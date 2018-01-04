Dünya Bülteni Haber Portalı

Dünya Bülteni Haber Portalı Dünya Bülteni Haber Portalı


  •  
  • RSS 
  • Twitter 
  • Facebook 
Günün Haberleri
19:11, 04 Ocak 2018 Perşembe
Güncel
Güncelleme: 18:28, 04 Ocak 2018 Perşembe

  • Paylaş
TRT ve Digiturk'ü işgalde tüm sanıklara ağırlaştırılmış müebbet istemi
TRT ve Digiturk'ü işgalde tüm sanıklara ağırlaştırılmış müebbet istemi

FETÖ'nün darbe girişiminde, TRT'nin Ulus'taki yerleşkesi ve Digiturk binasını işgal ederek ele geçirmeye çalıştığı iddiasıyla 58'i tutuklu 93 sanığın yargılandığı davada, mütalaasını sunan savcı, tüm sanıklara ağırlaştırılmış müebbet hapis istedi.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

FETÖ'nün darbe girişiminde, Vodafone Arena Stadı ile Ümraniye'deki Casper Plaza'nın pistine helikopterle asker indirip TRT'nin Ulus'taki yerleşkesi ve Digiturk binasını işgal ederek ele geçirmeye çalıştığı iddiasıyla 58'i tutuklu 93 sanığın yargılandığı davada, mütalaasını sunan savcı, tüm sanıkların "Anayasayı ihlal" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasını istedi.

İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Bakırköy Adalet Sarayı'nın Konferans Salonu'nda yapılan duruşmada, cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasını açıkladı.

Savcı, mütalaasında, 93 sanığın "cebir ve şiddet kullanarak, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya veya bu düzen yerine başka bir düzen getirmeye veya bu düzenin fiilen uygulanmasını önlemeye teşebbüs etmek" suçundan ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasını istedi.

Mütalaada ayrıca, 29 sanığın "kasten öldürmeye teşebbüs etme", 53 sanığın "mala zarar verme", 90 sanığın "haberleşmenin engellenmesi", 2 sanığın ise "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan ayrı ayrı 15 yıldan 55 yıla kadar değişen oranlarda hapisle cezalandırılmaları talep edildi.

Savcı, tüm sanıkların "Cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Büyük Millet Meclisini ortadan kaldırmaya veya görevlerini kısmen veya tamamen yapmasını engellemeye teşebbüs etmek”, “Cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs etmek" ve "terör örgütüne üye olmak" suçlarından ceza verilmesine yer olmadığına karar verilmesi talebinde bulundu.

Mütalaada, ayrıca tutuklu sanıkların bu hallerinin devamı istendi. Duruşmada, söz alan sanıklar ve avukatları, mütalaaya karşı beyanda bulunmak için süre istedi.

Duruşma, 12 Ocak'a ertelendi.



İlgili Konular TRT Digiturk 15 Temmuz darbe girişimi
Yasal Uyarı: Yayınlanan yazı ve haberin tüm hakları Dünya Bülteni'ne aittir. Özel izin alınmadan yazı ve haber hiçbir şekilde kullanılamaz. Ancak yazı ve haberin bir kısmı aktif link verilerek alıntılanabilir.

  • Paylaş

Bu habere henüz yorum eklenmedi. Yorum Eklemek için tıklayınız.

Güncel Haberleri
TRT ve Digiturk'ü işgalde tüm sanıklara ağırlaştırılmış müebbet istemi
TRT ve Digiturk'ü işgalde tüm sanıklara ağırlaştırılmış müebbet istemi

FETÖ'nün darbe girişiminde, TRT'nin Ulus'taki yerleşkesi ve Digiturk binasını işgal ederek ele geçirmeye çalıştığı iddiasıyla 58'i tutuklu 93 sanığın yargılandığı davada, mütalaasını sunan savcı, tüm sanıklara ağırlaştırılmış müebbet hapis istedi.
Beşiktaş Belediye Başkanı Hazinedar görevden uzaklaştırıldı
Beşiktaş Belediye Başkanı Hazinedar görevden uzaklaştırıldı

Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar ile iki belediye meclis üyesinin, İçişleri Bakanlığınca görevlerinden uzaklaştırıldığı bildirildi.
Diyarbakır'da öğrenci servisi kaza yaptı 17 yaralı
Diyarbakır'da öğrenci servisi kaza yaptı: 17 yaralı

Diyarbakır'da öğrenci servisi ile otomobil çarpıştı. Olayda aralarında öğrencilerinde bulunduğu 17 kişinin yaralandığı bildirildi.
Hüseyin Korkmaz hakkında tutuklama kararı ve iade talebi
Hüseyin Korkmaz hakkında tutuklama kararı ve iade talebi

17 ve 25 Aralık kumpas davalarının firari sanığı ve ABD'deki Hakan Atilla davasında tanık olarak ifade veren FETÖ sanığı eski komiser Hüseyin Korkmaz hakkında iki ayrı mahkemece yokluğunda tutuklama kararı verildi
Sarıkamış Harekatı'nın 103 yılı
Sarıkamış Harekatı'nın 103. yılı

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, 1. Dünya Savaşı'nda Osmanlı ordusunun, Rus işgali altındaki toprakları kurtarmak için başlattığı ve 90 bin askerin şehit olduğu Sarıkamış Harekatı'nın 103. yılı anma etkinlikleri yarın başlayacak
Google'dan TRT World'e iki ödül
Google'dan TRT World'e iki ödül

