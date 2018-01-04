Yunanistan'dan darbeci askerlerin yargÄ±lanmasÄ±na iliÅŸkin aÃ§Ä±klama

Yunanistan Adalet BakanÄ± Stavros Kontonis, Atinaâ€™da dÃ¼zenlediÄŸi basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda, gazetecilerin FETÃ–'nÃ¼n darbe giriÅŸimi sonrasÄ± Yunanistan'a kaÃ§an 8 darbeci askerle ilgili sorularÄ±nÄ± yanÄ±tladÄ±.
Yunan Ceza Kanununun 8. maddesi uyarÄ±nca darbeci askerlerin Yunanistanâ€™da yargÄ±lanabileceÄŸini sÃ¶yleyen Kontonis, darbeci askerlerin Yunanistanâ€™da yargÄ±lanabilmeleri iÃ§in TÃ¼rkiyeâ€™nin talepte bulunmasÄ± gerektiÄŸini belirtti.
Kontonis, â€œ(Darbeci askerlerin) Ceza Kanununun 8. maddesi uyarÄ±nca dÄ±ÅŸarÄ±da iÅŸledikleri suÃ§lar iÃ§in Yunanistanâ€™da yargÄ±lanmalarÄ± olasÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ± araÅŸtÄ±rÄ±yoruz." ifadelerini kullandÄ±.
Yunan hÃ¼kÃ¼metinin olasÄ±lÄ±ÄŸÄ± incelediÄŸini kaydeden Kontonis, darbeci askerlerin TÃ¼rkiyeâ€™ye iade edilip edilmeyeceÄŸini iliÅŸkin soru Ã¼zerine ise bu konunun Yunanistan YÃ¼ksek Mahkemesinin ret kararÄ± ile nihai olarak kapandÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve karara herkesin saygÄ± duyduÄŸunu sÃ¶yledi.
Yunanistan Adalet BakanÄ± Kontonis, FETÃ–'nÃ¼n darbe giriÅŸimi sonrasÄ± Yunanistan'a kaÃ§an 8 darbeci askerin TÃ¼rkiyeâ€™de iÅŸledikleri suÃ§lar iÃ§in Yunanistanâ€™da yargÄ±lanabilme olasÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ± araÅŸtÄ±rdÄ±klarÄ±nÄ± sÃ¶yledi.
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