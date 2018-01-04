GÃ¼ncelleme: 19:58, 04 Ocak 2018 PerÅŸembe

ABD, Pakistan'Ä± 'Ã–zel Ä°zleme' listesine aldÄ±!

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

ABD,Â Pakistan'Ä±Â "dini Ã¶zgÃ¼rlÃ¼kleri ÅŸiddetle ihlal ettiÄŸi"Â gerekÃ§esiyle "Ã–zel Ä°zleme" listesineÂ ekledi.

ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Heather Nauert, yaptÄ±ÄŸÄ± yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamayla, 1998 UluslararasÄ± Dini Ã–zgÃ¼rlÃ¼kler YasasÄ±'nda Ã§eÅŸitli dÃ¼zenlemelere giderek Pakistan'Ä± "Ã–zel Ä°zleme" listesine aldÄ±klarÄ±nÄ± duyurdu.

SÃ¶zcÃ¼, aynÄ± yasa iÃ§erisinde yapÄ±lan dÃ¼zenlemeler Ã§erÃ§evesinde, Myanmar, Ã‡in, Eritre, Ä°ran, Kuzey Kore, Sudan, Suudi Arabistan, Tacikistan, TÃ¼rkmenistan ve Ã–zbekistan'Ä± da "Ã–zellikle kaygÄ± duyulan Ã¼lkeler" listesine eklediklerini kaydetti.

AÃ§Ä±klamada, "Bu dÃ¼zenlemeler, belirtilen Ã¼lkelerdeki dini Ã¶zgÃ¼rlÃ¼klere saygÄ±yÄ± artÄ±rmayÄ± amaÃ§lamaktadÄ±r. Listedeki bazÄ± Ã¼lkelerin dini Ã¶zgÃ¼rlÃ¼kler konusunda kendilerini geliÅŸtirmeye Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ±n farkÄ±ndayÄ±z, bunu memnuniyetle karÅŸÄ±lÄ±yoruz ve diyaloÄŸu geliÅŸtirmek istiyoruz." ifadesine yer verildi.

ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n Pakistan'a yÃ¶nelik "dini Ã¶zgÃ¼rlÃ¼kler" adÄ±mÄ±nÄ±n ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump'Ä±n, Pakistan'Ä± terÃ¶ristlere gÃ¼venli bÃ¶lge saÄŸlamakla suÃ§lamasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan gelmesi dikkati Ã§ekti.

Trump, Twitter'dan paylaÅŸtÄ±ÄŸÄ± mesajda, Ã¼lkesinin son 15 yÄ±lda Pakistan'a 33 milyar dolar yardÄ±m yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtmiÅŸ ve "Onlar ise liderlerimizin aptal olduÄŸunu dÃ¼ÅŸÃ¼nerek bize yalanlar ve hilekarlÄ±ktan baÅŸka bir ÅŸey vermediler. Afganistan'ta peÅŸinde olduÄŸumuz terÃ¶ristlere gÃ¼venli bÃ¶lge saÄŸlÄ±yorlar. ArtÄ±k yok." ifadesini kullanmÄ±ÅŸtÄ±.

PAKÄ°STAN'DAN SERT TEPKÄ° GELMÄ°ÅžTÄ°

Trump'Ä±n aÃ§Ä±klamalarÄ±na karÅŸÄ± Pakistan, Ä°slamabad yÃ¶netiminin terÃ¶ristlere barÄ±nak saÄŸladÄ±ÄŸÄ± yÃ¶nÃ¼ndeki suÃ§lamalarÄ±na sert tepki gÃ¶stermiÅŸti.

DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Khawaja Asif, yerel yayÄ±n yapan bir televizyona yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, Trump'Ä±n Twitter'da paylaÅŸtÄ±ÄŸÄ±, "Pakistan'Ä±n, ABD'nin Afganistan'da peÅŸinde olduÄŸu terÃ¶ristleri barÄ±ndÄ±rdÄ±ÄŸÄ±" iddialarÄ±nÄ±n gerÃ§eÄŸi yansÄ±tmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtmiÅŸti.

Asif, ABD ordusunun, Pakistan topraklarÄ±nÄ± Afganistan'da kendi Ã§Ä±karlarÄ±na hizmet etmesi iÃ§in kullandÄ±ÄŸÄ±nÄ± vurgulamÄ±ÅŸtÄ±.Â