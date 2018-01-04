DiyarbakÄ±r'da Ã¶ÄŸrenci servisi kaza yaptÄ±: 17 yaralÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
DiyarbakÄ±r'Ä±n Ã‡Ä±nar ilÃ§esindeÂ minibÃ¼s ile otomobilin Ã§arpÄ±ÅŸmasÄ± sonucu aralarÄ±nda Ã¶ÄŸrencilerin de bulunduÄŸu 17 kiÅŸi yaralandÄ±.
AlÄ±nan bilgiye gÃ¶re, ilÃ§eye baÄŸlÄ± GÃ¶ktepe mevkisinde sÃ¼rÃ¼cÃ¼lerinin kimlikleri henÃ¼z belirlenemeyen iÃ§inde Ã¶ÄŸrencilerin bulunduÄŸu 65 KA 369 plakalÄ± minibÃ¼s ile 13 AC 007 plakalÄ± otomobil Ã§arpÄ±ÅŸtÄ±.
Kazada, aralarÄ±nda Ã¶ÄŸrencilerin de bulunduÄŸu 17 kiÅŸi yaralandÄ±.
YaralÄ±lar, 112 Acil Servis ekiplerince Ã‡Ä±nar Devlet Hastanesine kaldÄ±rÄ±ldÄ±. YaralÄ±lardan 9'u yapÄ±lan mÃ¼dahalenin ardÄ±ndanÂ DiyarbakÄ±r'daki Ã§eÅŸitli hastanelere sevk edildi.Â
FETÃ–'nÃ¼n darbe giriÅŸiminde, TRT'nin Ulus'taki yerleÅŸkesi ve Digiturk binasÄ±nÄ± iÅŸgal ederek ele geÃ§irmeye Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± iddiasÄ±yla 58'i tutuklu 93 sanÄ±ÄŸÄ±n yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± davada, mÃ¼talaasÄ±nÄ± sunan savcÄ±, tÃ¼m sanÄ±klara aÄŸÄ±rlaÅŸtÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ mÃ¼ebbet hapis istedi.
BeÅŸiktaÅŸ Belediye BaÅŸkanÄ± Murat Hazinedar ile iki belediye meclis Ã¼yesinin, Ä°Ã§iÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±nca gÃ¶revlerinden uzaklaÅŸtÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bildirildi.
DiyarbakÄ±r'da Ã¶ÄŸrenci servisi ile otomobil Ã§arpÄ±ÅŸtÄ±. Olayda aralarÄ±nda Ã¶ÄŸrencilerinde bulunduÄŸu 17 kiÅŸinin yaralandÄ±ÄŸÄ± bildirildi.
17 ve 25 AralÄ±k kumpas davalarÄ±nÄ±n firari sanÄ±ÄŸÄ± ve ABD'deki Hakan Atilla davasÄ±nda tanÄ±k olarak ifade veren FETÃ– sanÄ±ÄŸÄ± eski komiser HÃ¼seyin Korkmaz hakkÄ±nda iki ayrÄ± mahkemece yokluÄŸunda tutuklama kararÄ± verildi
Kars'Ä±n SarÄ±kamÄ±ÅŸ ilÃ§esinde, 1. DÃ¼nya SavaÅŸÄ±'nda OsmanlÄ± ordusunun, Rus iÅŸgali altÄ±ndaki topraklarÄ± kurtarmak iÃ§in baÅŸlattÄ±ÄŸÄ± ve 90 bin askerin ÅŸehit olduÄŸu SarÄ±kamÄ±ÅŸ HarekatÄ±'nÄ±n 103. yÄ±lÄ± anma etkinlikleri yarÄ±n baÅŸlayacak
TRT World, Google tarafÄ±ndan dÃ¼zenlenen en iyi Google Asistan uygulamasÄ± yarÄ±ÅŸmasÄ±nda "En Ä°yi Karakter" ve "Ã–ÄŸrenciler TarafÄ±ndan GeliÅŸtirilmiÅŸ En Ä°yi Uygulama" kategorilerinde birinci oldu
TerÃ¶r soruÅŸturmasÄ± kapsamÄ±nda hakkÄ±nda aÃ§Ä±lan davada tutuklu yargÄ±lanan HDP DiyarbakÄ±r Milletvekili Ä°dris Baluken, 3 ayrÄ± suÃ§tan 16 yÄ±l 8 ay hapis cezasÄ±na Ã§arptÄ±rÄ±ldÄ±.
CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ KalÄ±n, "Åžu anda gÃ¼ndemimizde bir kabine deÄŸiÅŸikliÄŸi sÃ¶z konusu deÄŸil." dedi.
Behram PaÅŸa tarafÄ±ndan 1576 yÄ±lÄ±nda yaptÄ±rÄ±lan tarihi han, restorasyon Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ±n sona ermesinin ardÄ±ndan butik otel olarak kullanÄ±lacak
Hatay'Ä±n YayladaÄŸÄ± ilÃ§esinde Ä°l SaÄŸlÄ±k MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼'ne ait mobil kanser tarama aracÄ±nÄ±n devrilmesi sonucu 3 saÄŸlÄ±k personeli yaralandÄ±.
Meteorolojiden DiyarbakÄ±r, Batman, Mardin, Siirt, ÅžanlÄ±urfa ve ÅžÄ±rnak iÃ§in yaÄŸÄ±ÅŸ uyarÄ±sÄ±nda bulunuldu.
Valilik Ã§adÄ±r kurma, stant aÃ§ma ve oturma eylemi gibi eylem ve etkinliklerin bir ay sÃ¼reyle yasaklandÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyurdu
Halkbank'tan ABD'deki Hakan Atilla davasÄ±na iliÅŸkin, "Mahkeme tarafÄ±ndan bankamÄ±z hakkÄ±nda alÄ±nmÄ±ÅŸ herhangi idari veya mali bir karar bulunmamaktadÄ±r." aÃ§Ä±klamasÄ± yapÄ±ldÄ±
TSK personelinin yanÄ± sÄ±ra CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± ve BaÅŸbakanlÄ±k koruma ekibinin kullandÄ±ÄŸÄ± MPT-76, MÄ°T personeline de koruma ve operasyon silahÄ± olarak verilecek
9 yÄ±ldÄ±r kapalÄ± olan ve Ä°stanbul BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyesi tarafÄ±ndan restore edilen Balat'taki "Demir Kilise" olarak bilinen Sveti Stefan Kilisesi, CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan ve Bulgaristan BaÅŸbakanÄ± Borisov'un katÄ±lacaÄŸÄ± tÃ¶renle 7 Ocak Pazar gÃ¼nÃ¼ ibadete aÃ§Ä±lacak
DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±'ndan, Hakan Atilla davasÄ±na iliÅŸkin, "Daha Ã¶nce Ã¶rneÄŸine rastlanmamÄ±ÅŸ bir ÅŸekilde TÃ¼rkiyeâ€™nin iÃ§iÅŸlerine mÃ¼dahil edilmiÅŸtir." aÃ§Ä±klamasÄ±nda bulunuldu.