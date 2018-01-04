GÃ¼ncelleme: 18:42, 04 Ocak 2018 PerÅŸembe

Rus destekli Esad rejimi DoÄŸu Guta'ya saldÄ±rÄ±larÄ±nÄ± arttÄ±rdÄ±





Suriye'de Esed rejimi, ablukada tuttuÄŸu DoÄŸu Guta'ya Rus desteÄŸiyle dÃ¼zenlediÄŸi hava saldÄ±rÄ±larÄ±nÄ±n yanÄ± sÄ±ra karadan da operasyon baÅŸlattÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Suriye'deÂ BeÅŸÅŸar Esad rejimi, ablukasÄ±nda tuttuÄŸuÂ DoÄŸu Guta'daÂ muhaliflerin ilerlemesi Ã¼zerine Rusya'nÄ±n desteÄŸiyle karadan ve havadanÂ operasyonÂ baÅŸlattÄ±. Rejimin dÃ¼nden bu yana Rusya'nÄ±n desteÄŸiyle yaptÄ±ÄŸÄ± hava saldÄ±rÄ±larÄ± ÅŸiddetlenerek sÃ¼rÃ¼yor. Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) kaynaklarÄ±, dÃ¼n geceki saldÄ±rÄ±larda Ã¶lenlerin sayÄ±sÄ±nÄ±n 27'ye Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ±nÄ± bildirdi. Ã–ÄŸle saatlerinde ise rejim, karadan da operasyon baÅŸlattÄ±. Rejimin hava ve kara saldÄ±rÄ±larÄ±, muhaliflerin geÃ§en hafta kuÅŸatmaya aldÄ±ÄŸÄ± ZÄ±rhlÄ± AraÃ§lar Ä°daresinin bulunduÄŸu Haresta ilÃ§esinde yoÄŸunlaÅŸÄ±yor. Åžam merkeze 7 kilometre mesafedeki alanÄ±n muhaliflerce Ã§evrelenmesi Ã¼zerine Rusya, rejime hava desteÄŸi vermeye baÅŸlamÄ±ÅŸtÄ±. Esed rejiminin Ä°brahim Debraha, Habib Yunus, Ali Dib ve Hasan Kurdi isimli 4 generalini Haresta'daki Ã§atÄ±ÅŸmalarda kaybettiÄŸi Ã¶ÄŸrenildi. Rejim ve muhalifler arasÄ±nda bÃ¶lgede Ã§atÄ±ÅŸmalar devam ediyor. Åžam'Ä±n doÄŸusunda yaklaÅŸÄ±k 400 bin sivilin 5 yÄ±ldÄ±r ablukada tutulduÄŸu DoÄŸu Guta, Astana anlaÅŸmalarÄ± Ã§erÃ§evesinde 5 MayÄ±s'ta gerginliÄŸi azaltma bÃ¶lgesi ilan edilmiÅŸti. Ancak bu tarihten itibaren rejimin saldÄ±rÄ±larÄ± artarken, ablukasÄ± da sÄ±kÄ±laÅŸtÄ±. Â

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