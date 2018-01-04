GÃ¼ncelleme: 19:15, 04 Ocak 2018 PerÅŸembe

Milli EÄŸitim BakanÄ± YÄ±lmaz: 20 bin Ã¶ÄŸretmen alacaÄŸÄ±z

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Milli EÄŸitim BakanÄ± Ä°smet YÄ±lmaz, Bursa'nÄ±n merkez Osmangazi ilÃ§esine baÄŸlÄ± ElmasbahÃ§eler Mahallesi'nde, 5'i hayÄ±rseverler tarafÄ±ndan yaptÄ±rÄ±lan 18 eÄŸitim kurumunun hizmete aÃ§Ä±lmasÄ± nedeniyle Salih Åžeremet Ortaokulu'nda dÃ¼zenlenen tÃ¶rende yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada,Â BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m'Ä±n talimatÄ± doÄŸrultusunda daha kaliteli bir eÄŸitimi Ã§ocuklara saÄŸlamalarÄ± gerektiÄŸini vurgulayarak, "DeÄŸiÅŸmez hedefimiz; kaliteli bir eÄŸitim ve fÄ±rsat eÅŸitliÄŸini herkese eÄŸitimde saÄŸlamamÄ±z lazÄ±m. Kaliteli eÄŸitim diyoruz ama ikili eÄŸitimde kaliteli eÄŸitimi verebilmek, saÄŸlayabilmek mÃ¼mkÃ¼n deÄŸil. O halde ne yapmak lazÄ±m? Ä°kili eÄŸitimi ortadan kaldÄ±rmak lazÄ±m." diye konuÅŸtu.Â

"YANLIÅž ALGIYI Ä°LERÄ° SÃœRENLER, Ä°DDÄ°A EDENLER VAR"

AK Parti'nin iktidara geldiÄŸinde ortalama eÄŸitim sÃ¼resinin 5,5 yÄ±l olduÄŸunu, ÅŸimdi ise 8 yÄ±la yÃ¼kseldiÄŸini belirten YÄ±lmaz, ÅŸu deÄŸerlendirmelerde bulundu:

"Zorunlu eÄŸitimi 12 yÄ±la Ã§Ä±kardÄ±k. Bir de okul Ã¶ncesi eÄŸitimi de yaygÄ±nlaÅŸtÄ±rÄ±yoruz. Allah nasip ederse Ã¶nÃ¼mÃ¼zdeki yÄ±ldan itibaren eÄŸitimin her kademesinde okullaÅŸma oranÄ±nÄ±n ve ortalama eÄŸitim sÃ¼resinin arttÄ±ÄŸÄ±nÄ± gÃ¶receÄŸiz. 15 yaÅŸ Ã¼zeri okur yazar oranÄ± 2002'de yÃ¼zde 85,1 idi. Åžimdi 15 yaÅŸ ve Ã¼zerinin yÃ¼zde 95'i okur yazar. Genel okullaÅŸma oranÄ± 2002'de yÃ¼zde 62 iken ÅŸimdi yÃ¼zde 82'nin Ã¼zerine Ã§Ä±ktÄ±. Bir de bu sÄ±ralarda 'KÄ±zlarÄ± erken evlendiriyorsunuz. DolayÄ±sÄ±yla kÄ±zlar okuldan alÄ±nÄ±yor' diye yanlÄ±ÅŸ algÄ±yÄ± ileri sÃ¼renler, iddia edenler var. Bunun da doÄŸru olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kÃ§a belirtmek isterim. 2002'deÂ kÄ±zlar iÃ§in okullaÅŸma oranÄ±Â yÃ¼zde 88 idi. BugÃ¼n ilkokullarda yÃ¼zde 91, ortaokullarda yÃ¼zde 95. Yine 2002'de kÄ±zlar iÃ§in okullaÅŸma oranÄ± orta Ã¶ÄŸretimde yÃ¼zde 42 iken bugÃ¼n yÃ¼zde 82. YÃ¼zde 100'den daha fazla artÄ±rmÄ±ÅŸÄ±z. YÃ¼ksek Ã¶ÄŸretimde kÄ±zlarÄ±n okullaÅŸma oranÄ± 2002'de yÃ¼zde 12 idi ÅŸimdi oranÄ± yÃ¼zde 44. TÃ¼rkiye'yi bu duruma getirenler, yÃ¼zde 12 eÄŸitim imkanÄ± saÄŸlayanlar ÅŸimdi bizi eleÅŸtiriyorlar. DolayÄ±sÄ±yla eleÅŸtiriler doÄŸru deÄŸildir. KÄ±zlarÄ±mÄ±zÄ±n yÃ¼ksek Ã¶ÄŸretimde okullaÅŸma oranÄ± erkeklerden daha fazla. Erkeklerde bu oran yÃ¼zde 40. Ã–nÃ¼mÃ¼zdeki dÃ¶nemde Ã§ok daha iyi yerlere geleceÄŸiz."

