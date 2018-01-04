PakistanlÄ± ÅŸirket KÃ¼tahya'da ilaÃ§ Ã¼retecek

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
PakistanlÄ± bir ÅŸirkete, fabrika kurmasÄ± iÃ§in KÃ¼tahya'nÄ±n TavÅŸanlÄ± ilÃ§esinde arazi tahsisi yapÄ±ldÄ±.
TavÅŸanlÄ± OSB'de ilaÃ§ fabrikasÄ± kurulmasÄ± iÃ§in tahsis edilen araziyle ilgili hazÄ±rlanan protokol, Kaymakam YÃ¼ksel Kara ile ÅŸirket yetkilisi Riaz Ahmed arasÄ±nda imzalandÄ±.
Kaymakam Kara, yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, TavÅŸanlÄ± OSB'ye yerli ve yabancÄ± yatÄ±rÄ±mcÄ±larÄ±n yoÄŸun ilgi gÃ¶sterdiÄŸini sÃ¶yledi.
PakistanlÄ± ilaÃ§ Ã¼reticisi ÅŸirketin, TÃ¼rkiye'deki araÅŸtÄ±rmalarÄ± sonucunda KÃ¼tahya'ya yatÄ±rÄ±m yapma kararÄ± aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten Kara, ÅŸÃ¶yle konuÅŸtu:
"PakistanlÄ± Segnen ÅŸirketi geÃ§en yÄ±l ilÃ§emize gelerek incelemelerde bulunmuÅŸtu. Ã‡alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± tamamladÄ±lar ve burada fabrika kurmaya karar verdiler. Biz de kendilerine ilÃ§emizdeki OSB'nin 2. etabÄ±nda fabrika kurulmasÄ± iÃ§in 26 bin 500 metrekarelik alan tahsis ettik. Ä°lk etapta yaklaÅŸÄ±k 20 milyon liralÄ±k yatÄ±rÄ±m yapÄ±lacak. Bu yatÄ±rÄ±mÄ±n farklÄ± yabancÄ± yatÄ±rÄ±mcÄ±larÄ± da ilÃ§emize Ã§ekeceÄŸine inanÄ±yorum."
AK Parti KÃ¼tahya Milletvekili Vural Kavuncu da kurulacak fabrikanÄ±n istihdama da bÃ¼yÃ¼k katkÄ± saÄŸlayacaÄŸÄ±nÄ± vurguladÄ±.
Kavuncu, ÅŸu ifadeleri kullandÄ±:
"YÃ¼ksek teknoloji yÃ¶ntemleri kullanÄ±larak Ã¼retecekleri ilaÃ§larÄ± OrtadoÄŸu ve Avrupa Ã¼lkelerine sevk edecekler. Ä°lk etapta 50 kiÅŸiye iÅŸ imkanÄ± saÄŸlayacak olan firma Ã¼rÃ¼n Ã§eÅŸitliliÄŸi ve kapasitesinin artmasÄ±yla istihdam ve yatÄ±rÄ±m miktarlarÄ±nÄ± artÄ±rmayÄ± hedefliyor. Bu ay sonuna doÄŸru ikinci bir PakistanlÄ± ilaÃ§ firmasÄ± olan MAC& RAÄ°NS'inin de bÃ¶lgemize gelmesini bekliyoruz. AynÄ± sektÃ¶rde farklÄ± Ã¼reticilerin bÃ¶lgemizde Ã¼retim yapmalarÄ± hem ilimiz hem Ã¼lkemiz aÃ§Ä±sÄ±ndan bÃ¼yÃ¼k ekonomik yararlar saÄŸlayacaktÄ±r."
Åžirket yetkilisi PakistanlÄ± iÅŸ adamÄ± Riaz Ahmed ise TÃ¼rkiye'nin dÃ¼nyada en hÄ±zlÄ± bÃ¼yÃ¼yen Ã¼lkelerden birisi olmasÄ± nedeniyle TÃ¼rkiye'de yatÄ±rÄ±m kararÄ± aldÄ±klarÄ±nÄ± dile getirdi.
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Åžirkete, fabrika kurmasÄ± iÃ§in TavÅŸanlÄ± ilÃ§esinde arazi tahsis edildi
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