GÃ¼ncelleme: 19:44, 04 Ocak 2018 PerÅŸembe

MehmetÃ§ik'ten PKK'nÄ±n kÄ±ÅŸ Ã¼stlenmesine darbe





Erzincan'Ä±n Refahiye ilÃ§esi kÄ±rsalÄ±nda, terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼nÃ¼n kÄ±ÅŸ Ã¼stlenmesine yÃ¶nelik operasyonda 3 noktada belirlenen 2 sÄ±ÄŸÄ±nak ve 4 depo imha edildi.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Erzincan'Ä±nÂ RefahiyeÂ ilÃ§esi kÄ±rsalÄ±nda,Â terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼nÃ¼n kÄ±ÅŸ Ã¼stlenmesineÂ yÃ¶nelik operasyonda tespit edilen 2 sÄ±ÄŸÄ±nak ve 4 depoda yÃ¼klÃ¼Â miktarda yiyecek ve yaÅŸamÂ malzemesi ele geÃ§irildi. ValiliktenÂ yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re,Â PKK'yaÂ yÃ¶nelik kent genelinde yÃ¼rÃ¼tÃ¼len Ã§alÄ±ÅŸmalar kapsamÄ±nda bir sÃ¼re Ã¶nceÂ RefahiyeÂ kÄ±rsalÄ±nda operasyon baÅŸlatÄ±ldÄ±. Ä°l Jandarma KomutanlÄ±ÄŸÄ±nca dÃ¼zenlenen operasyonda, 2 Ocak'ta SÃ¶ÄŸÃ¼tlÃ¼ kÃ¶yÃ¼ kÄ±rsalÄ±nda 8 kiÅŸilik sÄ±ÄŸÄ±nak, 3 Ocak'ta AlacaatlÄ± kÃ¶yÃ¼ kÄ±rsalÄ± Kurtlu Tepe mevkisinde 6 kiÅŸilik sÄ±ÄŸÄ±nak ile 4 Ocak'ta AlacaatlÄ± YaylasÄ± Ä°ÅŸilor Deresi bÃ¶lgesinde 4 depo tespit edildi. SÄ±ÄŸÄ±nak ve depolarda kuzineli soba, tÃ¼p, ocak, akÃ¼, ayakkabÄ±, halat, el lambasÄ±, tulum peyniri, un, ÅŸeker, makarna, pirinÃ§, kuru fasulye, konserve, kahve, pul biber, hamur mayasÄ±, tava, tabak, tencere, Ã§atal, kaÅŸÄ±k, temizlik malzemesi, kalem pil, giyecek ve iÃ§ Ã§amaÅŸÄ±rÄ±, battaniye, hasÄ±r, kilim, ilaÃ§, enjektÃ¶r ve ilkyardÄ±m gereÃ§lerinden oluÅŸan yÃ¼klÃ¼ miktarda malzeme ele geÃ§irildi. TerÃ¶ristlerce kÄ±ÅŸ Ã¼stlenmesi iÃ§in hazÄ±rlanan malzemeler olay yerinde imha edildi. VatandaÅŸlarÄ±n huzur ve gÃ¼venliÄŸi ile kamu dÃ¼zeninin saÄŸlanmasÄ± amacÄ±yla terÃ¶r unsurlarÄ±nÄ±n bulunmasÄ±na yÃ¶nelik Ã§alÄ±ÅŸmalar azim ve kararlÄ±lÄ±kla sÃ¼rdÃ¼rÃ¼lecek.

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