Rus destekli Esad rejimi DoÄŸu Guta'ya saldÄ±rÄ±larÄ±nÄ± arttÄ±rdÄ±

Suriye'deÂ BeÅŸÅŸar Esad rejimi, ablukasÄ±nda tuttuÄŸuÂ DoÄŸu Guta'daÂ muhaliflerin ilerlemesi Ã¼zerine Rusya'nÄ±n desteÄŸiyle karadan ve havadanÂ operasyonÂ baÅŸlattÄ±.
Rejimin dÃ¼nden bu yana Rusya'nÄ±n desteÄŸiyle yaptÄ±ÄŸÄ± hava saldÄ±rÄ±larÄ± ÅŸiddetlenerek sÃ¼rÃ¼yor.
Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) kaynaklarÄ±, dÃ¼n geceki saldÄ±rÄ±larda Ã¶lenlerin sayÄ±sÄ±nÄ±n 27'ye Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ±nÄ± bildirdi.
Ã–ÄŸle saatlerinde ise rejim, karadan da operasyon baÅŸlattÄ±.
Rejimin hava ve kara saldÄ±rÄ±larÄ±, muhaliflerin geÃ§en hafta kuÅŸatmaya aldÄ±ÄŸÄ± ZÄ±rhlÄ± AraÃ§lar Ä°daresinin bulunduÄŸu Haresta ilÃ§esinde yoÄŸunlaÅŸÄ±yor.
Åžam merkeze 7 kilometre mesafedeki alanÄ±n muhaliflerce Ã§evrelenmesi Ã¼zerine Rusya, rejime hava desteÄŸi vermeye baÅŸlamÄ±ÅŸtÄ±.
Esed rejiminin Ä°brahim Debraha, Habib Yunus, Ali Dib ve Hasan Kurdi isimli 4 generalini Haresta'daki Ã§atÄ±ÅŸmalarda kaybettiÄŸi Ã¶ÄŸrenildi.
Rejim ve muhalifler arasÄ±nda bÃ¶lgede Ã§atÄ±ÅŸmalar devam ediyor.
Åžam'Ä±n doÄŸusunda yaklaÅŸÄ±k 400 bin sivilin 5 yÄ±ldÄ±r ablukada tutulduÄŸu DoÄŸu Guta, Astana anlaÅŸmalarÄ± Ã§erÃ§evesinde 5 MayÄ±s'ta gerginliÄŸi azaltma bÃ¶lgesi ilan edilmiÅŸti. Ancak bu tarihten itibaren rejimin saldÄ±rÄ±larÄ± artarken, ablukasÄ± da sÄ±kÄ±laÅŸtÄ±.
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Yunanistan Adalet BakanÄ± Kontonis, FETÃ–'nÃ¼n darbe giriÅŸimi sonrasÄ± Yunanistan'a kaÃ§an 8 darbeci askerin TÃ¼rkiyeâ€™de iÅŸledikleri suÃ§lar iÃ§in Yunanistanâ€™da yargÄ±lanabilme olasÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ± araÅŸtÄ±rdÄ±klarÄ±nÄ± sÃ¶yledi.
Suriye'de Esed rejimi, ablukada tuttuÄŸu DoÄŸu Guta'ya Rus desteÄŸiyle dÃ¼zenlediÄŸi hava saldÄ±rÄ±larÄ±nÄ±n yanÄ± sÄ±ra karadan da operasyon baÅŸlattÄ±
ABD BaÅŸkanÄ± Trump'Ä±n Beyaz Saray gÃ¶revlilerine Ã§alÄ±ÅŸma saatleri iÃ§erisinde kiÅŸisel cep telefonu kullanmayÄ± yasakladÄ±ÄŸÄ± ileri sÃ¼rÃ¼ldÃ¼.
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Ä°srail, ABD BaÅŸkanÄ± Trump'Ä±n KudÃ¼s'Ã¼ "Ä°srail'in baÅŸkenti" olarak tanÄ±dÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±ÄŸÄ± 6 AralÄ±k'tan bu yana gÃ¶steriler dÃ¼zenleyen Filistinlileri, BatÄ± Åžeria'daki kentlerin giriÅŸlerini kapatarak cezalandÄ±rÄ±yor.
Rus enerji ÅŸirketi Gazprom'un, geÃ§en yÄ±l TÃ¼rkiye'ye 29 milyar metrekÃ¼p doÄŸalgaz ihraÃ§ ederek rekor kÄ±rdÄ±ÄŸÄ± bildirildi
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Ãœlke genelinde binlerce iÅŸÃ§inin katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± grev nedeniyle ulaÅŸÄ±mda aksamalar oldu