GÃ¼ncelleme: 18:56, 04 Ocak 2018 PerÅŸembe

Yunanistan'dan darbeci askerlerin yargÄ±lanmasÄ±na iliÅŸkin aÃ§Ä±klama





Yunanistan Adalet BakanÄ± Kontonis, FETÃ–'nÃ¼n darbe giriÅŸimi sonrasÄ± Yunanistan'a kaÃ§an 8 darbeci askerin TÃ¼rkiyeâ€™de iÅŸledikleri suÃ§lar iÃ§in Yunanistanâ€™da yargÄ±lanabilme olasÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ± araÅŸtÄ±rdÄ±klarÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Yunanistan Adalet BakanÄ± Stavros Kontonis, Atinaâ€™da dÃ¼zenlediÄŸi basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda, gazetecilerin FETÃ–'nÃ¼n darbe giriÅŸimi sonrasÄ± Yunanistan'a kaÃ§an 8 darbeci askerle ilgili sorularÄ±nÄ± yanÄ±tladÄ±. Yunan Ceza Kanununun 8. maddesi uyarÄ±nca darbeci askerlerin Yunanistanâ€™da yargÄ±lanabileceÄŸini sÃ¶yleyen Kontonis, darbeci askerlerin Yunanistanâ€™da yargÄ±lanabilmeleri iÃ§in TÃ¼rkiyeâ€™nin talepte bulunmasÄ± gerektiÄŸini belirtti. Kontonis, â€œ(Darbeci askerlerin) Ceza Kanununun 8. maddesi uyarÄ±nca dÄ±ÅŸarÄ±da iÅŸledikleri suÃ§lar iÃ§in Yunanistanâ€™da yargÄ±lanmalarÄ± olasÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ± araÅŸtÄ±rÄ±yoruz." ifadelerini kullandÄ±. Yunan hÃ¼kÃ¼metinin olasÄ±lÄ±ÄŸÄ± incelediÄŸini kaydeden Kontonis, darbeci askerlerin TÃ¼rkiyeâ€™ye iade edilip edilmeyeceÄŸini iliÅŸkin soru Ã¼zerine ise bu konunun Yunanistan YÃ¼ksek Mahkemesinin ret kararÄ± ile nihai olarak kapandÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve karara herkesin saygÄ± duyduÄŸunu sÃ¶yledi.

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