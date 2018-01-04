GÃ¼ncelleme: 18:14, 04 Ocak 2018 PerÅŸembe

'Trump'tan Beyaz Saray'da cep telefonu yasaÄŸÄ±' iddiasÄ±





ABD BaÅŸkanÄ± Trump'Ä±n Beyaz Saray gÃ¶revlilerine Ã§alÄ±ÅŸma saatleri iÃ§erisinde kiÅŸisel cep telefonu kullanmayÄ± yasakladÄ±ÄŸÄ± ileri sÃ¼rÃ¼ldÃ¼.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump'Ä±n Beyaz Saray gÃ¶revlilerine Ã§alÄ±ÅŸma saatleri iÃ§erisindeÂ kiÅŸisel cep telefonukullanmayÄ± yasakladÄ±ÄŸÄ± ileri sÃ¼rÃ¼ldÃ¼. Bloomberg'in haberine gÃ¶re, iki Beyaz Saray yetkilisi, Trump'Ä±n Ã–zel Kalem MÃ¼dÃ¼rÃ¼ John Kelly'nin gÃ¼venlik endiÅŸelerini gerekÃ§e gÃ¶stererek personelin Ã§alÄ±ÅŸma saatleri iÃ§erisinde kiÅŸisel cep telefonlarÄ±nÄ± kullanmasÄ±nÄ± yasakladÄ±ÄŸÄ±nÄ± bildirdi. Yetkililer, yasaÄŸÄ±n cuma gÃ¼nÃ¼nden itibaren yÃ¼rÃ¼rlÃ¼ÄŸe gireceÄŸini belirtti. BazÄ± Beyaz Saray Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ± ise iÅŸ telefonlarÄ±nÄ± kiÅŸisel amaÃ§larla kullanmadÄ±klarÄ±nÄ± belirterek yasakla iÅŸ saatleri sÄ±rasÄ±nda aileleriyle iletiÅŸim kuramayacaklarÄ± endiÅŸesi taÅŸÄ±dÄ±klarÄ±nÄ± dile getirdi.Â

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