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GÃ¼nÃ¼n Haberleri
19:11, 04 Ocak 2018 PerÅŸembe
GÃ¼ncel
17:52, 04 Ocak 2018 PerÅŸembe

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BeÅŸiktaÅŸ Belediye BaÅŸkanÄ± Hazinedar gÃ¶revden uzaklaÅŸtÄ±rÄ±ldÄ±
BeÅŸiktaÅŸ Belediye BaÅŸkanÄ± Hazinedar gÃ¶revden uzaklaÅŸtÄ±rÄ±ldÄ±

BeÅŸiktaÅŸ Belediye BaÅŸkanÄ± Murat Hazinedar ile iki belediye meclis Ã¼yesinin, Ä°Ã§iÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±nca gÃ¶revlerinden uzaklaÅŸtÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bildirildi.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

BeÅŸiktaÅŸ Belediye BaÅŸkanÄ± Murat Hazinedar ile iki belediye meclis Ã¼yesi, Ä°Ã§iÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±nca gÃ¶revlerinden uzaklaÅŸtÄ±rÄ±ldÄ±.

Ä°Ã§iÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±ndan yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada ÅŸunlar kaydedildi:

"Mal Bildiriminde BulunulmasÄ± RÃ¼ÅŸvet ve Yolsuzluklarla MÃ¼cadele Kanunu kapsamÄ±nda mal varlÄ±ÄŸÄ±na yÃ¶nelik olarak yÃ¼rÃ¼tÃ¼len soruÅŸturma;Â FETÃ–/PDYÂ silahlÄ± terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ne Ã¼ye olmak suÃ§undan yÃ¼rÃ¼tÃ¼len soruÅŸturma; ayrÄ±ca belediye hizmetlerinin zorunlu baÄŸÄ±ÅŸa tabi tutularak iÅŸ sahiplerinden zorla para alÄ±nmasÄ±, usulsÃ¼z ihale ve ruhsat verilmesi, kamu malÄ±nÄ±n Ã¶zel ÅŸahÄ±slarÄ±n menfaatine kullandÄ±rÄ±lmasÄ± ve bunun karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nda haksÄ±z kiÅŸisel menfaat temin edilmesi ve gÃ¶revi kÃ¶tÃ¼ye kullanma niteliÄŸindeki diÄŸer eylemlerinden hakkÄ±nda yÃ¼rÃ¼tÃ¼len soruÅŸturmalar nedeniyleÂ Murat HazinedarÂ BeÅŸiktaÅŸ Belediye BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±Â gÃ¶revinden uzaklaÅŸtÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r."

AÃ§Ä±klamada, Belediye Meclisi Ã¼yesi Sipahi'nin gÃ¶revinden uzaklaÅŸtÄ±rÄ±lmasÄ±nda, yetkisi ve gÃ¶revi olmadÄ±ÄŸÄ± halde imar ve ruhsat iÅŸlemlerinde talep sahiplerinin kendisine yÃ¶nlendirildiÄŸi ve baÄŸÄ±ÅŸ adÄ± altÄ±nda zorla para alÄ±nmasÄ±na aracÄ±lÄ±k ettiÄŸi, haksÄ±z kiÅŸisel menfaat saÄŸladÄ±ÄŸÄ±, ayrÄ±ca mal varlÄ±ÄŸÄ±nda ciddi artÄ±ÅŸlar olduÄŸu yÃ¶nÃ¼ndeki iddialarla ilgili yÃ¼rÃ¼tÃ¼len soruÅŸturmalarÄ±n dikkate alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± belirtildi.

Belediye Meclisi Ã¼yesi KÄ±rÄ±ÅŸgil'in ise kayÄ±t dÄ±ÅŸÄ± paralarÄ±n transferine aracÄ±lÄ±k ettiÄŸi yÃ¶nÃ¼ndeki iddiayla ilgili yÃ¼rÃ¼tÃ¼len soruÅŸturma gÃ¶z Ã¶nÃ¼nde bulundurularak gÃ¶revinden uzaklaÅŸtÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bildirildi.



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