄ±nda tutuklu yargÄ±lanÄ±rken, 9 Åžubat 2016'da yapÄ±lan 2. duruÅŸmada oy Ã§okluÄŸuyla tahliye edilmiÅŸti. Korkmaz, cezaevi Ã§Ä±kÄ±ÅŸÄ±nda "HiÃ§ gÃ¶rev almadÄ±m, alakamÄ±n hatta bilgimin bile olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±, herkes gibi medyadan 25 AralÄ±k tarihinde Ã¶ÄŸrendiÄŸim bir dosya ile ilgili 17 ay 10 gÃ¼ndÃ¼r tutukluydum. Ä°lk defa hakkÄ±mda adil bir karar verildi.'' ifadesini kullanmÄ±ÅŸtÄ±.

Korkmaz ''17 AralÄ±k" kumpas davasÄ±nda da tutuksuz sanÄ±k olarak yer alÄ±yordu. Bu davanÄ±n iddianamesinde ise, Korkmaz hakkÄ±nda ''silahlÄ± teroÌˆr Ã¶rguÌˆtuÌˆne Ã¼ye olma, TuÌˆrkiye Cumhuriyeti HuÌˆkuÌˆmetini ortadan kaldÄ±rmaya veya gÃ¶revini yapmasÄ±nÄ± engellemeye teÅŸebbÃ¼s etme, hukuka aykÄ±rÄ± olarak kiÅŸisel verileri kaydetmek"' suÃ§larÄ±ndan hapis cezasÄ± isteniyordu.

Bu davanÄ±n 8 Haziran 2017'de yapÄ±lan duruÅŸmasÄ±nda, aralarÄ±nda HÃ¼seyin Korkmaz'Ä±n da bulunduÄŸu tutuksuz 5 sanÄ±k hakkÄ±nda FETÃ–'nÃ¼n ÅŸifreli mesajlaÅŸma programÄ± olan "ByLock" kullanÄ±cÄ±sÄ± olduÄŸunun belirlenmesi Ã¼zerine yakalama kararÄ± Ã§Ä±karÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±.

Ä°DDÄ°ANAMEDEKÄ° SUÃ‡LAMALAR

Ä°ddianamelerde, davanÄ±n diÄŸer sanÄ±klarÄ± Mehmet Fatih YiÄŸit'in 17 AralÄ±k operasyonunun komiseri HÃ¼seyin Korkmaz'a "Ben 'dÃ¶nemin baÅŸbakanÄ±' ÅŸeklinde yazÄ±yorum." dediÄŸinde, HÃ¼seyin Korkmaz'Ä±n da bu durumu memnuniyetle karÅŸÄ±ladÄ±ÄŸÄ± belirtilmiÅŸti.

Yine sanÄ±k Korkmaz'Ä±n, davanÄ±n iddianamesinde, sanÄ±k polislerin kendi arasÄ±nda kullandÄ±ÄŸÄ± belirlenen spark yazÄ±ÅŸma programÄ±nda "Nefes aldÄ±rmayacaÄŸÄ±z, tÃ¼m kabineyi buraya toplayacaÄŸÄ±z." ÅŸeklinde yazdÄ±ÄŸÄ± bilgisi yer almÄ±ÅŸtÄ±.

Ä°ddianamede, sanÄ±k Korkmaz hakkÄ±nda, BaÅŸbakan-Mit MÃ¼steÅŸarÄ± buluÅŸmasÄ±, Ã‡ek Cumhuriyeti'nde yapÄ±lan enerji ihalesi gÃ¶rÃ¼ÅŸmeleri gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lerinin elde edilmesi ve dinlemeler yapÄ±lmasÄ±na iliÅŸkin suÃ§lamalar da yer alÄ±yor.

KORKMAZ'IN ABD'DEKÄ° Ä°FADESÄ°

ABD'deki davada verdiÄŸi tanÄ±k ifadesinde, ABD Federal SoruÅŸturma BÃ¼rosu'nun (FBI) kendisine 50 bin dolar verdiÄŸini ve ABD'de oturduÄŸu evin kirasÄ±nÄ± ise savcÄ±lÄ±ÄŸÄ±n Ã¶dediÄŸini sÃ¶yleyen Korkmaz, ABD'ye geldiÄŸi gÃ¼nden beri hiÃ§ Ã§alÄ±ÅŸmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ancak Ã§alÄ±ÅŸma baÅŸvurusunda bulunduÄŸunu ve olumlu yanÄ±t aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlatmÄ±ÅŸtÄ±. ABD hÃ¼kÃ¼metinden yardÄ±m alÄ±p almadÄ±ÄŸÄ± sorusuna Korkmaz, "SavcÄ±lÄ±k 3 defa 300 dolar, toplamda 900 dolar verdi. FBI 50 bin dolar verdi. OturduÄŸum apartmanÄ± savcÄ±lÄ±k tuttu, kirasÄ±nÄ± savcÄ±lÄ±k Ã¶dÃ¼yor." yanÄ±tÄ±nÄ± vermiÅŸti.

Firari Korkmaz, Åžubat 2016'da serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±ktan sonra aÄŸustosta TÃ¼rkiye'den nasÄ±l kaÃ§tÄ±ÄŸÄ± hakkÄ±nda bilgiler vermiÅŸ ve 17 AralÄ±k operasyonuna ait belgeleri nasÄ±l beraberinde kaÃ§Ä±rdÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlatmÄ±ÅŸtÄ±. Kokmaz, deliller ve ailesiyle beraber TÃ¼rkiye'den kaÃ§Ä±ÅŸÄ±na iliÅŸkin "Bir kaÃ§akÃ§Ä± buldum, beni kaÃ§Ä±rmasÄ±nÄ± istedim. Kara sÄ±nÄ±rÄ±ndan kaÃ§tÄ±m." demiÅŸti.

Ä°lk girdiÄŸi Ã¼lkeden pasaport temin edemediÄŸini, baÅŸka bir Ã¼lkeye geÃ§tiÄŸini ve orada da pasaport alamadÄ±ÄŸÄ± iÃ§in Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ bir Ã¼lkeye gittiÄŸini ifade eden Korkmaz, bu Ã¼lkede kendi adÄ±na dÃ¼zenlenmiÅŸ bir pasaport edindiÄŸini anlatmÄ±ÅŸtÄ±. Bu Ã¼lkelerden TÃ¼rkiye'ye iade edileceÄŸinden korktuÄŸunu belirten firari FETÃ– Ã¼yesi Korkmaz, daha sonra ABD'ye kaÃ§maya Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlatmÄ±ÅŸtÄ±. Korkmaz, Amerikan emniyet kuvvetleriyle irtibata geÃ§tiÄŸini, onlarÄ±n "katkÄ±sÄ±yla" ABD'ye kaÃ§tÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve beraberinde getirdiÄŸi delilleri havalimanÄ±nda teslim ettiÄŸini belirtmiÅŸti.

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