YÄ±lmaz, DiyarbakÄ±r'da 5 yaÅŸ iÃ§in okullaÅŸma oranÄ±nÄ±n yÃ¼zde 95, Hakkari'de yÃ¼zde 90, Erzincan'da ise yÃ¼zde 99 olduÄŸunu vurguladÄ±. YÄ±lmaz, "Bursa'da da yÃ¼zde 64'Ã¼n Ã¼zerinde. Ã–nÃ¼mÃ¼zdeki dÃ¶nemde yÃ¼zde 90'a yaygÄ±nlaÅŸtÄ±rdÄ±ÄŸÄ±mÄ±zda o zaman 4 yaÅŸÄ± da alacaÄŸÄ±z. 4-5 yaÅŸ okul Ã¶ncesi eÄŸitimde okullaÅŸma oranÄ±nÄ± yÃ¼zde 90'a Ã§Ä±kardÄ±ÄŸÄ±mÄ±zda TÃ¼rkiye'nin geleceÄŸi Ã§ok daha aydÄ±nlÄ±k olacaktÄ±r." dedi.

"20 BÄ°N Ã–ÄžRETMEN ALIMINI GERÃ‡EKLEÅžTÄ°RECEÄžÄ°Z"

Bu yÄ±l, belirlenen pilot okullarda yaklaÅŸÄ±k 130 bin Ã¶ÄŸrenciye haftada 15 saat yabancÄ± dil eÄŸitimi verildiÄŸine dikkati Ã§eken YÄ±lmaz, ilerleyen yÄ±llarda bunu yaygÄ±nlaÅŸtÄ±racaklarÄ±nÄ± aktardÄ±.

Ã–zel yetenekli Ã§ocuklara Bilim Sanat Merkezlerinde (BÄ°LSEM) eÄŸitim verildiÄŸine deÄŸinen YÄ±lmaz, "Bunlar iÃ§in Ã¶zel bir okul uygulamasÄ± yoktu. Bu yÄ±l ilk defa BÄ°LSEM sÄ±navlarÄ± esas alÄ±narak 30 orta okuldan ve 30 liseden 60 Ã¶ÄŸrenciyi bir araya getirerek Ä°stanbul'da bir araÅŸtÄ±rma okulu kurduk. Ã–nÃ¼mÃ¼zdeki yÄ±ldan itibaren bu okullarÄ± Ankara'da, Ä°zmir'de ve ihtiyacÄ± olan diÄŸer illerde yaygÄ±nlaÅŸtÄ±racaÄŸÄ±z. Her kimin eÄŸitim bakÄ±mÄ±ndan her ne ihtiyacÄ± varsa onu karÅŸÄ±layacaÄŸÄ±z." diye konuÅŸtu.

Bakan YÄ±lmaz, AK Parti iktidarlarÄ± dÃ¶neminde 584 bin Ã¶ÄŸretmen atamasÄ±nÄ±n gerÃ§ekleÅŸtirildiÄŸini hatÄ±rlatarak, ÅŸunlarÄ± kaydetti:

"BugÃ¼n her 3 Ã¶ÄŸretmenden 2'sinin atamasÄ± bizim dÃ¶nemimizde gerÃ§ekleÅŸtirildi. Ã–zlÃ¼k haklarÄ±nÄ± da kÄ±smen iyileÅŸtirdik. Haftada 15 saat ek dersle birlikte 2002'de Ã¶ÄŸretmenimize verilen toplam aylÄ±k 635 lirayken bugÃ¼n 4 bin liraya yaklaÅŸmÄ±ÅŸ durumdadÄ±r. 2002'deki dolar karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ± 380 dolarÄ±n altÄ±ydÄ±, ÅŸimdi ise kura gÃ¶re 940 ile 950 dolar civarÄ±nda. YineÂ Ã¶ÄŸretmenÂ ihtiyacÄ±mÄ±zÄ± karÅŸÄ±lamak Ã¼zere Ã¶nÃ¼mÃ¼zdeki ay duyurusuna Ã§Ä±kacaÄŸÄ±z. 20 binÂ Ã¶ÄŸretmen alÄ±mÄ±nÄ± gerÃ§ekleÅŸtireceÄŸiz. Yeni Ã¶ÄŸretmenlerimizle birlikte eÄŸitim ailemizi daha da gÃ¼Ã§lendirip 18 milyon evladÄ±mÄ±za, 7 milyon 700 bin de Ã¼niversitede var, toplam 25 milyon evladÄ±mÄ±za hak ettikleri nitelikli ve kaliteli eÄŸitimi vereceÄŸiz."