TRT World, Google tarafından düzenlenen en iyi Google Asistan uygulaması yarışmasında "En İyi Karakter" ve "Öğrenciler Tarafından Geliştirilmiş En İyi Uygulama" kategorilerinde birinci oldu
HDP Milletvekili İdris Baluken'e 16 yıl 8 ay hapis cezası
HDP Milletvekili İdris Baluken'e 16 yıl 8 ay hapis cezası

Terör soruşturması kapsamında hakkında açılan davada tutuklu yargılanan HDP Diyarbakır Milletvekili İdris Baluken, 3 ayrı suçtan 16 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.
İbrahim Kalın'dan kabine değişikliği açıklaması
İbrahim Kalın'dan kabine değişikliği açıklaması

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, "Şu anda gündemimizde bir kabine değişikliği söz konusu değil." dedi.
Sivas'taki 442 yıllık han butik otel oluyor
Sivas'taki 442 yıllık han butik otel oluyor

Behram Paşa tarafından 1576 yılında yaptırılan tarihi han, restorasyon çalışmalarının sona ermesinin ardından butik otel olarak kullanılacak
Hatay'da mobil kanser tarama aracı devrildi 3 yaralı
Hatay'da mobil kanser tarama aracı devrildi: 3 yaralı

Hatay'ın Yayladağı ilçesinde İl Sağlık Müdürlüğü'ne ait mobil kanser tarama aracının devrilmesi sonucu 3 sağlık personeli yaralandı.
Meteorolojiden 6 il için yağış uyarısı
Meteorolojiden 6 il için yağış uyarısı

Meteorolojiden Diyarbakır, Batman, Mardin, Siirt, Şanlıurfa ve Şırnak için yağış uyarısında bulunuldu.
Hakkari'de gösteri ve yürüyüşlere geçici yasak
Hakkari'de gösteri ve yürüyüşlere geçici yasak

Valilik çadır kurma, stant açma ve oturma eylemi gibi eylem ve etkinliklerin bir ay süreyle yasaklandığını duyurdu
Halkbank'tan Hakan Atilla davasına ilişkin açıklama
Halkbank'tan Hakan Atilla davasına ilişkin açıklama

Halkbank'tan ABD'deki Hakan Atilla davasına ilişkin, "Mahkeme tarafından bankamız hakkında alınmış herhangi idari veya mali bir karar bulunmamaktadır." açıklaması yapıldı
MİT personeline yerli silah
MİT personeline yerli silah

TSK personelinin yanı sıra Cumhurbaşkanlığı ve Başbakanlık koruma ekibinin kullandığı MPT-76, MİT personeline de koruma ve operasyon silahı olarak verilecek
Demir Kilise' 9 yıl aradan sonra açılışa hazır
'Demir Kilise' 9 yıl aradan sonra açılışa hazır

9 yıldır kapalı olan ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından restore edilen Balat'taki "Demir Kilise" olarak bilinen Sveti Stefan Kilisesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bulgaristan Başbakanı Borisov'un katılacağı törenle 7 Ocak Pazar günü ibadete açılacak
Dışişleri Bakanlığı'ndan Hakan Atilla davasına ilişkin açıklama
Dışişleri Bakanlığı'ndan Hakan Atilla davasına ilişkin açıklama

Dışişleri Bakanlığı'ndan, Hakan Atilla davasına ilişkin, "Daha önce örneğine rastlanmamış bir şekilde Türkiye’nin içişlerine müdahil edilmiştir." açıklamasında bulunuldu.

Haberler

Yunanistan'dan darbeci askerlerin yargılanmasına ilişkin açıklama
Yunanistan'dan darbeci askerlerin yargılanmasına ilişkin açıklama

Beşiktaş Belediye Başkanı Hazinedar görevden uzaklaştırıldı
Beşiktaş Belediye Başkanı Hazinedar görevden uzaklaştırıldı

FETÖ'nün 'askeri mahrem yapılanması'na operasyonda 70 gözaltı kararı
FETÖ'nün 'askeri mahrem yapılanması'na operasyonda 70 gözaltı kararı

Bank Asya A Grubu hissedarlarına operasyonda 49 gözaltı
Bank Asya A Grubu hissedarlarına operasyonda 49 gözaltı

Yüzbaşı Akın'ın itirafıyla 2 muvazzaf subay gözaltına alındı
Yüzbaşı Akın'ın itirafıyla 2 muvazzaf subay gözaltına alındı

Adana'daki FETÖ operasyonunda 3 gözaltı
Adana'daki FETÖ operasyonunda 3 gözaltı

Yunanistan'a kaçmak isteyen 3 FETÖ şüphelisi yakalandı
Yunanistan'a kaçmak isteyen 3 FETÖ şüphelisi yakalandı

Yunan hükümetinden darbeci askere sığınma hakkı verilmesine itiraz
Yunan hükümetinden darbeci askere sığınma hakkı verilmesine itiraz






Türkiye
Dünya
Dubam
Haber Analiz
Röportaj
Kültür Sanat
Tarih Dosyası

Aile-Sağlık-Eğitim
Hayatın İçinden
Türkiye ve Dünya gündemi


Ekonomi
Bilim Teknoloji
Hac
Günün Haberleri
Foto Galeri
Video Galeri
Yazarlar


e-kitaplık
Makale-Yorum
Dosya
Çevre ve İklim
Bize ulaşın
Sitene Ekle
Künye
RSS
iPhone Uygulama
Android Uygulama


 