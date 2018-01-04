Güncelleme: 18:28, 04 Ocak 2018 Perşembe

TRT ve Digiturk'ü işgalde tüm sanıklara ağırlaştırılmış müebbet istemi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

FETÖ'nün darbe girişiminde, Vodafone Arena Stadı ile Ümraniye'deki Casper Plaza'nın pistine helikopterle asker indirip TRT'nin Ulus'taki yerleşkesi ve Digiturk binasını işgal ederek ele geçirmeye çalıştığı iddiasıyla 58'i tutuklu 93 sanığın yargılandığı davada, mütalaasını sunan savcı, tüm sanıkların "Anayasayı ihlal" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasını istedi.

İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Bakırköy Adalet Sarayı'nın Konferans Salonu'nda yapılan duruşmada, cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasını açıkladı.



Savcı, mütalaasında, 93 sanığın "cebir ve şiddet kullanarak, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya veya bu düzen yerine başka bir düzen getirmeye veya bu düzenin fiilen uygulanmasını önlemeye teşebbüs etmek" suçundan ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasını istedi.



Mütalaada ayrıca, 29 sanığın "kasten öldürmeye teşebbüs etme", 53 sanığın "mala zarar verme", 90 sanığın "haberleşmenin engellenmesi", 2 sanığın ise "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan ayrı ayrı 15 yıldan 55 yıla kadar değişen oranlarda hapisle cezalandırılmaları talep edildi.



Savcı, tüm sanıkların "Cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Büyük Millet Meclisini ortadan kaldırmaya veya görevlerini kısmen veya tamamen yapmasını engellemeye teşebbüs etmek”, “Cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs etmek" ve "terör örgütüne üye olmak" suçlarından ceza verilmesine yer olmadığına karar verilmesi talebinde bulundu.



Mütalaada, ayrıca tutuklu sanıkların bu hallerinin devamı istendi. Duruşmada, söz alan sanıklar ve avukatları, mütalaaya karşı beyanda bulunmak için süre istedi.



Duruşma, 12 Ocak'a ertelendi.