17:35, 04 Ocak 2018 PerÅŸembe

DiyarbakÄ±r'da Ã¶ÄŸrenci servisi kaza yaptÄ±: 17 yaralÄ±



Foto: ArÅŸiv

DiyarbakÄ±r'da Ã¶ÄŸrenci servisi ile otomobil Ã§arpÄ±ÅŸtÄ±. Olayda aralarÄ±nda Ã¶ÄŸrencilerinde bulunduÄŸu 17 kiÅŸinin yaralandÄ±ÄŸÄ± bildirildi.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi DiyarbakÄ±r'Ä±n Ã‡Ä±nar ilÃ§esindeÂ minibÃ¼s ile otomobilin Ã§arpÄ±ÅŸmasÄ± sonucu aralarÄ±nda Ã¶ÄŸrencilerin de bulunduÄŸu 17 kiÅŸi yaralandÄ±. AlÄ±nan bilgiye gÃ¶re, ilÃ§eye baÄŸlÄ± GÃ¶ktepe mevkisinde sÃ¼rÃ¼cÃ¼lerinin kimlikleri henÃ¼z belirlenemeyen iÃ§inde Ã¶ÄŸrencilerin bulunduÄŸu 65 KA 369 plakalÄ± minibÃ¼s ile 13 AC 007 plakalÄ± otomobil Ã§arpÄ±ÅŸtÄ±. Kazada, aralarÄ±nda Ã¶ÄŸrencilerin de bulunduÄŸu 17 kiÅŸi yaralandÄ±. YaralÄ±lar, 112 Acil Servis ekiplerince Ã‡Ä±nar Devlet Hastanesine kaldÄ±rÄ±ldÄ±. YaralÄ±lardan 9'u yapÄ±lan mÃ¼dahalenin ardÄ±ndanÂ DiyarbakÄ±r'daki Ã§eÅŸitli hastanelere sevk edildi.Â

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