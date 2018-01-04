Macaristan'dan AB'ye 'Polonya' tepkisi

Macaristan BaÅŸbakanÄ± Viktor Orban,Â Polonya'nÄ±n,Â Avrupa BirliÄŸi'ndeki (AB) oy hakkÄ±nÄ±n elinden alÄ±nmasÄ± sÃ¼recini baÅŸlatan AB Komisyonu'nun kararÄ±nÄ±n doÄŸru olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve Ã¼lkesinin Polonya'ya desteÄŸini sÃ¼rdÃ¼receÄŸini sÃ¶yledi.
BaÅŸbakan Orban, Polonya kamu televizyonu TVP'ye yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, AB Komisyonu'nun, Polonya'da hukukun Ã¼stÃ¼nlÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼n ihlal edildiÄŸi gerekÃ§esiyle ilk defa bir Ã¼ye Ã¼lkenin AB iÃ§erisinde oy haklarÄ±nÄ±n elinden alÄ±nmasÄ± sÃ¼recini baÅŸlatmasÄ± kararÄ±nÄ± doÄŸru bulmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.
Orban, ''AB'nin VarÅŸova'ya karÅŸÄ± baÅŸlattÄ±ÄŸÄ± sÃ¼reÃ§ doÄŸru deÄŸil. Macaristan bu konuda Polonya'nÄ±n yanÄ±nda. BugÃ¼n Polonya'ya bunu yapÄ±yorlarsa yarÄ±n baÅŸka bir Ã¼lkeye de aynÄ±sÄ±nÄ± yapabilirler.'' diye konuÅŸtu.
Polonya ile AB tartÄ±ÅŸmasÄ±nÄ±n aslÄ±nda Orta Avrupa Ã¼lkelerinin son dÃ¶nemde Avrupa Ã§apÄ±nda ciddi bir role sahip olmasÄ±ndan kaynaklandÄ±ÄŸÄ±nÄ± iddia eden Orban, kendisinin Orta Avrupa Ã¼lkelerinden daha geliÅŸmiÅŸ olduÄŸunu dÃ¼ÅŸÃ¼nen BatÄ± Avrupa Ã¼lkelerinin bu yeni durumu kabullenemediÄŸini savundu.
Orban, Polonya, Ã‡ekya, Macaristan ve Slovakya'nÄ±n oluÅŸturduÄŸu ViÅŸegrad Grubu Ã¼lkelerinin (V4) yer almadÄ±ÄŸÄ± bir AB'nin ekonomik aÃ§Ä±dan Ã§ok daha zayÄ±f olacaÄŸÄ±nÄ± iddia etti.
Polonya ve Macaristan'a verilen AB fonlarÄ±nÄ±n kesilmesinin sÃ¶z konusu olamayacaÄŸÄ±nÄ± belirten Orban, ''Orta Avrupa Ã¼lkeleri dilenmiyor. AB fonlarÄ±ndan bÃ¶lgemize gelen paranÄ±n bÃ¼yÃ¼k kÄ±smÄ± yine bu parayÄ± verenlere geri dÃ¶nÃ¼yor. AB fonlarÄ±ndan veren de alan da yani herkes yararlanÄ±yor. Bu Almanya ve Fransa'nÄ±n da Ã§Ä±karÄ±na. Onlar da bizim Ã¼zerimizden kazanÄ±yor.'' deÄŸerlendirmesinde bulundu.
AB Komisyonu Birinci BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Frans Timmermans, 20 AralÄ±k'ta yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, "AB Komisyonu olarak Polonya'da hukukun Ã¼stÃ¼nlÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼n ciddi ÅŸekilde ihlal edildiÄŸi sonucuna vardÄ±k. AB Komisyonu olarak Polonya'ya yÃ¶nelik 7. madde prosedÃ¼rÃ¼nÃ¼ yÃ¼rÃ¼rlÃ¼ÄŸe koymaya karar verdik." ifadelerini kullanmÄ±ÅŸtÄ±.
AB Komisyonu, Polonya'daki yargÄ± reformunun hukukun Ã¼stÃ¼nlÃ¼ÄŸÃ¼ ilkesine aykÄ±rÄ± olduÄŸunu ileri sÃ¼rÃ¼yor.
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Macaristan BaÅŸbakanÄ± Orban, "AB'nin VarÅŸova'ya karÅŸÄ± baÅŸlattÄ±ÄŸÄ± sÃ¼reÃ§ doÄŸru deÄŸil. Macaristan bu konuda Polonya'nÄ±n yanÄ±nda" dedi.
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